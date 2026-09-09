Olmaliqda «sherlar» shov-shuvi: «Paxtakor» OKMK maydonida 3 ta to‘p kiritdi
O‘zbekiston Superligasida 21-tur bahslari start oldi va dastlabki uchrashuvning o‘ziyoq muxlislarga haqiqiy chempionlik intrigasini taqdim etdi. Toshkentning «Paxtakor» jamoasi murakkab safar o‘yinida Olmaliqning OKMK klubi mehmoni bo‘lib, ishonchli 3:1 hisobida g‘alaba qozondi. Uchrashuv taqdirini «sherlar»ning mahoratli hujumchilari va yarimhimoyachilari urf bo‘lgan kombinatsion o‘yinlari hal qildi. Ushbu safardagi muhim 3 ochko tufayli amaldagi chempionlar musobaqa jadvalida o‘z mavqeyini keskin yaxshilab oldi. Xo‘sh, Olmaliqdagi bahsda kimlar gol urdi, jamoalar qanday tarkibda maydonga tushdi va ushbu g‘alaba chempionlik poygasiga qanday ta’sir ko‘rsatdi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — 46 ochko jamg‘argan «Paxtakor»ning turnir jadvalidagi yangi maqomi va raqiblarning ahvoli bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.
Tezkor gollar va maydondagi ustunlik: 4-daqiqadayoq ochilgan hisob
Olmaliqda kechgan qarama-qarshilik mehmonlarning to‘liq tashabbusi ostida boshlandi:
Ayman Husaynning tezkor goli: Uchrashuv endigina boshlangan bir pallada, atigi 4-daqiqada «sherlar» legioneri Ayman Husayn hisobni ochdi (0:1);
Ibrohim Ibragimovdan aniq zarba: 24-daqiqaga kelib, yarimhimoyachi Ibrohim Ibragimov OKMK darvozasini ishg‘ol qilib, toshkentliklarning ustunligini mustahkamladi (0:2);
Dostonbek Hamdamovning nuqtasi: Ikkinchi bo‘limning 65-daqiqasida tajribali Dostonbek Hamdamov uchinchi golni kiritib, bahsdagi asosiy masalaga amalda nuqta qo‘ydi (0:3);
OKMKning javobi: Olmaliqliklar safida legioner Giorgi Papava 82-daqiqada hisobni qisqartirishga erishdi, biroq bu o‘yin natijasini saqlab qolish uchun yetarli bo‘lmadi (1:3).
«Jamoamiz Olmaliqdagi murakkab atmosferaga to‘liq tayyor edi. Tezkor gol va taktik intizom bizga muhim 3 ochkoni olib keldi», — deya e’tirof etilmoqda uchrashuv tahlillarida.
Jamoalarning asosiy tarkiblari va almashtirishlar
Murabbiylar ushbu prinsipial bahs uchun eng jangovar tarkiblarni maydonga tashladi:
OKMK tarkibi: Hamidullo Abdunabiyev, Shahzod Toirov, Mirjamol Qosimov (Ali Abdurahmonov, 66), Giorgi Papava, Avazbek O‘lmasaliyev, Dilshodbek Axmadaliyev, Aziz Xolmurodov (Urosh Koyich, 66), Asadbek Sobirjonov, Nodir Abdurazzoqov (Xazratjon Tursunqulov, 76), Ahmadullo Muqumjonov, Siyavash Haqnazariy (Arixiro Sentoku, 66);
«Paxtakor» tarkibi: Sanjar Quvvatov, Zaid Tahsin, Hojiakbar Alijonov, Dilshod Saitov, Ibrohim Ibragimov, Dostonbek Hamdamov (Sherzod Nasrullayev, 69), Bashar Resan, Abdurauf Bo‘riyev, Sardor Sobirxo‘jayev, Ayman Hussayn (Davron To‘laganov, 78), Muhammadrasul Abdumajidov.
Chempionlik poygasidagi yangi peshqadam
Ko‘pchilik o‘zbek futboli ixlosmandlarini qiziqtirgan eng muhim masala — ushbu g‘alabadan keyin musobaqa jadvalining yuqori qismida qanday o‘zgarish yuz berganidir. Eng muhim xulosa shundaki, Olmaliqdagi ushbu ishonchli g‘alaba evaziga «Paxtakor» o‘z hisobidagi ochkolar sonini 46 taga yetkazdi va onlayn turnir jadvalida yakka peshqadamga aylanib oldi. OKMK esa 32 ochko bilan musobaqa jadvalining 5-pog‘onasida qoldi. Safardagi ushbu muvaffaqiyat poytaxt jamoasining mavsum oxiriga kelib o‘z chempionlik unvonini himoya qilish yo‘lidagi imkoniyatlarini keskin oshirib yubordi.
Sizningcha, «Paxtakor» mavsum yakunigacha ushbu peshqadamlik maqomini saqlab qolib, yana chempionlikni rasmiylashtira oladimi yoki ta’qibchilar ularni to‘xtata oladimi? OKMKning 5-o‘rinda qolib ketishiga nima sabab bo‘lmoqda? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolidagi ushbu muhim g‘alaba tahlilini yaqinlaringiz hamda futbol ixlosmandlariga ulashing!
…