«Lokomotiv» va «Nasaf» ochkolarni bo‘lishib oldi — turnir jadvalidagi holat

·51·Sport
«Lokomotiv» va «Nasaf» ochkolarni bo‘lishib oldi — turnir jadvalidagi holat
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Lokomotiv» va «Nasaf» jamoalari o‘rtasidagi O‘zbekiston Superligasining 24-tur uchrashuvi 0:0 hisobida durang bilan yakunlandi.
  • Ushbu natija «Lokomotiv»ni 39 ochko bilan 5-o‘rinda, «Nasaf»ni esa 38 ochko bilan 6-o‘rinda qoldirdi.
  • Mavsum yakunlanishiga oz qolgan bir paytda kuchli beshlik uchun kurash keskinlashmoqda.

O‘zbekiston Superligasining 24-turi doirasida poytaxt Toshkentda musobaqa jadvalining yuqori qismi uchun kurash olib borayotgan ikki nomdor jamoa — «Lokomotiv» hamda Qarshining «Nasaf» klublari o‘rtasida kechgan markaziy bahsda durang qayd etildi. «Temiryo‘lchilar» maydonida kechgan keskin va shiddatli to‘qnashuvda har ikkala tomon qanchalik urinmasin, hisob ochilmadi — 0:0.

Mazkur natija har ikki klubning musobaqa jadvalidagi yonma-yon joylashuvini saqlab qoldi.

Ochkolar taqsimoti: Kim qaysi pog‘onada?

Qarshi va Toshkent klublari o‘rtasidagi ochkolar farqi minimal darajada qolmoqda:

  • «Lokomotiv»ning 5-o‘rni: Bahsdagi bir ochko evaziga toshkentliklar jami ochkolari sonini 39 taga yetkazib, turnir jadvalining 5-pog‘onasida bormoqda;

  • «Nasaf» 6-o‘rinda: Qarshiliklar esa ochkolarini 38 taga yetkazib olgan holda, «temiryo‘lchilar»ning ortidan 6-pog‘onani band etib turibdi.

O‘yin bayonnomasi: Tarkiblar va zaxiralar

Superliga. 24-tur

«Lokomotiv» — «Nasaf» 0:0

  • «Lokomotiv»: 1. Aleksey Kozlov, 11. Temurxo‘ja Abduholiqov (10. Shodiyor Shodiboyev, 84), 14. Nikolay Ivanov, 15. Aleksandr Shushnyar, 17. Sardor Mirzayev (70. Muhammadali Reimov, 84), 18. Aleksandr Kucherenko, 23. Diyorjon Turopov, 26. Abdulloh Yo‘ldoshev, 28. Shuhrat Muhammadiyev, 33. Oleg Zoteyev (8. Bilol Tupliyev, 65), 99. Jasurbek Yaxshiboyev (9. Suhrob Nurulloyev, 63).

  • «Nasaf»: 1. Abduvohid Ne’matov, 2. Alibek Davronov, 4. Akramjon Komilov (5. G‘olib G‘aybullayev, 63), 6. Sardorbek Bahromov (17. Murodbek Rahmatov, 63), 7. Adenis Shala (20. Yusuf Otubanjo, 79), 8. Zafarmurod Abdirahmatov, 10. Bobir Abdiholiqov, 14. Sharof Muhitdinov, 15. Oybek Rustamov, 77. Paata Gudushauri (70. Abbosjon G‘ulomov, 79), 92. Umarbek Eshmurodov.

Mavsum yakunlanishiga sanoqli turlar qolgan bir paytda kuchli beshlik va sovrinli o‘rinlar atrofidagi raqobat tobora kuchayib bormoqda.

LokomotivNasafO‘zbekiston SuperligiToshkent
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qarshida «ajdarlar» benefisi: «Nasaf» «Bunyodkor» darvozasiga 3 ta to‘p kiritdiQarshida «ajdarlar» benefisi: «Nasaf» «Bunyodkor» darvozasiga 3 ta to‘p kiritdi9 sentabr 22:11«Nasaf» Qarshida «Dinamo»ni so‘nggi soniyalarda taslim etib, kuchli to‘rtlikka qaytdi«Nasaf» Qarshida «Dinamo»ni so‘nggi soniyalarda taslim etib, kuchli to‘rtlikka qaytdi10 oktabr 00:43Islom Ismoilov «Lokomotiv» ustidan qozonilgan g‘alaba va bosimlar haqida ochiq gapirdiIslom Ismoilov «Lokomotiv» ustidan qozonilgan g‘alaba va bosimlar haqida ochiq gapirdi21 sentabr 07:01«Marushichning oltin goli va poytaxtdagi g‘alaba»: «Neftchi» peshqadamlikni qaytarib oldi!«Marushichning oltin goli va poytaxtdagi g‘alaba»: «Neftchi» peshqadamlikni qaytarib oldi!20 sentabr 22:13«4:1 hisobini kutmagandik»: Ro‘ziqul Berdiyev Andijondagi g‘alaba sirlarini ochdi...«4:1 hisobini kutmagandik»: Ro‘ziqul Berdiyev Andijondagi g‘alaba sirlarini ochdi...20 sentabr 23:29Olmaliqda «sherlar» shov-shuvi: «Paxtakor» OKMK maydonida 3 ta to‘p kiritdiOlmaliqda «sherlar» shov-shuvi: «Paxtakor» OKMK maydonida 3 ta to‘p kiritdi9 sentabr 20:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...