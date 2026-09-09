Olmaliqda «sherlar» shov-shuvi: «Paxtakor» OKMK maydonida 3 ta to‘p kiritdi

·4·Sport
Olmaliqda «sherlar» shov-shuvi: «Paxtakor» OKMK maydonida 3 ta to‘p kiritdi

O‘zbekiston Superligasida 21-tur bahslari start oldi va dastlabki uchrashuvning o‘ziyoq muxlislarga haqiqiy chempionlik intrigasini taqdim etdi. Toshkentning «Paxtakor» jamoasi murakkab safar o‘yinida Olmaliqning OKMK klubi mehmoni bo‘lib, ishonchli 3:1 hisobida g‘alaba qozondi. Uchrashuv taqdirini «sherlar»ning mahoratli hujumchilari va yarimhimoyachilari urf bo‘lgan kombinatsion o‘yinlari hal qildi. Ushbu safardagi muhim 3 ochko tufayli amaldagi chempionlar musobaqa jadvalida o‘z mavqeyini keskin yaxshilab oldi. Xo‘sh, Olmaliqdagi bahsda kimlar gol urdi, jamoalar qanday tarkibda maydonga tushdi va ushbu g‘alaba chempionlik poygasiga qanday ta’sir ko‘rsatdi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — 46 ochko jamg‘argan «Paxtakor»ning turnir jadvalidagi yangi maqomi va raqiblarning ahvoli bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.

Tezkor gollar va maydondagi ustunlik: 4-daqiqadayoq ochilgan hisob

Olmaliqda kechgan qarama-qarshilik mehmonlarning to‘liq tashabbusi ostida boshlandi:

  • Ayman Husaynning tezkor goli: Uchrashuv endigina boshlangan bir pallada, atigi 4-daqiqada «sherlar» legioneri Ayman Husayn hisobni ochdi (0:1);

  • Ibrohim Ibragimovdan aniq zarba: 24-daqiqaga kelib, yarimhimoyachi Ibrohim Ibragimov OKMK darvozasini ishg‘ol qilib, toshkentliklarning ustunligini mustahkamladi (0:2);

  • Dostonbek Hamdamovning nuqtasi: Ikkinchi bo‘limning 65-daqiqasida tajribali Dostonbek Hamdamov uchinchi golni kiritib, bahsdagi asosiy masalaga amalda nuqta qo‘ydi (0:3);

  • OKMKning javobi: Olmaliqliklar safida legioner Giorgi Papava 82-daqiqada hisobni qisqartirishga erishdi, biroq bu o‘yin natijasini saqlab qolish uchun yetarli bo‘lmadi (1:3).

«Jamoamiz Olmaliqdagi murakkab atmosferaga to‘liq tayyor edi. Tezkor gol va taktik intizom bizga muhim 3 ochkoni olib keldi», — deya e’tirof etilmoqda uchrashuv tahlillarida.

Jamoalarning asosiy tarkiblari va almashtirishlar

Murabbiylar ushbu prinsipial bahs uchun eng jangovar tarkiblarni maydonga tashladi:

  • OKMK tarkibi: Hamidullo Abdunabiyev, Shahzod Toirov, Mirjamol Qosimov (Ali Abdurahmonov, 66), Giorgi Papava, Avazbek O‘lmasaliyev, Dilshodbek Axmadaliyev, Aziz Xolmurodov (Urosh Koyich, 66), Asadbek Sobirjonov, Nodir Abdurazzoqov (Xazratjon Tursunqulov, 76), Ahmadullo Muqumjonov, Siyavash Haqnazariy (Arixiro Sentoku, 66);

  • «Paxtakor» tarkibi: Sanjar Quvvatov, Zaid Tahsin, Hojiakbar Alijonov, Dilshod Saitov, Ibrohim Ibragimov, Dostonbek Hamdamov (Sherzod Nasrullayev, 69), Bashar Resan, Abdurauf Bo‘riyev, Sardor Sobirxo‘jayev, Ayman Hussayn (Davron To‘laganov, 78), Muhammadrasul Abdumajidov.

Chempionlik poygasidagi yangi peshqadam

Ko‘pchilik o‘zbek futboli ixlosmandlarini qiziqtirgan eng muhim masala — ushbu g‘alabadan keyin musobaqa jadvalining yuqori qismida qanday o‘zgarish yuz berganidir. Eng muhim xulosa shundaki, Olmaliqdagi ushbu ishonchli g‘alaba evaziga «Paxtakor» o‘z hisobidagi ochkolar sonini 46 taga yetkazdi va onlayn turnir jadvalida yakka peshqadamga aylanib oldi. OKMK esa 32 ochko bilan musobaqa jadvalining 5-pog‘onasida qoldi. Safardagi ushbu muvaffaqiyat poytaxt jamoasining mavsum oxiriga kelib o‘z chempionlik unvonini himoya qilish yo‘lidagi imkoniyatlarini keskin oshirib yubordi.

Sizningcha, «Paxtakor» mavsum yakunigacha ushbu peshqadamlik maqomini saqlab qolib, yana chempionlikni rasmiylashtira oladimi yoki ta’qibchilar ularni to‘xtata oladimi? OKMKning 5-o‘rinda qolib ketishiga nima sabab bo‘lmoqda? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolidagi ushbu muhim g‘alaba tahlilini yaqinlaringiz hamda futbol ixlosmandlariga ulashing!

PaxtakorOKMKO‘zbekiston SuperligiToshkentOlmaliqChempionlikFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon futbolida sensatsiya: Lionel Messi Ispaniya klubini sotib olmoqdaJahon futbolida sensatsiya: Lionel Messi Ispaniya klubini sotib olmoqdaBugun, 19:22Dunyo boksida mutlaq o‘zbek hukmronligi: Abdumalik Xalokov BoxRec P4P reytingida 1-o‘rindaDunyo boksida mutlaq o‘zbek hukmronligi: Abdumalik Xalokov BoxRec P4P reytingida 1-o‘rindaBugun, 19:17Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yetadimi?Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yetadimi?Bugun, 15:14Arteta «Napoli»ning dahshatli muhitidan ogohlantirdi va g‘alaba formulasini oshkor qildiArteta «Napoli»ning dahshatli muhitidan ogohlantirdi va g‘alaba formulasini oshkor qildiBugun, 14:55Ayyoub Bouaddi Portuda porladi va jamoa maqtoviga sazovor boʻldiAyyoub Bouaddi Portuda porladi va jamoa maqtoviga sazovor boʻldiBugun, 10:11Joze Mourino «Inter» ustidan qozonilgan g‘alaba sirini oshkor qildiJoze Mourino «Inter» ustidan qozonilgan g‘alaba sirini oshkor qildiBugun, 10:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi