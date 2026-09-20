«Marushichning oltin goli va poytaxtdagi g‘alaba»: «Neftchi» peshqadamlikni qaytarib oldi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Neftchi»
- Zoran Marushichning 62-daqiqadagi yagona goli evaziga Toshkentda «Lokomotiv»ni 1:0 hisobida mag‘lub etdi.
- Ushbu g‘alaba «Neftchi»ga 51 ochko to‘plab, «Paxtakor»dan 2 ochko oldinda bo‘lgan holda peshqadamlikni qaytarib olish imkonini berdi.
- «Lokomotiv» esa 35 ochko bilan 4-o‘rinda qoldi.
O‘zbekiston Superligasining 22-turidan o‘rin olgan markaziy uchrashuvlardan biri Toshkentda kechib, chempionatning oltin medallar taqdiriga bevosita daxldor kutilmagan natijani taqdim etdi. Poytaxtda kechgan keskin va murosasiz bahsda «Lokomotiv» o‘z maydonida Farg‘onaning «Neftchi» klubini qabul qildi va mehmonlarning kichik, ammo o‘ta qimmatli 1:0 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlandi. Ikkala jamoa ham himoyaga katta e’tibor qaratgan o‘yin taqdirini 62-daqiqada ro‘y bergan hal qiluvchi hujum hal etdi: farg‘onaliklarning sermahsul hujumchisi Zoran Marushich raqib darvozasini aniq nishonga olib, jamoasiga zafar keltirgan yagona to‘pni kiritdi.
Qolgan daqiqalarda «temiryo‘lchilar» muvozanatni tiklash uchun barcha kuchlarini oldinga tashlagan bo‘lsa-da, «Neftchi» mudofaa chizig‘i va darvozabon benuqson harakat qilib, darvoza daxlsizligini oxirigacha saqlab qoldi. Ushbu g‘alaba evaziga «Neftchi» o‘z ochkolarini 51 taga yetkazib, «Paxtakor»ni (49 ochko) 2 ochkoga ortda qoldirgan holda turnir jadvalining 1-pog‘onasiga, ya’ni yakka peshqadamlikka qaytdi; 35 ochkoda qolgan «Lokomotiv» esa 4-o‘rinni band etib turibdi.
Xo‘sh, Marushichning ushbu goli «Neftchi»ning chempionlik yo‘lidagi hal qiluvchi burilishi bo‘la oladimi, «Lokomotiv» kuchli uchlik uchun kurashda qanday imkoniyatlarga ega va qolgan turlarda «Paxtakor» bilan chempionlik poygasi qay darajada shiddatli kechadi?
«Marushichdan zafarli zarba va himoya qo‘rg‘oni»: Bahs xronikasi
Toshkentdagi prinsipial to‘qnashuvning eng muhim nuqtalari:
Zoran Marushichdan hal qiluvchi gol: 62-daqiqada chernogoriyalik tajribali legioner mezbonlar himoyasidagi kamchilikni payqab, hisobni ochdi;
«Lokomotiv»ning muvozanatni tiklash urinishlari: Goldan so‘ng poytaxtliklar Yaxshiboyev, Abrayev va Bahodirov kabi futbolchilarni maydonga tushirib, bosimni keskin oshirdi;
«Neftchi»dan 69-daqiqadagi uchtalik rotatsiya: Murabbiylar shtabi hisobni mustahkamlash va tezlikni oshirish uchun bir vaqtning o‘zida Toshmirzayev, G‘iyosov va Peritsani bahsga qo‘shdi;
Temir intizom va 1:0: Farg‘ona jamoasi so‘nggi hushtakka qadar tartibli himoyalandi va safardagi minimal ustunlikni g‘alabaga aylantirdi;
Yakka peshqadamlikning qaytarilishi: Ushbu natijadan keyin «Neftchi» 51 ochko bilan musobaqa jadvalida birinchi o‘rinni qaytarib oldi.
Superliga 22-tur: «Lokomotiv» — «Neftchi» uchrashuvi ko‘rsatkichlari
Jamoalarning qaydnomasi va turnir jadvalidagi holati:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
«Lokomotiv» (Mezbon)
«Neftchi» (Mehmon)
Yakuniy hisob
0
1
Gol muallifi
—
Zoran Marushich (62-daqiqa)
Jamg‘arilgan ochkolar
35 ochko
51 ochko (Peshqadam)
Turnir jadvalidagi o‘rni
4-o‘rin
1-o‘rin (Ta’qibchidan +2 ochko)
Asosiy ta’qibchi bilan farq
—
«Paxtakor»dan 2 ochko oldinda
Darvozabonlar
Kozlov
Ergashev
Taktik o‘zgarishlar
57 va 72-daqiqalardagi almashtirishlar
69 (3 talik) va 81-daqiqalardagi rotatsiya
Futbol tahlili: Ekspertlar «Neftchi»ning chempionlik salohiyati haqida
Milliy chempionat sharhlovchilari va sport ekspertlarining asosiy xulosalari:
Marushichning yuqori klassi: «Neftchi» forvardi mavsumning eng muhim pallasida yana hal qiluvchi figuraga aylandi va yarimta vaziyatdan ham unumli foydalana olishini isbotladi;
Safardagi chempionlik xarakteri: Murakkab raqib hisoblangan «Lokomotiv» maydonida ochko yo‘qotmasdan 1:0 hisobida g‘alaba qozonish faqat chempionlik ruhiyatiga ega jamoalarning qo‘lidan keladi;
«Paxtakor» bilan psixologik duel: Poytaxt grandidan 2 ochkoga o‘zib ketish «Neftchi» futbolchilariga qo‘shimcha ishonch va qolgan hal qiluvchi turlar oldidan strategik ustunlik bag‘ishlaydi;
Mudofaa chizig‘idagi barqarorlik: Ergashev, Abdug‘aniyev va Kuao yetakchiligidagi himoya tizimi «Lokomotiv» hujumchilariga aniq zarba yo‘llash imkonini bermagani jamoaning asosiy yutug‘i bo‘ldi.
«Neftchi»ning Toshkentdagi ushbu mashaqqatli va zafarli qadami Farg‘onaga ko‘p yillik tanaffusdan so‘ng chempionlik kubogini qaytarish yo‘lidagi eng muhim bosqichlardan biri bo‘ldi.
Sizningcha, «Neftchi» ushbu mavsumda «Paxtakor»ni ortda qoldirib, Superliga chempionligini qo‘lga kirita oladimi? Zoran Marushichning 62-daqiqadagi golini mavsumning eng muhim goli deb atash mumkinmi? Shaxsiy fikr va tahlillaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolining eng qiziqarli markaziy bahsi tahlilini barcha muxlis do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…