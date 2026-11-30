Rafinyadan xet-trik: «Barselona» raqibini 5:1 hisobida tor-mor etdi
«Barselona» Ispaniya chempionatining 14-turida La-Korunyada «Deportivo»ni yirik hisobda mag‘lub etdi. Rafinya ikkinchi bo‘limda xet-trik qayd etgan bo‘lsa, Lamin Yamal va Dani Olmo ham bittadan gol urdi. Bu g‘alaba kataloniyaliklarga chempionlik poygasidagi eng yaqin ta’qibchilaridan uzilish imkonini berdi.
Yamal tezkor gol urdi, Obameyang javob qaytardi
«Riasor» stadionidagi uchrashuv juda shiddatli boshlandi. Lamin Yamal 2-daqiqadayoq hisobni ochib, «Barselona»ni oldinga olib chiqdi.
Biroq mezbonlar tezda javob qaytardi. 9-daqiqada Per-Emerik Obameyang to‘pni darvozaga joylab, hisobni tenglashtirdi — 1:1.
20-daqiqada Dani Olmo bosh bilan aniq zarba yo‘llab, kataloniyaliklarga yana ustunlikni qaytardi. Birinchi bo‘lim «Barselona»ning 2:1 hisobidagi yetakchiligi bilan yakunlandi.
Rafinya ikkinchi bo‘limda raqibni jazoladi
Tanaffusdan keyin maydondagi vaziyat to‘liq «Barselona» nazoratiga o‘tdi. 50-daqiqada Yamalning uzatmasidan keyin Rafinya bosh bilan darvozani ishg‘ol qilib, hisobni 3:1 ko‘rinishiga keltirdi.
Braziliyalik hujumchi 83-daqiqada yana bir bor o‘zini ko‘rsatdi. Raqib jarima maydonidagi vaziyatdan unumli foydalangan Rafinya ikkinchi golini urdi.
Uchrashuvning asosiy vaqtiga qo‘shib berilgan 90+1-daqiqada esa u xet-trikni rasmiylashtirdi. Yamalning uzatmasidan keyin Rafinya to‘pni darvozaga joylab, yakuniy hisobni belgiladi — 5:1.
Shu tariqa, braziliyalik futbolchi ikkinchi bo‘limning o‘zida uchta gol urib, «Barselona»ning yirik g‘alabasini ta’minladi.
«Barselona» ta’qibchilaridan uzoqlashdi
Ushbu g‘alabadan keyin Hans-Diter Flik jamoasining ochkolari 39 taga yetdi. «Barselona» eng yaqin ta’qibchisi «Atletiko»dan 5, «Real»dan esa 6 ochkoga o‘zib ketdi.
«Deportivo» esa 14 uchrashuvdan keyin 15 ochko bilan turnir jadvalining 13-pog‘onasida qoldi.
Rafinya uchun ham bu uchrashuv alohida ahamiyat kasb etdi. U chempionatdagi gollari sonini 18 taga yetkazib, to‘purarlar poygasida peshqadamlikni mustahkamladi.
«Barselona» endi chempionlik poygasidagi muhim sinovlardan biri — «Atletiko»ga qarshi bahsga tayyorlanadi. Kataloniyaliklar Riasordagi yirik g‘alaba orqali raqiblariga jiddiy ogohlantirish yubordi.
La Liga. 14-tur
«Deportivo» — «Barselona» — 1:5
Gollar: Obameyang, 9 — Yamal, 2; Olmo, 20; Rafinya, 50, 83, 90+1.
«Deportivo»: Roman, Altimira, Loureyro, Ximenes, Mella, Amatuchchi, Kasado, Ernandes, Kualyata, Nsongo, Obameyang.
«Barselona»: Joan Garsiya, Erik Garsiya, Kubarsi, Martin, Kanselu, De Yong, Pedri, Olmo, Yamal, Gordon, Rafinya.
Ogohlantirishlar: Kanselu, Kualyata, Yamal.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…