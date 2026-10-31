Luis Enrikedan hayrat: Marokashlik lateral qanday qilib hujumchi rolini bajarmoqda?

·70·Sport
Luis Enrikedan hayrat: Marokashlik lateral qanday qilib hujumchi rolini bajarmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «PSJ» bosh murabbiyi Luis Enrike «Gavr» ustidan qozonilgan 5:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng Ashraf Hakimining tarixiy o‘yinini yuqori baholadi.
  • Marokashlik himoyachi mazkur uchrashuvda 3 ta gol urib, 2 ta golli uzatmaga mualliflik qildi va jamoasining Fransiya chempionatidagi peshqadamligini mustahkamladi.
  • Enrikening ta’kidlashicha, Hakimining to‘p nazorati vaqtida sof hujumchi kabi harakat qilishi uni dunyodagi eng yaxshi o‘ng qanot himoyachisiga aylantiradi.

Fransiya 1-ligasining 9-turi doirasida «Gavr» ustidan qozonilgan yirik g‘alabadan (5:1) so‘ng, «PSJ» bosh murabbiyi Luis Enrike uchrashuv qahramoni Ashraf Hakimining tarixiy o‘yiniga yuqori baho berdi. Marokashlik qanot himoyachisi bir o‘yinda raqib darvozasiga 3 ta gol urib, 2 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.

Fransiyaning nufuzli «L'Équipe» nashriga intervyu bergan ispaniyalik mutaxassis o‘z sardorining universal qobiliyati va barqarorligi uni dunyoda tengsiz qilib turganini ta’kidladi.

«To‘p bizdaligida u sof hujumchiga aylanadi»: Enrikening taktik sharhi

Parijliklar ustozi marokashlik lateralning maydondagi noodatiy vazifalari va fenomenal jihatlarini quyidagicha ochiqladi:

  • Tarixiy ko‘rsatkich: «Ashraf Hakimi uchun bu haqiqatan ham unutilmas oqshom bo‘ldi. Himoyachining 3 ta gol urib, yana 2 ta assist berganini avval biror marta ko‘rganmisiz?», — deya hayratini yashirmadi murabbiy;

  • Himoyachi niqobidagi hujumchi: Enrikening ta’kidlashicha, Hakimining salohiyati an’anaviy qanot himoyachisi doirasidan ancha keng: «Hakimi — jamoa sardori va biz uning kuchli jihatlarini juda yaxshi bilamiz. Aslida u ko‘proq hujumchiga o‘xshaydi: doim oldinda harakat qiladi, bo‘sh zonalarga ochilishni va hal qiluvchi pas berishni biladi. To‘p bizda bo‘lganida, u sof hujumchiga aylanadi. To‘p raqibda bo‘lsagina, barcha singari himoyachiga aylanadi»;

  • Dunyoning eng yaxshisi: «U shubhasiz dunyoning eng yaxshi o‘ng qanot himoyachisi. Biroq meni uning urgan uchta golidan ham ko‘ra, doim eng yuqori saviyada o‘ynashi va har bir uchrashuvda maydonga tushishga tayyor turishi ko‘proq hayratga soladi. Bu jamoamiz uchun bebaho ahamiyatga ega».

«PSJ»ning holati: Liga 1 peshqadamligi va Chempionlar Ligasidagi sinov

Ushbu g‘alaba Parij grandining mavsumdagi rejalari uchun kuchli turtki bo‘ldi:

  • Liga 1 cho‘qqisida: Mazkur muvaffaqiyatdan so‘ng «PSJ» o‘z hisobidagi ochkolarni 20 taga yetkazib, Fransiya chempionati turnir jadvalida yakka peshqadamlikni mustahkamladi;

  • Yevroarenadagi navbatdagi raqib: Fransiya chempionatidagi ishonchli o‘yindan keyin Luis Enrike shogirdlari o‘z e’tiborini Yevropa Chempionlar Ligasiga qaratadi. Parij klubi navbatdagi turnir bahsida Ispaniyaning «Vilyarreal» jamoasi bilan kuch sinashadi.

Himoyachi pozitsiyasida harakat qilib, bir uchrashuvda 5 ta golda bevosita ishtirok etish orqali Ashraf Hakimi zamonaviy futbol taktikasida qanot himoyachilarining rolini yangi bosqichga olib chiqdi.

Ashraf HakimiPSJLuis EnrikeFransiya 1-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5 ta golda ishtirok etgan Ashraf Hakimi Fransiya chempionatini larzaga soldi5 ta golda ishtirok etgan Ashraf Hakimi Fransiya chempionatini larzaga soldiBugun 07:06Lyo-Avr — PSJ: tarkiblar va jonli matnLyo-Avr — PSJ: tarkiblar va jonli matnKecha 22:21PSJ — Lion: tarkiblar va jonli matnPSJ — Lion: tarkiblar va jonli matn26 oktabr 23:46Strasburg — PSJ: tarkiblar va jonli matnStrasburg — PSJ: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 19:33Fransiyada sensatsiya: “Lill” 3-o‘ringa ko‘tarildi, “Lans” esa muhim ochkolarni boy berdiFransiyada sensatsiya: “Lill” 3-o‘ringa ko‘tarildi, “Lans” esa muhim ochkolarni boy berdiBugun 07:13Lill — Lans: tarkiblar va jonli matnLill — Lans: tarkiblar va jonli matnBugun 00:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi