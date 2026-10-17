«Lokomotiv» va «Nasaf» ochkolarni bo‘lishib oldi — turnir jadvalidagi holat
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Lokomotiv» va «Nasaf» jamoalari o‘rtasidagi O‘zbekiston Superligasining 24-tur uchrashuvi 0:0 hisobida durang bilan yakunlandi.
- Ushbu natija «Lokomotiv»ni 39 ochko bilan 5-o‘rinda, «Nasaf»ni esa 38 ochko bilan 6-o‘rinda qoldirdi.
- Mavsum yakunlanishiga oz qolgan bir paytda kuchli beshlik uchun kurash keskinlashmoqda.
O‘zbekiston Superligasining 24-turi doirasida poytaxt Toshkentda musobaqa jadvalining yuqori qismi uchun kurash olib borayotgan ikki nomdor jamoa — «Lokomotiv» hamda Qarshining «Nasaf» klublari o‘rtasida kechgan markaziy bahsda durang qayd etildi. «Temiryo‘lchilar» maydonida kechgan keskin va shiddatli to‘qnashuvda har ikkala tomon qanchalik urinmasin, hisob ochilmadi — 0:0.
Mazkur natija har ikki klubning musobaqa jadvalidagi yonma-yon joylashuvini saqlab qoldi.
Ochkolar taqsimoti: Kim qaysi pog‘onada?
Qarshi va Toshkent klublari o‘rtasidagi ochkolar farqi minimal darajada qolmoqda:
«Lokomotiv»ning 5-o‘rni: Bahsdagi bir ochko evaziga toshkentliklar jami ochkolari sonini 39 taga yetkazib, turnir jadvalining 5-pog‘onasida bormoqda;
«Nasaf» 6-o‘rinda: Qarshiliklar esa ochkolarini 38 taga yetkazib olgan holda, «temiryo‘lchilar»ning ortidan 6-pog‘onani band etib turibdi.
O‘yin bayonnomasi: Tarkiblar va zaxiralar
Superliga. 24-tur
«Lokomotiv» — «Nasaf» 0:0
«Lokomotiv»: 1. Aleksey Kozlov, 11. Temurxo‘ja Abduholiqov (10. Shodiyor Shodiboyev, 84), 14. Nikolay Ivanov, 15. Aleksandr Shushnyar, 17. Sardor Mirzayev (70. Muhammadali Reimov, 84), 18. Aleksandr Kucherenko, 23. Diyorjon Turopov, 26. Abdulloh Yo‘ldoshev, 28. Shuhrat Muhammadiyev, 33. Oleg Zoteyev (8. Bilol Tupliyev, 65), 99. Jasurbek Yaxshiboyev (9. Suhrob Nurulloyev, 63).
«Nasaf»: 1. Abduvohid Ne’matov, 2. Alibek Davronov, 4. Akramjon Komilov (5. G‘olib G‘aybullayev, 63), 6. Sardorbek Bahromov (17. Murodbek Rahmatov, 63), 7. Adenis Shala (20. Yusuf Otubanjo, 79), 8. Zafarmurod Abdirahmatov, 10. Bobir Abdiholiqov, 14. Sharof Muhitdinov, 15. Oybek Rustamov, 77. Paata Gudushauri (70. Abbosjon G‘ulomov, 79), 92. Umarbek Eshmurodov.
Mavsum yakunlanishiga sanoqli turlar qolgan bir paytda kuchli beshlik va sovrinli o‘rinlar atrofidagi raqobat tobora kuchayib bormoqda.
Izohlar 0
…