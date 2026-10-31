Luis Enrikedan hayrat: Marokashlik lateral qanday qilib hujumchi rolini bajarmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «PSJ» bosh murabbiyi Luis Enrike «Gavr» ustidan qozonilgan 5:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng Ashraf Hakimining tarixiy o‘yinini yuqori baholadi.
- Marokashlik himoyachi mazkur uchrashuvda 3 ta gol urib, 2 ta golli uzatmaga mualliflik qildi va jamoasining Fransiya chempionatidagi peshqadamligini mustahkamladi.
- Enrikening ta’kidlashicha, Hakimining to‘p nazorati vaqtida sof hujumchi kabi harakat qilishi uni dunyodagi eng yaxshi o‘ng qanot himoyachisiga aylantiradi.
Fransiya 1-ligasining 9-turi doirasida «Gavr» ustidan qozonilgan yirik g‘alabadan (5:1) so‘ng, «PSJ» bosh murabbiyi Luis Enrike uchrashuv qahramoni Ashraf Hakimining tarixiy o‘yiniga yuqori baho berdi. Marokashlik qanot himoyachisi bir o‘yinda raqib darvozasiga 3 ta gol urib, 2 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.
Fransiyaning nufuzli «L'Équipe» nashriga intervyu bergan ispaniyalik mutaxassis o‘z sardorining universal qobiliyati va barqarorligi uni dunyoda tengsiz qilib turganini ta’kidladi.
«To‘p bizdaligida u sof hujumchiga aylanadi»: Enrikening taktik sharhi
Parijliklar ustozi marokashlik lateralning maydondagi noodatiy vazifalari va fenomenal jihatlarini quyidagicha ochiqladi:
Tarixiy ko‘rsatkich: «Ashraf Hakimi uchun bu haqiqatan ham unutilmas oqshom bo‘ldi. Himoyachining 3 ta gol urib, yana 2 ta assist berganini avval biror marta ko‘rganmisiz?», — deya hayratini yashirmadi murabbiy;
Himoyachi niqobidagi hujumchi: Enrikening ta’kidlashicha, Hakimining salohiyati an’anaviy qanot himoyachisi doirasidan ancha keng: «Hakimi — jamoa sardori va biz uning kuchli jihatlarini juda yaxshi bilamiz. Aslida u ko‘proq hujumchiga o‘xshaydi: doim oldinda harakat qiladi, bo‘sh zonalarga ochilishni va hal qiluvchi pas berishni biladi. To‘p bizda bo‘lganida, u sof hujumchiga aylanadi. To‘p raqibda bo‘lsagina, barcha singari himoyachiga aylanadi»;
Dunyoning eng yaxshisi: «U shubhasiz dunyoning eng yaxshi o‘ng qanot himoyachisi. Biroq meni uning urgan uchta golidan ham ko‘ra, doim eng yuqori saviyada o‘ynashi va har bir uchrashuvda maydonga tushishga tayyor turishi ko‘proq hayratga soladi. Bu jamoamiz uchun bebaho ahamiyatga ega».
«PSJ»ning holati: Liga 1 peshqadamligi va Chempionlar Ligasidagi sinov
Ushbu g‘alaba Parij grandining mavsumdagi rejalari uchun kuchli turtki bo‘ldi:
Liga 1 cho‘qqisida: Mazkur muvaffaqiyatdan so‘ng «PSJ» o‘z hisobidagi ochkolarni 20 taga yetkazib, Fransiya chempionati turnir jadvalida yakka peshqadamlikni mustahkamladi;
Yevroarenadagi navbatdagi raqib: Fransiya chempionatidagi ishonchli o‘yindan keyin Luis Enrike shogirdlari o‘z e’tiborini Yevropa Chempionlar Ligasiga qaratadi. Parij klubi navbatdagi turnir bahsida Ispaniyaning «Vilyarreal» jamoasi bilan kuch sinashadi.
Himoyachi pozitsiyasida harakat qilib, bir uchrashuvda 5 ta golda bevosita ishtirok etish orqali Ashraf Hakimi zamonaviy futbol taktikasida qanot himoyachilarining rolini yangi bosqichga olib chiqdi.
Izohlar 0
…