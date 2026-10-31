5 ta golda ishtirok etgan Ashraf Hakimi Fransiya chempionatini larzaga soldi

·36·Sport
5 ta golda ishtirok etgan Ashraf Hakimi Fransiya chempionatini larzaga soldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Fransiya chempionatining 9-turida «PSJ» mehmonda «Gavr» ustidan 5:1 hisobida yirik g‘alabaga erishdi.
  • Uchrashuv qahramoni Ashraf Hakimi raqib darvozasiga 3 ta gol urib, 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi.
  • Ushbu muvaffaqiyatdan so‘ng Luis Enrike shogirdlari 20 ochko bilan turnir jadvalida yakka peshqadamga aylandi.
  • «Gavr» esa 2 ochko bilan musobaqa jadvalining eng so‘nggi pog‘onasida qolmoqda.

Fransiya 1-ligasida 9-tur uchrashuvlari boshlandi. Mavsumning navbatdagi safar bahsida amaldagi chempion «PSJ» mehmonda «Gavr» bilan kuch sinashib, 5:1 hisobidagi yirik va ishonchli g‘alabani tantana qildi.

Uchrashuvning haqiqiy qahramoniga marokashlik lateral Ashraf Hakimi aylandi. U yakka o‘zi jamoasining deyarli barcha xavfli hujumlarini yakunlab, raqib darvozasiga naqd 3 ta gol urdi (xet-trik) hamda sheriklariga 2 ta golli uzatma (assist) muallifi bo‘ldi.

O‘yin xronikasi: «Gavr»ning tezkor goli va «PSJ»ning javob zarbasi

Bahs mezbonlarning faolligi bilan start oldi, biroq Parij grandi tezda vaziyatni to‘liq o‘z nazoratiga oldi:

  • «Gavr»ning umidi: 18-daqiqada Mayya parijliklar darvozasini ishg‘ol qilib, mezbonlarni kutilmaganda oldinga olib chiqdi;

  • Muvozanatning tiklanishi: 26-daqiqadayoq yosh iqtidor Godts hisobni tenglashtirdi — 1:1;

  • Hakimi benefisining boshlanishi: Oradan ikki daqiqa o‘tib, 28-daqiqada Ashraf Hakimi jamoasini oldinga olib chiqdi;

  • Ikkinchi bo‘limdagi tor-mor: 55-daqiqada Hakimi dublni rasmiylashtirdi, 62-daqiqada Mayulu farqni oshirdi, 69-daqiqada esa Hakimi o‘zining 3-golini urib, musobaqadagi benefisiga nuqta qo‘ydi.

Turnir jadvali: Luis Enrike shogirdlari cho‘qqiga ko‘tarildi

Qo‘lga kiritilgan yirik g‘alaba turnir jadvalidagi yetakchilikni o‘zgartirdi:

  • «PSJ» yakka peshqadam: Luis Enrike jamoasi o‘z ochkolari sonini 20 taga yetkazib olib, 1-liga jadvalida 1-o‘ringa chiqib oldi;

  • «Gavr» autsayderlar safida: Mezbonlar 9 turdan so‘ng bor-yo‘g‘i 2 ochko bilan turnir jadvalining eng so‘nggi pog‘onasida qolib ketmoqda.

Liga 1. 9-tur tarkiblari:

  • «Gavr»: Bodar, Seko, Tuba, Mvanga, Uziad, Ebonog, Richardson, N'Dyaye (Samatta, 65), Fofana, Mayya, Nakamura (Koffi, 65);

  • «PSJ»: Safonov, Hakimi (Boli, 71), Zabarniy, Lyuka Ernandes, Akliush (Beraldo, 63), Zair-Emeri, Fernandes, Mayulu, Godst (Ndjantu, 71), Ferran Torres.

Himoyachi pozitsiyasida turib bir uchrashuvning o‘zida 5 ta golda bevosita ishtirok etish zamonaviy futbolda kamdan-kam uchraydigan fenomenal ko‘rsatkich bo‘lib, Ashraf Hakimining ushbu o‘yini Yevropa futbolida haftaning eng shov-shuvli voqealaridan biri bo‘ldi.

PSJAshraf HakimiFransiya 1-ligasiGavr
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lyo-Avr — PSJ: tarkiblar va jonli matnLyo-Avr — PSJ: tarkiblar va jonli matnKecha 22:21PSJ — Lion: tarkiblar va jonli matnPSJ — Lion: tarkiblar va jonli matn26 oktabr 23:46Strasburg — PSJ: tarkiblar va jonli matnStrasburg — PSJ: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 19:33Fransiyada sensatsiya: “Lill” 3-o‘ringa ko‘tarildi, “Lans” esa muhim ochkolarni boy berdiFransiyada sensatsiya: “Lill” 3-o‘ringa ko‘tarildi, “Lans” esa muhim ochkolarni boy berdiBugun 07:13Lill — Lans: tarkiblar va jonli matnLill — Lans: tarkiblar va jonli matnBugun 00:08Nays — Renn: tarkiblar va jonli matnNays — Renn: tarkiblar va jonli matnKecha 22:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi