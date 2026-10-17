«Barselona» «Betis»ni 5:2 hisobida tor-mor etib, La Liga peshqadamligini mustahkamladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Barselona» safarda «Betis»ni 5:2 hisobida mag‘lub etib, La Liga turnir jadvalida 27 ochko bilan mutlaq peshqadam bo‘ldi.
- Uchrashuvda Lamin Yamal, Rodri, Jezus, Erik Garsiya va Dani Olmo «Barselona» safida gol urishdi.
- Mezbonlar safida esa Gomes va Abde o‘z nomlarini gol mualliflari qatoriga yozdirishdi, ammo Bernalning 60-daqiqada maydondan chetlatilishi «Betis»ga qiyinchilik tug‘dirdi.
Ispaniya La Ligasining 9-turidan o‘rin olgan markaziy uchrashuv haqiqiy gollar festivali va his-tuyg‘ular to‘qnashuviga aylandi. Kataloniyaning «Barselona» jamoasi safarda kuchli uchlikda borayotgan sarsaxt raqibi — «Betis» mehmoni bo‘lib, muxlislarga 7 ta gol taqdim etgan dramada 5:2 hisobidagi yirik g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Xansi Flik shogirdlari ushbu safar zafaridan so‘ng o‘z ochkolari sonini 27 taga yetkazib, chempionat turnir jadvalida mutlaq yakkapeshqadam bo‘lib oldi.
Tezkor gollar, teng kurash va 5 nafar turli to‘purar
Uchrashuv dastlabki daqiqalardan shiddatli hujumlar ostida boshlandi:
Yamalning tezkor goli: 10-daqiqadayoq Lamin Yamal hisobni ochib, kataloniyaliklarni oldinga olib chiqdi;
Birinchi bo‘lim tengligi va Rodri javobi: 27-daqiqada «Betis» safida Gomes muvozanatni tiklagan bo‘lsa-da, bo‘lim tugashi arafasida — 41-daqiqada Rodri «ko‘k-anorranglilar»ning ikkinchi golini urdi;
Ikkinchi bo‘lim boshidagi zarbalar: 51-daqiqada Jezus hisobni 3:1 ko‘rinishiga keltirdi, ammo oradan ikki daqiqa o‘tib Abde hisobni qisqartirib, intrigani qaytardi — 2:3;
Chetlatish va yakuniy zarbalar: 60-daqiqada mezbonlar yarimhimoyachisi Bernal maydondan chetlatildi. Son jihatdan ustunlikka ega bo‘lgan «Barselona» ko‘p kuttirmay ustunlikni mustahkamladi: 62-daqiqada Erik Garsiya, 81-daqiqada esa Dani Olmo aniq zarba bilan bellashuvga yakuniy nuqtani qo‘ydi — 2:5.
O‘yin bayonnomasi
La Liga. 9-tur
«Betis» — «Barselona» 2:5
Gollar: Gomes (27), Abde (53) — Yamal (10), Rodri (41), Jezus (51), Erik Garsiya (62), Olmo (81).
Chetlatish: Bernal (60, «Betis»).
«Betis»: Vallas, Bellerin (Ortiz, 70), Lorente, Gomes, Fran Garsiya, Bernal, Seballos (Deossa, 46), Fornals (Fidalgo, 70), Lo Chelso (Rikelme, 64), Abde, Gucho Ernandes (Perrott, 64).
«Barselona»: Joan Garsiya, Kunde, Kubarsi, Jerar Martin, Espart, Pedri, Fermin Lopes (Olmo, 62), Rodri, Jezus (Gavi, 80), Adeyemi (Gordon, 62), Yamal (Rafinya, 70).
Turnir jadvali: Kataloniyaliklarning mutlaq yetakchiligi
9-tur bahslari yakunlariga ko‘ra La Liganing yuqori qismida vaziyat yanada qiziqarli tus olmoqda:
«Barselona» marrada: Flik jamoasi 9 o‘yindan 9 ta g‘alaba — 27 ochko jamg‘argan holda musobaqada yakkapeshqadamlik qilmoqda;
«Betis» kuchli uchlikda: Mag‘lubiyatga uchragan sevilyaliklar 19 ochko bilan turnir jadvalining 3-pog‘onasida qoldi.
Izohlar 0
…