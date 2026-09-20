«4:1 hisobini kutmagandik»: Ro‘ziqul Berdiyev Andijondagi g‘alaba sirlarini ochdi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Nasaf» jamoasi safarda «Andijon» ustidan 4:1 hisobida g‘alaba qozondi, bu natija murabbiy Ro‘ziqul Berdiyev uchun ham kutilmagan edi.
- Tarkibdagi yo‘qotishlar va uzoq yo‘l bosib kelinganiga qaramay, jamoa maydonda aqlli va tartibli harakat qilib, murabbiyning rejalarini to‘liq bajardi.
O‘zbekiston Superligasining 22-turida Qarshining «Nasaf» klubi safarda «Andijon» ustidan 4:1 hisobida irodali va yirik g‘alabani qo‘lga kiritdi. Andijondagi so‘nggi 4 ta uchrashuvda g‘alaba qozona olmayotgan «ajdarlar» uchun bu natija chinakam revanshga aylandi. Uchrashuvdan so‘ng bo‘lib o‘tgan matbuot anjumanida jamoa bosh murabbiyi Ro‘ziqul Berdiyev bahs oldidagi jiddiy xavotirlar, tarkibdagi og‘ir yo‘qotishlar, Umar Eshmurodovning tayanch yarimhimoyasiga ko‘chirilishi hamda darvozabon Abduvohid Ne’matovning penalti tepish sababi haqidagi savollarga ochiq-oydin javob berdi.
Murabbiyning ta’kidlashicha, jamoa uzoq yo‘l bosib kelgani va tarkibdagi qator yetakchilarning jarohati tufayli bahs oldidan xavotir kuchli bo‘lgan, ammo shogirdlari maydonda o‘ta aqlli va tartibli harakat qilib, rejani to‘liq bajarishgan. Xo‘sh, Berdiyevning ushbu taktik qarorlari «Nasaf»ning chempionlik poygasi va medallar uchun kurashiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
«Yo‘qotishlar, Ne’matovning goli va taktik yurish»: Berdiyev matbuot anjumanida
Murabbiy tilga olgan eng muhim nuqtalar va eksklyuziv bayonotlar:
Bahs oldidagi xavotir va charchoq: «Yo‘qotishlar ko‘p edi. Safarda o‘ynab, uzoq yo‘l bosib keldik. Bu hisobda yengishimizni o‘ylamagandik»;
Eshmurodovning pozitsiyasi o‘zgarishi: «Ikkala Rahmatovlarning jarohati, Bahromovning yo‘qligi va Muhiddinovning betob bo‘lib qolgani sabab Umarni tayanch yarimhimoyasiga qo‘ydik»;
Ne’matov nega penalti tepdi?: «Bizda Sharof tepardi. Lekin Abduvohidning bu borada tajribasi bor, oldin ham tepgan. Shu bois unga topshirdik va ajoyib bajardi»;
Andijondagi 4 o‘yinlik noxush seriyaning tugashi: «Andijon» o‘z maydonida keskin o‘ynashini bilardik, ammo yigitlar diqqatni yo‘qotmasdan munosib g‘alaba qozonishdi;
Yoshlarga katta ishonch: Murabbiy zaxiradan tushayotgan yoshlarning o‘yinidan mamnunligi va jamoaning 5 nafar a’zosi olimpiya termasida to‘p surayotganini alohida e’tirof etdi.
«Andijon» — «Nasaf» (1:4): Ro‘ziqul Berdiyev taktikasining qiyosiy tahlili
Majburiy o‘zgarishlar va ularning maydondagi amaliy natijasi:
Yo‘nalishlar va muammolar
Mavjud yo‘qotishlar va muammo
Berdiyevning taktik yechimi va samarasi
Yarimhimoya markazi
Ikkala Rahmatov jarohatda, Bahromov yo‘q
Umar Eshmurodov tayanch zonasiga o‘tkazildi (1 ta assist)
Penaltichi tanlovi
Asosiy ijrochi Sharof Muhiddinov betob
Abduvohid Ne’matovga ishonch bildirildi va u gol urdi
Safardagi ruhiy bosim
«Andijon»da 4 o‘yindan beri g‘alaba yo‘q edi
Tartibli mudofaa va qarshi hujumlar orqali 4:1 qayd etildi
Zaxira kuchlari
Chakana charchoq va uzoq masofa bosib kelingani
Yoshlar va Otubanjoning maydonga tushishi tempni saqlab qoldi
Mutaxassis xulosasi: Nima uchun bu g‘alaba «Nasaf»ga suv va havodek zarur edi?
Sport tahlilchilari va futbol ekspertlarining xulosalari:
Inqirozli vaziyatdan murabbiy mahorati bilan chiqish: Tarkibdagi 4 nafar asosiy futbolchining yo‘qligiga qaramay, taktikani tezkor o‘zgartirib yirik hisobda g‘alaba qozonish Berdiyevning yuqori tajribasini ko‘rsatdi;
Darvozabon goli — ruhiy zarba: Abduvohid Ne’matovning penaltidan urgan goli «Andijon» muxlislari va jamoasini ruhan butunlay sindirdi;
Medallar uchun kurashda katta qadam: Safardagi ushbu ishonchli g‘alaba «Nasaf»ni 34 ochko bilan 5-o‘ringa ko‘tarib, kuchli uchlik uchun bosimni keskin oshirdi.
«Nasaf»ning Andijondagi irodali qadami jamoa har qanday og‘ir vaziyatda ham chempionlik ruhiyatini yo‘qotmasligini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, Ro‘ziqul Berdiyevning Umar Eshmurodovni markazda o‘ynatishi va darvozabonga penalti teptirishi murabbiylik dahosimi yoki majburiyatdan qilingan tavakkal? «Nasaf» joriy mavsumda kuchli uchlikka kira oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring va murabbiyning ushbu samimiy intervyusi tahlilini futbol ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…