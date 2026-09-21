Islom Ismoilov «Lokomotiv» ustidan qozonilgan g‘alaba va bosimlar haqida ochiq gapirdi

·35·Sport
Islom Ismoilov «Lokomotiv» ustidan qozonilgan g‘alaba va bosimlar haqida ochiq gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Neftchi» bosh murabbiyi Islom Ismoilov «Lokomotiv» ustidan qozonilgan 1:0 hisobidagi g‘alaba haqida gapirib, jamoa bosim ostida o‘ynayotganini va har bir ochko finaldek qimmatligini ta’kidladi.
  • U «Neftchi»ning osonlikcha chempion bo‘lishi haqidagi fikrlarni rad etib, tarkibdagi jarohatlar va boshqa jamoalarga nisbatan milliy terma jamoaga kam futbolchi chaqirilishini dalil sifatida keltirdi.

O‘zbekiston Superligasining 22-turida amaldagi chempion — Farg‘onaning «Neftchi» klubi Toshkentda «Lokomotiv»ga qarshi o‘ta qiyin va shiddatli uchrashuv o‘tkazib, minimal 1:0 hisobida oltinga teng g‘alabani rasmiylashtirdi. Bu bahs nafaqat turnir jadvalidagi peshqadamlikni qaytarib olish, balki uch frontda — Superliga, O‘zbekiston Kubogi va OCHL Elitda kurash olib borayotgan farg‘onaliklar uchun haqiqiy ruhiy sinov bo‘ldi. Bellashuvdan so‘ng «Neftchi» bosh murabbiyi Islom Ismoilov matbuot anjumanida ishtirok etib, shogirdlarining chuqur himoyalanishi sabablari, 18 yoshli Nurmuhammad Abdug‘aniyevning Fabio Kannavaro ko‘z o‘ngidagi hayajoni, davomli jarohatlar inqirozi hamda «Neftchi» osonlikcha chempion bo‘ladi» degan qarashlarga nisbatan keskin va xolis javob qaytardi.

Mutaxassis raqibning kuchini tan olgan holda, mavsum oxiri yaqinlashgani sari bosim har qachongidan ikki barobar oshganini, zaxiradagi yoshlar va charchoq omillari orasida har bir ochko final qiymatiga tengligini ta’kidladi. Xo‘sh, Ismoilov aytgan psixologik bosim va zaxira muammolari «Neftchi»ning chempionlik poygasidagi yurishini to‘xtatib qo‘ymaydimi?

«Finalga teng safar, Kannavaroning tashrifi va jarohatlar epidemiyasi»: Ismoilov intervyusining muhim nuqtalari

«Neftchi» bosh murabbiyi matbuot anjumanida to‘xtalgan eng muhim tezislar va bayonotlar:

  • «Lokomotiv»ga qarshi bahs — haqiqiy final: Raqib Namanganda ochko olib, uyda «Dinamo»ni yutgan sifatli jamoa bo‘lgani uchun ushbu safarga xuddi hal qiluvchi finaldek tayyorgarlik ko‘rildi;

  • Chuqur himoya — murabbiyning buyrug‘i emas: Hisob ochilgach jamoaning orqaga tortilishi ruhiy bosim bilan bog‘liq; murabbiy hech qachon bunday passiv himoyalanishni talab qilmasligini, lekin mavsum oxiridagi har bir xatoning bahosi qimmatligi futbolchilarni ehtiyotkorlikka majbur etganini ochiqladi;

  • Kannavaro ko‘z o‘ngidagi 18 yoshli Abdug‘aniyev: Superliga peshqadamlari safida 18 yoshli futbolchi asosiy tarkibda o‘ynashi kamyob hodisa; milliy terma bosh murabbiyi stadiondan kuzatgani va termadan taklif olingani yosh himoyachida tabiiy hayajonni kuchaytirib yubordi;

  • «Oson chempionlik» haqidagi miflar rad etildi: «Paxtakor»dan termaga 6 nafar, «Navbahor»dan 4 nafar futbolchi chaqirilayotgan bir paytda «Neftchi»dan 1 kishi jalb etilishi tarkiblar kuchini ko‘rsatadi; bundan tashqari, jamoada 6-7 nafar yetakchi (Yovovich, Siger, Yo‘ldoshev) safdan chiqqan;

  • Kubokdagi revansh va uch frontdagi kurash: «Lokomotiv»ga qarshi Kubok doirasidagi bo‘lajak uchrashuv butkul boshqacha ruhda o‘tadi va Farg‘ona jamoasi uzoq yillik tanaffusdan so‘ng kubokni ham yutish uchun bor kuchini safarbar qiladi.

Islom Ismoilovning Superliga va raqobatchilar haqidagi qiyosiy tahlili

Murabbiy matbuot anjumanida raqobatchilar va mavsum og‘irligini raqamlar hamda dalillar bilan ko‘rsatib berdi:

Mezonlar va yo‘nalishlar

«Neftchi» Farg‘ona

Raqobatchilar («Paxtakor», «Navbahor», boshqalar)

Milliy termaga chaqiruvlar

1 nafar futbolchi (Nurmuhammad Abdug‘aniyev)

«Paxtakor» — 6 nafar, «Navbahor» — 4 nafar

Jarohatlar va yo‘qotishlar

Bir vaqtning o‘zida 6-7 nafar o‘yinchi safdan chiqqan (Yovovich, Siger va b.)

«Paxtakor» va «Navbahor»da tarkib barqaror va yo‘qotishlar kam

Yoshlar tarkibi va balans

18 yoshli Abdug‘aniyev asosiyda, zaxirada 2007-2008 yilgi yoshlar

Kuchli uchlik jamoalarida 18 yoshli futbolchilar asosiyda kam uchraydi

Yuklama va musobaqalar

3 ta front: Superliga, O‘zbekiston Kubogi, OCHL Elit

OCHL va mahalliy turnirlarning tig‘iz taqvimi barcha grandlarga qiyinchilik tug‘dirmoqda

Futbol ekspertizasi: Nega «Neftchi» murabbiyining chiqishi muhim ahamiyatga ega?

Sport tahlilchilari va o‘zbek futboli ekspertlarining asosiy xulosalari:

  • Bosimni jilovlash strategiyasi: Islom Ismoilovning «oson chempionlik» haqidagi gaplarni keskin inkor etishi jamoa atrofidagi ortiqcha illyuziyalarni yo‘qotib, futbolchilarni yerga tushirishga va xotirjamlikka berilmaslikka qaratilgan;

  • Yoshlarni himoya qilish: Kannavaro kuzatgan bahsda xatolarga yo‘l qo‘ygan Abdug‘aniyevni ochiq matbuotda qo‘llab-quvvatlashi murabbiyning o‘z tarbiyalanuvchilariga bo‘lgan ishonchi va pedagogik mahoratini ko‘rsatadi;

  • Qadrli 3 ochko: Tarkibda ulkan yo‘qotishlar bo‘lishiga va o‘yin oxirida faqat hisobni saqlashga o‘tib olinganiga qaramay, g‘alabaning saqlab qolinishi chempionlik mentaliteti shakllanganidan dalolat beradi.

Islom Ismoilovning bu samimiy va dadil bayonotlari mavsumning qolgan qismida chempionlik kurashi yanada murosasiz va asabiy kechishini anglatadi.

Sizningcha, Islom Ismoilov haqmi: «Neftchi»ning chempion bo‘lishi raqobatchilar va jarohatlar fonida haqiqatan ham kutilganidan og‘ir kechmoqdami? Fabio Kannavaro kuzatuvi ostida o‘ynagan 18 yoshli Abdug‘aniyev milliy terma jamoaning asosiy tarkibiga kira oladimi? Shaxsiy fikrlaringizni izohlarda qoldiring va murabbiyning ushbu shov-shuvli intervyusini barcha futbol muxlislariga ulashing!

NeftchiLokomotivO‘zbekiston SuperligiFabio Kannavaro
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Superkompyuter javobi»: APLning bo‘lajak chempionini e’lon qildi, «Tottenhem» quladi!«Superkompyuter javobi»: APLning bo‘lajak chempionini e’lon qildi, «Tottenhem» quladi!Bugun, 07:12«Hatto sen Mourino bo‘lsang ham...»: Simeone derbidagi hakamlik mojarosiga javob qaytardi«Hatto sen Mourino bo‘lsang ham...»: Simeone derbidagi hakamlik mojarosiga javob qaytardiBugun, 07:04«San-Siro»da benuqson g‘alaba: «Milan» «Lechche»ni 3:0 hisobida tor-mor etdi!«San-Siro»da benuqson g‘alaba: «Milan» «Lechche»ni 3:0 hisobida tor-mor etdi!Bugun, 06:58«Velodrom»da klassik drama: «PSJ» Markinosning goli evaziga «Marsel»ni yengdi!«Velodrom»da klassik drama: «PSJ» Markinosning goli evaziga «Marsel»ni yengdi!Bugun, 06:55«Turkiyada shok»: Quyi ligadan chiqqan debyutant «Beshiktosh»ni yengib, peshqadamga aylandi!«Turkiyada shok»: Quyi ligadan chiqqan debyutant «Beshiktosh»ni yengib, peshqadamga aylandi!Bugun, 06:52«Himoyaga o‘tirib qoldik»: Ulug‘bek Baqoyev alamli mag‘lubiyat sabablarini aytdi«Himoyaga o‘tirib qoldik»: Ulug‘bek Baqoyev alamli mag‘lubiyat sabablarini aytdiBugun, 06:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng