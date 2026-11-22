«Barselona»ning «Vilyarreal»ga qarshi bahsdagi dramatik kambeki: 0:2 dan 3:2 gacha
La Liganing 13-turida «Barselona» o‘z maydonida «Vilyarreal»ga qarshi dramatik uchrashuv o‘tkazdi. Kataloniyaliklar ikki gol farqi bilan ortda qolganiga qaramay, qisqa vaqt ichida hisobni o‘zgartirib, 3:2 hisobida g‘alaba qozondi. Lamin Yamal penaltidan foydalana olmagan bahsda mehmonlar futbolchisi Pau Navarroning avtogoli hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi.
«Barselona» La Ligadagi peshqadamlik uchun kurashda muhim uch ochkoni qo‘lga kiritdi. Biroq bu g‘alaba kataloniyaliklar uchun oson kechmadi: raqib dastlabki daqiqalarda hisobni ochdi, ikkinchi bo‘limda esa farqni ikki golga yetkazdi. Shundan keyin «Barselona» o‘yin taqdirini o‘zgartirishga muvaffaq bo‘ldi.
«Vilyarreal» ikki gol bilan oldinga chiqdi, Yamal penaltini o‘tkazib yubordi
Uchrashuvning 7-daqiqasida Teyjon Byukenen «Vilyarreal»ni hisobda oldinga olib chiqdi. Mehmonlar erta goldan keyin o‘zlarini ancha ishonchli his qila boshladi, «Barselona» esa raqib himoyasini yorib o‘tishga harakat qildi.
23-daqiqada kataloniyaliklar hisobni tenglashtirish uchun yaxshi imkoniyatga ega bo‘ldi. Biroq Lamin Yamal penaltidan foydalana olmadi va «Barselona» muvozanatni tiklash imkoniyatini boy berdi.
57-daqiqada Tani Oluvaseyi mehmonlarning ikkinchi golini kiritdi. Shu tariqa, «Vilyarreal» 2:0 hisobida oldinga chiqib, kataloniyaliklarni yanada qiyin vaziyatga solib qo‘ydi.
«Barselona» 6 daqiqada o‘yin taqdirini o‘zgartirdi
Hisobda ikki gol ortda qolgan «Barselona» taslim bo‘lmadi. Mezbonlar bosimni kuchaytirib, raqib darvozasi oldidagi vaziyatlarni ko‘paytirdi.
61-daqiqada Jerard Martin hisobni qisqartirdi. Bu gol kataloniyaliklarga qaytadan ishonch bag‘ishladi va jamoa raqibga bosim o‘tkazishda davom etdi.
67-daqiqada Fermin Lopes hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirdi. Oradan ko‘p o‘tmay, shu daqiqada Pau Navarro o‘z darvozasiga gol urib qo‘ydi. Uning avtogoli «Barselona»ni hisobda oldinga olib chiqdi va uchrashuvning hal qiluvchi epizodlaridan biriga aylandi.
«Barselona» bir necha daqiqa ichida 0:2 hisobidan 3:2 natijaga erishib, kambekni amalga oshirdi.
Pau Navarro o‘yinni qizil kartochka bilan yakunladi
Uchrashuvning so‘nggi daqiqalarida ham keskinlik saqlanib qoldi. 90+4-daqiqada «Vilyarreal» futbolchisi Pau Navarro ikkinchi sariq kartochkasini olib, maydondan chetlatildi.
Shu tariqa, mehmonlar bahsni bir futbolchi kam bo‘lib yakunlashdi. «Barselona» esa qiyin kechgan uchrashuvda g‘alabani saqlab qoldi.
«Barselona» turnir jadvalidagi peshqadamligini mustahkamladi
Ushbu g‘alabadan keyin «Barselona» 36 ochko bilan La Liga turnir jadvalidagi birinchi o‘rinni mustahkamladi. «Vilyarreal» esa 15 ochko bilan 9-o‘rinda qoldi.
La Liga, 13-tur
«Barselona» — «Vilyarreal» 3:2
Gollar: Jerard Martin (61), Fermin Lopes (67), Pau Navarro (avtogol, 67) — Teyjon Byukenen (7), Tani Oluvaseyi (57).
Amalga oshirilmagan penalti: Lamin Yamal (23).
Chetlatish: Pau Navarro (90+4, ikkinchi sariq kartochka).
«Barselona»: Joan Garsiya, Kanselu, Jerard Martin, Erik Garsiya (Kunde, 84), Fermin Lopes (Olmo, 68), Pedri, Lamin Yamal, Rafinya, Adeyemi (Gordon, 68), de Yong, Bernal (Gavi, 90+1).
«Vilyarreal»: Gulachi, Vega, Romero (Kardona, 65), Byukenen (Peres, 76), Navarro, Frimen, Geye, Moleyro (Masiya, 65), Komesanya (Pepe, 76), Mikautadze (Mourinio, 86), Oluvaseyi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…