«Barselona» «Betis»ni 5:2 hisobida tor-mor etib, La Liga peshqadamligini mustahkamladi

·35·Sport
«Barselona» «Betis»ni 5:2 hisobida tor-mor etib, La Liga peshqadamligini mustahkamladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Barselona» safarda «Betis»ni 5:2 hisobida mag‘lub etib, La Liga turnir jadvalida 27 ochko bilan mutlaq peshqadam bo‘ldi.
  • Uchrashuvda Lamin Yamal, Rodri, Jezus, Erik Garsiya va Dani Olmo «Barselona» safida gol urishdi.
  • Mezbonlar safida esa Gomes va Abde o‘z nomlarini gol mualliflari qatoriga yozdirishdi, ammo Bernalning 60-daqiqada maydondan chetlatilishi «Betis»ga qiyinchilik tug‘dirdi.

Ispaniya La Ligasining 9-turidan o‘rin olgan markaziy uchrashuv haqiqiy gollar festivali va his-tuyg‘ular to‘qnashuviga aylandi. Kataloniyaning «Barselona» jamoasi safarda kuchli uchlikda borayotgan sarsaxt raqibi — «Betis» mehmoni bo‘lib, muxlislarga 7 ta gol taqdim etgan dramada 5:2 hisobidagi yirik g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Xansi Flik shogirdlari ushbu safar zafaridan so‘ng o‘z ochkolari sonini 27 taga yetkazib, chempionat turnir jadvalida mutlaq yakkapeshqadam bo‘lib oldi.

Tezkor gollar, teng kurash va 5 nafar turli to‘purar

Uchrashuv dastlabki daqiqalardan shiddatli hujumlar ostida boshlandi:

  • Yamalning tezkor goli: 10-daqiqadayoq Lamin Yamal hisobni ochib, kataloniyaliklarni oldinga olib chiqdi;

  • Birinchi bo‘lim tengligi va Rodri javobi: 27-daqiqada «Betis» safida Gomes muvozanatni tiklagan bo‘lsa-da, bo‘lim tugashi arafasida — 41-daqiqada Rodri «ko‘k-anorranglilar»ning ikkinchi golini urdi;

  • Ikkinchi bo‘lim boshidagi zarbalar: 51-daqiqada Jezus hisobni 3:1 ko‘rinishiga keltirdi, ammo oradan ikki daqiqa o‘tib Abde hisobni qisqartirib, intrigani qaytardi — 2:3;

  • Chetlatish va yakuniy zarbalar: 60-daqiqada mezbonlar yarimhimoyachisi Bernal maydondan chetlatildi. Son jihatdan ustunlikka ega bo‘lgan «Barselona» ko‘p kuttirmay ustunlikni mustahkamladi: 62-daqiqada Erik Garsiya, 81-daqiqada esa Dani Olmo aniq zarba bilan bellashuvga yakuniy nuqtani qo‘ydi — 2:5.

O‘yin bayonnomasi

La Liga. 9-tur

«Betis» — «Barselona» 2:5

Gollar: Gomes (27), Abde (53) — Yamal (10), Rodri (41), Jezus (51), Erik Garsiya (62), Olmo (81).

Chetlatish: Bernal (60, «Betis»).

  • «Betis»: Vallas, Bellerin (Ortiz, 70), Lorente, Gomes, Fran Garsiya, Bernal, Seballos (Deossa, 46), Fornals (Fidalgo, 70), Lo Chelso (Rikelme, 64), Abde, Gucho Ernandes (Perrott, 64).

  • «Barselona»: Joan Garsiya, Kunde, Kubarsi, Jerar Martin, Espart, Pedri, Fermin Lopes (Olmo, 62), Rodri, Jezus (Gavi, 80), Adeyemi (Gordon, 62), Yamal (Rafinya, 70).

Turnir jadvali: Kataloniyaliklarning mutlaq yetakchiligi

9-tur bahslari yakunlariga ko‘ra La Liganing yuqori qismida vaziyat yanada qiziqarli tus olmoqda:

  • «Barselona» marrada: Flik jamoasi 9 o‘yindan 9 ta g‘alaba — 27 ochko jamg‘argan holda musobaqada yakkapeshqadamlik qilmoqda;

  • «Betis» kuchli uchlikda: Mag‘lubiyatga uchragan sevilyaliklar 19 ochko bilan turnir jadvalining 3-pog‘onasida qoldi.

BarselonaBetisLa LigaFlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Betis — Barselona: tarkiblar va jonli matnBetis — Barselona: tarkiblar va jonli matnKecha 20:20La Liga 6-turida «Betis» kuchli uchlikka kirdi, «Vilyarreal» Malagada iroda ko‘rsatdiLa Liga 6-turida «Betis» kuchli uchlikka kirdi, «Vilyarreal» Malagada iroda ko‘rsatdi18 sentabr 06:11«Barselona» «Xetafe»ni yirik hisobda tor-mor etib, 100 foizlik natijani saqlab qoldi«Barselona» «Xetafe»ni yirik hisobda tor-mor etib, 100 foizlik natijani saqlab qoldi11 oktabr 08:35«Barselona» va «Xetafe» bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindi«Barselona» va «Xetafe» bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindi10 oktabr 20:57Qiymati tushgan yulduzlar: La Ligada qaysi top-futbolchilar arzonlashdi?Qiymati tushgan yulduzlar: La Ligada qaysi top-futbolchilar arzonlashdi?5 oktabr 19:29Andres Inyesta Lamine Yamalning oʻyinidan hayratda ekanini aytdiAndres Inyesta Lamine Yamalning oʻyinidan hayratda ekanini aytdi5 oktabr 16:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...