5 ta golda ishtirok etgan Ashraf Hakimi Fransiya chempionatini larzaga soldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Fransiya chempionatining 9-turida «PSJ» mehmonda «Gavr» ustidan 5:1 hisobida yirik g‘alabaga erishdi.
- Uchrashuv qahramoni Ashraf Hakimi raqib darvozasiga 3 ta gol urib, 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi.
- Ushbu muvaffaqiyatdan so‘ng Luis Enrike shogirdlari 20 ochko bilan turnir jadvalida yakka peshqadamga aylandi.
- «Gavr» esa 2 ochko bilan musobaqa jadvalining eng so‘nggi pog‘onasida qolmoqda.
Fransiya 1-ligasida 9-tur uchrashuvlari boshlandi. Mavsumning navbatdagi safar bahsida amaldagi chempion «PSJ» mehmonda «Gavr» bilan kuch sinashib, 5:1 hisobidagi yirik va ishonchli g‘alabani tantana qildi.
Uchrashuvning haqiqiy qahramoniga marokashlik lateral Ashraf Hakimi aylandi. U yakka o‘zi jamoasining deyarli barcha xavfli hujumlarini yakunlab, raqib darvozasiga naqd 3 ta gol urdi (xet-trik) hamda sheriklariga 2 ta golli uzatma (assist) muallifi bo‘ldi.
O‘yin xronikasi: «Gavr»ning tezkor goli va «PSJ»ning javob zarbasi
Bahs mezbonlarning faolligi bilan start oldi, biroq Parij grandi tezda vaziyatni to‘liq o‘z nazoratiga oldi:
«Gavr»ning umidi: 18-daqiqada Mayya parijliklar darvozasini ishg‘ol qilib, mezbonlarni kutilmaganda oldinga olib chiqdi;
Muvozanatning tiklanishi: 26-daqiqadayoq yosh iqtidor Godts hisobni tenglashtirdi — 1:1;
Hakimi benefisining boshlanishi: Oradan ikki daqiqa o‘tib, 28-daqiqada Ashraf Hakimi jamoasini oldinga olib chiqdi;
Ikkinchi bo‘limdagi tor-mor: 55-daqiqada Hakimi dublni rasmiylashtirdi, 62-daqiqada Mayulu farqni oshirdi, 69-daqiqada esa Hakimi o‘zining 3-golini urib, musobaqadagi benefisiga nuqta qo‘ydi.
Turnir jadvali: Luis Enrike shogirdlari cho‘qqiga ko‘tarildi
Qo‘lga kiritilgan yirik g‘alaba turnir jadvalidagi yetakchilikni o‘zgartirdi:
«PSJ» yakka peshqadam: Luis Enrike jamoasi o‘z ochkolari sonini 20 taga yetkazib olib, 1-liga jadvalida 1-o‘ringa chiqib oldi;
«Gavr» autsayderlar safida: Mezbonlar 9 turdan so‘ng bor-yo‘g‘i 2 ochko bilan turnir jadvalining eng so‘nggi pog‘onasida qolib ketmoqda.
Liga 1. 9-tur tarkiblari:
«Gavr»: Bodar, Seko, Tuba, Mvanga, Uziad, Ebonog, Richardson, N'Dyaye (Samatta, 65), Fofana, Mayya, Nakamura (Koffi, 65);
«PSJ»: Safonov, Hakimi (Boli, 71), Zabarniy, Lyuka Ernandes, Akliush (Beraldo, 63), Zair-Emeri, Fernandes, Mayulu, Godst (Ndjantu, 71), Ferran Torres.
Himoyachi pozitsiyasida turib bir uchrashuvning o‘zida 5 ta golda bevosita ishtirok etish zamonaviy futbolda kamdan-kam uchraydigan fenomenal ko‘rsatkich bo‘lib, Ashraf Hakimining ushbu o‘yini Yevropa futbolida haftaning eng shov-shuvli voqealaridan biri bo‘ldi.
Izohlar 0
…