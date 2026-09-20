«4:1 hisobini kutmagandik»: Ro‘ziqul Berdiyev Andijondagi g‘alaba sirlarini ochdi...

·16·Sport
«4:1 hisobini kutmagandik»: Ro‘ziqul Berdiyev Andijondagi g‘alaba sirlarini ochdi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Nasaf» jamoasi safarda «Andijon» ustidan 4:1 hisobida g‘alaba qozondi, bu natija murabbiy Ro‘ziqul Berdiyev uchun ham kutilmagan edi.
  • Tarkibdagi yo‘qotishlar va uzoq yo‘l bosib kelinganiga qaramay, jamoa maydonda aqlli va tartibli harakat qilib, murabbiyning rejalarini to‘liq bajardi.

O‘zbekiston Superligasining 22-turida Qarshining «Nasaf» klubi safarda «Andijon» ustidan 4:1 hisobida irodali va yirik g‘alabani qo‘lga kiritdi. Andijondagi so‘nggi 4 ta uchrashuvda g‘alaba qozona olmayotgan «ajdarlar» uchun bu natija chinakam revanshga aylandi. Uchrashuvdan so‘ng bo‘lib o‘tgan matbuot anjumanida jamoa bosh murabbiyi Ro‘ziqul Berdiyev bahs oldidagi jiddiy xavotirlar, tarkibdagi og‘ir yo‘qotishlar, Umar Eshmurodovning tayanch yarimhimoyasiga ko‘chirilishi hamda darvozabon Abduvohid Ne’matovning penalti tepish sababi haqidagi savollarga ochiq-oydin javob berdi.

Murabbiyning ta’kidlashicha, jamoa uzoq yo‘l bosib kelgani va tarkibdagi qator yetakchilarning jarohati tufayli bahs oldidan xavotir kuchli bo‘lgan, ammo shogirdlari maydonda o‘ta aqlli va tartibli harakat qilib, rejani to‘liq bajarishgan. Xo‘sh, Berdiyevning ushbu taktik qarorlari «Nasaf»ning chempionlik poygasi va medallar uchun kurashiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

«Yo‘qotishlar, Ne’matovning goli va taktik yurish»: Berdiyev matbuot anjumanida

Murabbiy tilga olgan eng muhim nuqtalar va eksklyuziv bayonotlar:

  • Bahs oldidagi xavotir va charchoq: «Yo‘qotishlar ko‘p edi. Safarda o‘ynab, uzoq yo‘l bosib keldik. Bu hisobda yengishimizni o‘ylamagandik»;

  • Eshmurodovning pozitsiyasi o‘zgarishi: «Ikkala Rahmatovlarning jarohati, Bahromovning yo‘qligi va Muhiddinovning betob bo‘lib qolgani sabab Umarni tayanch yarimhimoyasiga qo‘ydik»;

  • Ne’matov nega penalti tepdi?: «Bizda Sharof tepardi. Lekin Abduvohidning bu borada tajribasi bor, oldin ham tepgan. Shu bois unga topshirdik va ajoyib bajardi»;

  • Andijondagi 4 o‘yinlik noxush seriyaning tugashi: «Andijon» o‘z maydonida keskin o‘ynashini bilardik, ammo yigitlar diqqatni yo‘qotmasdan munosib g‘alaba qozonishdi;

  • Yoshlarga katta ishonch: Murabbiy zaxiradan tushayotgan yoshlarning o‘yinidan mamnunligi va jamoaning 5 nafar a’zosi olimpiya termasida to‘p surayotganini alohida e’tirof etdi.

«Andijon» — «Nasaf» (1:4): Ro‘ziqul Berdiyev taktikasining qiyosiy tahlili

Majburiy o‘zgarishlar va ularning maydondagi amaliy natijasi:

Yo‘nalishlar va muammolar

Mavjud yo‘qotishlar va muammo

Berdiyevning taktik yechimi va samarasi

Yarimhimoya markazi

Ikkala Rahmatov jarohatda, Bahromov yo‘q

Umar Eshmurodov tayanch zonasiga o‘tkazildi (1 ta assist)

Penaltichi tanlovi

Asosiy ijrochi Sharof Muhiddinov betob

Abduvohid Ne’matovga ishonch bildirildi va u gol urdi

Safardagi ruhiy bosim

«Andijon»da 4 o‘yindan beri g‘alaba yo‘q edi

Tartibli mudofaa va qarshi hujumlar orqali 4:1 qayd etildi

Zaxira kuchlari

Chakana charchoq va uzoq masofa bosib kelingani

Yoshlar va Otubanjoning maydonga tushishi tempni saqlab qoldi

Mutaxassis xulosasi: Nima uchun bu g‘alaba «Nasaf»ga suv va havodek zarur edi?

Sport tahlilchilari va futbol ekspertlarining xulosalari:

  • Inqirozli vaziyatdan murabbiy mahorati bilan chiqish: Tarkibdagi 4 nafar asosiy futbolchining yo‘qligiga qaramay, taktikani tezkor o‘zgartirib yirik hisobda g‘alaba qozonish Berdiyevning yuqori tajribasini ko‘rsatdi;

  • Darvozabon goli — ruhiy zarba: Abduvohid Ne’matovning penaltidan urgan goli «Andijon» muxlislari va jamoasini ruhan butunlay sindirdi;

  • Medallar uchun kurashda katta qadam: Safardagi ushbu ishonchli g‘alaba «Nasaf»ni 34 ochko bilan 5-o‘ringa ko‘tarib, kuchli uchlik uchun bosimni keskin oshirdi.

«Nasaf»ning Andijondagi irodali qadami jamoa har qanday og‘ir vaziyatda ham chempionlik ruhiyatini yo‘qotmasligini yana bir bor isbotladi.

Sizningcha, Ro‘ziqul Berdiyevning Umar Eshmurodovni markazda o‘ynatishi va darvozabonga penalti teptirishi murabbiylik dahosimi yoki majburiyatdan qilingan tavakkal? «Nasaf» joriy mavsumda kuchli uchlikka kira oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring va murabbiyning ushbu samimiy intervyusi tahlilini futbol ixlosmandlariga ulashing!

NasafAndijonRo‘ziqul BerdiyevO‘zbekiston Superligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Turinda muhim zafar va Spallettining yurishi»: «Yuventus» «Atalanta»ni ishonchli yengdi!«Turinda muhim zafar va Spallettining yurishi»: «Yuventus» «Atalanta»ni ishonchli yengdi!Kecha, 23:31«Samarqandda tarixiy 4:0 va triumf»: O‘zbek grossmeysterlari Vengriyani tor-mor etdi!«Samarqandda tarixiy 4:0 va triumf»: O‘zbek grossmeysterlari Vengriyani tor-mor etdi!Kecha, 22:4989-daqiqa najoti: «Manchester Yunayted» «Fulhem» bilan bahsda mag‘lubiyatdan qutulib qoldi89-daqiqa najoti: «Manchester Yunayted» «Fulhem» bilan bahsda mag‘lubiyatdan qutulib qoldiKecha, 22:38«Etihad»da 8 ta gol va drama: «Manchester Siti» 5:3 hisobida g‘alaba qozondi (video)«Etihad»da 8 ta gol va drama: «Manchester Siti» 5:3 hisobida g‘alaba qozondi (video)Kecha, 22:31«Jizzaxda 4 daqiqalik mo‘jiza»: OKMK «So‘g‘diyona»ni irodali tarzda mag‘lub etdi!«Jizzaxda 4 daqiqalik mo‘jiza»: OKMK «So‘g‘diyona»ni irodali tarzda mag‘lub etdi!Kecha, 22:20«Marushichning oltin goli va poytaxtdagi g‘alaba»: «Neftchi» peshqadamlikni qaytarib oldi!«Marushichning oltin goli va poytaxtdagi g‘alaba»: «Neftchi» peshqadamlikni qaytarib oldi!Kecha, 22:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng