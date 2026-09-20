«Marushichning oltin goli va poytaxtdagi g‘alaba»: «Neftchi» peshqadamlikni qaytarib oldi!

·8·Sport
«Marushichning oltin goli va poytaxtdagi g‘alaba»: «Neftchi» peshqadamlikni qaytarib oldi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Neftchi»
  • Zoran Marushichning 62-daqiqadagi yagona goli evaziga Toshkentda «Lokomotiv»ni 1:0 hisobida mag‘lub etdi.
  • Ushbu g‘alaba «Neftchi»ga 51 ochko to‘plab, «Paxtakor»dan 2 ochko oldinda bo‘lgan holda peshqadamlikni qaytarib olish imkonini berdi.
  • «Lokomotiv» esa 35 ochko bilan 4-o‘rinda qoldi.

O‘zbekiston Superligasining 22-turidan o‘rin olgan markaziy uchrashuvlardan biri Toshkentda kechib, chempionatning oltin medallar taqdiriga bevosita daxldor kutilmagan natijani taqdim etdi. Poytaxtda kechgan keskin va murosasiz bahsda «Lokomotiv» o‘z maydonida Farg‘onaning «Neftchi» klubini qabul qildi va mehmonlarning kichik, ammo o‘ta qimmatli 1:0 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlandi. Ikkala jamoa ham himoyaga katta e’tibor qaratgan o‘yin taqdirini 62-daqiqada ro‘y bergan hal qiluvchi hujum hal etdi: farg‘onaliklarning sermahsul hujumchisi Zoran Marushich raqib darvozasini aniq nishonga olib, jamoasiga zafar keltirgan yagona to‘pni kiritdi.

Qolgan daqiqalarda «temiryo‘lchilar» muvozanatni tiklash uchun barcha kuchlarini oldinga tashlagan bo‘lsa-da, «Neftchi» mudofaa chizig‘i va darvozabon benuqson harakat qilib, darvoza daxlsizligini oxirigacha saqlab qoldi. Ushbu g‘alaba evaziga «Neftchi» o‘z ochkolarini 51 taga yetkazib, «Paxtakor»ni (49 ochko) 2 ochkoga ortda qoldirgan holda turnir jadvalining 1-pog‘onasiga, ya’ni yakka peshqadamlikka qaytdi; 35 ochkoda qolgan «Lokomotiv» esa 4-o‘rinni band etib turibdi.

Xo‘sh, Marushichning ushbu goli «Neftchi»ning chempionlik yo‘lidagi hal qiluvchi burilishi bo‘la oladimi, «Lokomotiv» kuchli uchlik uchun kurashda qanday imkoniyatlarga ega va qolgan turlarda «Paxtakor» bilan chempionlik poygasi qay darajada shiddatli kechadi?

«Marushichdan zafarli zarba va himoya qo‘rg‘oni»: Bahs xronikasi

Toshkentdagi prinsipial to‘qnashuvning eng muhim nuqtalari:

  • Zoran Marushichdan hal qiluvchi gol: 62-daqiqada chernogoriyalik tajribali legioner mezbonlar himoyasidagi kamchilikni payqab, hisobni ochdi;

  • «Lokomotiv»ning muvozanatni tiklash urinishlari: Goldan so‘ng poytaxtliklar Yaxshiboyev, Abrayev va Bahodirov kabi futbolchilarni maydonga tushirib, bosimni keskin oshirdi;

  • «Neftchi»dan 69-daqiqadagi uchtalik rotatsiya: Murabbiylar shtabi hisobni mustahkamlash va tezlikni oshirish uchun bir vaqtning o‘zida Toshmirzayev, G‘iyosov va Peritsani bahsga qo‘shdi;

  • Temir intizom va 1:0: Farg‘ona jamoasi so‘nggi hushtakka qadar tartibli himoyalandi va safardagi minimal ustunlikni g‘alabaga aylantirdi;

  • Yakka peshqadamlikning qaytarilishi: Ushbu natijadan keyin «Neftchi» 51 ochko bilan musobaqa jadvalida birinchi o‘rinni qaytarib oldi.

Superliga 22-tur: «Lokomotiv» — «Neftchi» uchrashuvi ko‘rsatkichlari

Jamoalarning qaydnomasi va turnir jadvalidagi holati:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

«Lokomotiv» (Mezbon)

«Neftchi» (Mehmon)

Yakuniy hisob

0

1

Gol muallifi

Zoran Marushich (62-daqiqa)

Jamg‘arilgan ochkolar

35 ochko

51 ochko (Peshqadam)

Turnir jadvalidagi o‘rni

4-o‘rin

1-o‘rin (Ta’qibchidan +2 ochko)

Asosiy ta’qibchi bilan farq

«Paxtakor»dan 2 ochko oldinda

Darvozabonlar

Kozlov

Ergashev

Taktik o‘zgarishlar

57 va 72-daqiqalardagi almashtirishlar

69 (3 talik) va 81-daqiqalardagi rotatsiya

Futbol tahlili: Ekspertlar «Neftchi»ning chempionlik salohiyati haqida

Milliy chempionat sharhlovchilari va sport ekspertlarining asosiy xulosalari:

  • Marushichning yuqori klassi: «Neftchi» forvardi mavsumning eng muhim pallasida yana hal qiluvchi figuraga aylandi va yarimta vaziyatdan ham unumli foydalana olishini isbotladi;

  • Safardagi chempionlik xarakteri: Murakkab raqib hisoblangan «Lokomotiv» maydonida ochko yo‘qotmasdan 1:0 hisobida g‘alaba qozonish faqat chempionlik ruhiyatiga ega jamoalarning qo‘lidan keladi;

  • «Paxtakor» bilan psixologik duel: Poytaxt grandidan 2 ochkoga o‘zib ketish «Neftchi» futbolchilariga qo‘shimcha ishonch va qolgan hal qiluvchi turlar oldidan strategik ustunlik bag‘ishlaydi;

  • Mudofaa chizig‘idagi barqarorlik: Ergashev, Abdug‘aniyev va Kuao yetakchiligidagi himoya tizimi «Lokomotiv» hujumchilariga aniq zarba yo‘llash imkonini bermagani jamoaning asosiy yutug‘i bo‘ldi.

«Neftchi»ning Toshkentdagi ushbu mashaqqatli va zafarli qadami Farg‘onaga ko‘p yillik tanaffusdan so‘ng chempionlik kubogini qaytarish yo‘lidagi eng muhim bosqichlardan biri bo‘ldi.

Sizningcha, «Neftchi» ushbu mavsumda «Paxtakor»ni ortda qoldirib, Superliga chempionligini qo‘lga kirita oladimi? Zoran Marushichning 62-daqiqadagi golini mavsumning eng muhim goli deb atash mumkinmi? Shaxsiy fikr va tahlillaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolining eng qiziqarli markaziy bahsi tahlilini barcha muxlis do‘stlaringizga ulashing!

NeftchiLokomotivZoran MarushichUzbekiston Superligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Lugano»dan safarda 4:0 va Karimovdan assist: Shveysariya peshqadami to‘xtamayapti (video)«Lugano»dan safarda 4:0 va Karimovdan assist: Shveysariya peshqadami to‘xtamayapti (video)Bugun, 22:07«Metropolitano»da derbi dramasi: «Real» kamchilikda qolib, «Atletiko»ga mag‘lub bo‘ldi!«Metropolitano»da derbi dramasi: «Real» kamchilikda qolib, «Atletiko»ga mag‘lub bo‘ldi!Bugun, 21:57«Jar»da erta gol va mustahkam mudofaa: «Surxon» muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi!«Jar»da erta gol va mustahkam mudofaa: «Surxon» muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi!Bugun, 20:11«Liverpul»ning zafari va Isakning super goli: «Bornmut» o‘z uyida tor-mor etildi!«Liverpul»ning zafari va Isakning super goli: «Bornmut» o‘z uyida tor-mor etildi!Bugun, 20:09«Etihad»da 8 ta gol va drama: «Manchester Siti» 5:3 hisobida g‘alaba qozondi!«Etihad»da 8 ta gol va drama: «Manchester Siti» 5:3 hisobida g‘alaba qozondi!Bugun, 20:07«Nasaf»dan irodali «kambek» va yirik g‘alaba: «Andijon» o‘z uyida tor-mor etildi!«Nasaf»dan irodali «kambek» va yirik g‘alaba: «Andijon» o‘z uyida tor-mor etildi!Bugun, 19:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng