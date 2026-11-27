La Ligada noyabr oyining eng yaxshi murabbiyi sovriniga da’vogarlar e’lon qilindi
Ispaniya La Ligasi matbuot xizmati noyabr oyi yakunlariga ko‘ra chempionatning eng yaxshi murabbiyi unvoniga da’vogarlik qilayotgan uch nafar mutaxassis nomini rasman ma’lum qildi.
Sovrin uchun kurashayotgan nomzodlar va jamoalarning joriy holati
Ro‘yxatdan Ispaniya chempionatining 13 turidan so‘ng yuqori natijalar qayd etayotgan jamoalar ustozlari joy oldi:
Murabbiy
Klub
13-turdan keyingi turnir jadvalidagi holat
Xans-Diter Flik
«Barselona»
36 ochko bilan turnir jadvalida yakka peshqadamlik qilmoqda
Joze Mourino
«Real»
Turnir jadvalida ikkinchi pog‘onada bormoqda
Xose Alberto
«Rasing»
Chempionat jadvalida yettinchi o‘rinni egallab turibdi
Eslatib o‘tamiz, Ispaniya chempionati matbuot xizmati avvalroq noyabr oyining eng yaxshi futbolchisi sovriniga nomzodlar ro‘yxatini ham taqdim etgan edi.
Sizningcha, noyabr oyining eng yaxshi murabbiyi sovrini qaysi mutaxassisga nasib etadi: Xans-Diter Flik, Joze Mourino yoki Xose Albertoga?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Ispaniya futboli hamda jahon sportidagi eng so‘nggi yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…