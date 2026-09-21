Islom Ismoilov «Lokomotiv» ustidan qozonilgan g‘alaba va bosimlar haqida ochiq gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Neftchi» bosh murabbiyi Islom Ismoilov «Lokomotiv» ustidan qozonilgan 1:0 hisobidagi g‘alaba haqida gapirib, jamoa bosim ostida o‘ynayotganini va har bir ochko finaldek qimmatligini ta’kidladi.
- U «Neftchi»ning osonlikcha chempion bo‘lishi haqidagi fikrlarni rad etib, tarkibdagi jarohatlar va boshqa jamoalarga nisbatan milliy terma jamoaga kam futbolchi chaqirilishini dalil sifatida keltirdi.
O‘zbekiston Superligasining 22-turida amaldagi chempion — Farg‘onaning «Neftchi» klubi Toshkentda «Lokomotiv»ga qarshi o‘ta qiyin va shiddatli uchrashuv o‘tkazib, minimal 1:0 hisobida oltinga teng g‘alabani rasmiylashtirdi. Bu bahs nafaqat turnir jadvalidagi peshqadamlikni qaytarib olish, balki uch frontda — Superliga, O‘zbekiston Kubogi va OCHL Elitda kurash olib borayotgan farg‘onaliklar uchun haqiqiy ruhiy sinov bo‘ldi. Bellashuvdan so‘ng «Neftchi» bosh murabbiyi Islom Ismoilov matbuot anjumanida ishtirok etib, shogirdlarining chuqur himoyalanishi sabablari, 18 yoshli Nurmuhammad Abdug‘aniyevning Fabio Kannavaro ko‘z o‘ngidagi hayajoni, davomli jarohatlar inqirozi hamda «Neftchi» osonlikcha chempion bo‘ladi» degan qarashlarga nisbatan keskin va xolis javob qaytardi.
Mutaxassis raqibning kuchini tan olgan holda, mavsum oxiri yaqinlashgani sari bosim har qachongidan ikki barobar oshganini, zaxiradagi yoshlar va charchoq omillari orasida har bir ochko final qiymatiga tengligini ta’kidladi. Xo‘sh, Ismoilov aytgan psixologik bosim va zaxira muammolari «Neftchi»ning chempionlik poygasidagi yurishini to‘xtatib qo‘ymaydimi?
«Finalga teng safar, Kannavaroning tashrifi va jarohatlar epidemiyasi»: Ismoilov intervyusining muhim nuqtalari
«Neftchi» bosh murabbiyi matbuot anjumanida to‘xtalgan eng muhim tezislar va bayonotlar:
«Lokomotiv»ga qarshi bahs — haqiqiy final: Raqib Namanganda ochko olib, uyda «Dinamo»ni yutgan sifatli jamoa bo‘lgani uchun ushbu safarga xuddi hal qiluvchi finaldek tayyorgarlik ko‘rildi;
Chuqur himoya — murabbiyning buyrug‘i emas: Hisob ochilgach jamoaning orqaga tortilishi ruhiy bosim bilan bog‘liq; murabbiy hech qachon bunday passiv himoyalanishni talab qilmasligini, lekin mavsum oxiridagi har bir xatoning bahosi qimmatligi futbolchilarni ehtiyotkorlikka majbur etganini ochiqladi;
Kannavaro ko‘z o‘ngidagi 18 yoshli Abdug‘aniyev: Superliga peshqadamlari safida 18 yoshli futbolchi asosiy tarkibda o‘ynashi kamyob hodisa; milliy terma bosh murabbiyi stadiondan kuzatgani va termadan taklif olingani yosh himoyachida tabiiy hayajonni kuchaytirib yubordi;
«Oson chempionlik» haqidagi miflar rad etildi: «Paxtakor»dan termaga 6 nafar, «Navbahor»dan 4 nafar futbolchi chaqirilayotgan bir paytda «Neftchi»dan 1 kishi jalb etilishi tarkiblar kuchini ko‘rsatadi; bundan tashqari, jamoada 6-7 nafar yetakchi (Yovovich, Siger, Yo‘ldoshev) safdan chiqqan;
Kubokdagi revansh va uch frontdagi kurash: «Lokomotiv»ga qarshi Kubok doirasidagi bo‘lajak uchrashuv butkul boshqacha ruhda o‘tadi va Farg‘ona jamoasi uzoq yillik tanaffusdan so‘ng kubokni ham yutish uchun bor kuchini safarbar qiladi.
Islom Ismoilovning Superliga va raqobatchilar haqidagi qiyosiy tahlili
Murabbiy matbuot anjumanida raqobatchilar va mavsum og‘irligini raqamlar hamda dalillar bilan ko‘rsatib berdi:
Mezonlar va yo‘nalishlar
«Neftchi» Farg‘ona
Raqobatchilar («Paxtakor», «Navbahor», boshqalar)
Milliy termaga chaqiruvlar
1 nafar futbolchi (Nurmuhammad Abdug‘aniyev)
«Paxtakor» — 6 nafar, «Navbahor» — 4 nafar
Jarohatlar va yo‘qotishlar
Bir vaqtning o‘zida 6-7 nafar o‘yinchi safdan chiqqan (Yovovich, Siger va b.)
«Paxtakor» va «Navbahor»da tarkib barqaror va yo‘qotishlar kam
Yoshlar tarkibi va balans
18 yoshli Abdug‘aniyev asosiyda, zaxirada 2007-2008 yilgi yoshlar
Kuchli uchlik jamoalarida 18 yoshli futbolchilar asosiyda kam uchraydi
Yuklama va musobaqalar
3 ta front: Superliga, O‘zbekiston Kubogi, OCHL Elit
OCHL va mahalliy turnirlarning tig‘iz taqvimi barcha grandlarga qiyinchilik tug‘dirmoqda
Futbol ekspertizasi: Nega «Neftchi» murabbiyining chiqishi muhim ahamiyatga ega?
Sport tahlilchilari va o‘zbek futboli ekspertlarining asosiy xulosalari:
Bosimni jilovlash strategiyasi: Islom Ismoilovning «oson chempionlik» haqidagi gaplarni keskin inkor etishi jamoa atrofidagi ortiqcha illyuziyalarni yo‘qotib, futbolchilarni yerga tushirishga va xotirjamlikka berilmaslikka qaratilgan;
Yoshlarni himoya qilish: Kannavaro kuzatgan bahsda xatolarga yo‘l qo‘ygan Abdug‘aniyevni ochiq matbuotda qo‘llab-quvvatlashi murabbiyning o‘z tarbiyalanuvchilariga bo‘lgan ishonchi va pedagogik mahoratini ko‘rsatadi;
Qadrli 3 ochko: Tarkibda ulkan yo‘qotishlar bo‘lishiga va o‘yin oxirida faqat hisobni saqlashga o‘tib olinganiga qaramay, g‘alabaning saqlab qolinishi chempionlik mentaliteti shakllanganidan dalolat beradi.
Islom Ismoilovning bu samimiy va dadil bayonotlari mavsumning qolgan qismida chempionlik kurashi yanada murosasiz va asabiy kechishini anglatadi.
Sizningcha, Islom Ismoilov haqmi: «Neftchi»ning chempion bo‘lishi raqobatchilar va jarohatlar fonida haqiqatan ham kutilganidan og‘ir kechmoqdami? Fabio Kannavaro kuzatuvi ostida o‘ynagan 18 yoshli Abdug‘aniyev milliy terma jamoaning asosiy tarkibiga kira oladimi? Shaxsiy fikrlaringizni izohlarda qoldiring va murabbiyning ushbu shov-shuvli intervyusini barcha futbol muxlislariga ulashing!
Izohlar 0
…