«30 ming kilometr uzoqqa uchish shartmidi?» — Kataloniyaliklar ustozidan keskin bayonot
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Barselona» bosh murabbiyi Hansi Flik, Rafinya Braziliya terma jamoasi safida Avstraliyada jarohat olganidan so‘ng, futbolchilarning uzoq masofalarga parvozlari va o‘yinlar tig‘izligini tanqid qildi.
- Flikning fikricha, Yevropadan 30 ming kilometr uzoqlikdagi o‘rtoqlik o‘yinlari ortiqcha yuklama tug‘diradi va Millatlar ligasi sabab boshqa qit’a termalari kuchli raqiblar bilan o‘ynash uchun uzoq masofalarga uchishga majbur bo‘lmoqda.
Kataloniyaning «Barselona» klubi navbatdagi FIFA kunlaridan so‘ng jiddiy yo‘qotishga uchradi. Jamoaning asosiy hujumchilaridan biri Rafinya Braziliya terma jamoasi safida Avstraliyaga qarshi kechgan o‘rtoqlik bahsida (4:2) jarohat olib, safdan chiqdi. Ispaniyaning nufuzli Marca nashri xabariga ko‘ra, kataloniyaliklar bosh murabbiyi Hans-Diter Flik futbolchilarning cheksiz parvozlari, o‘yinlar tig‘izligi va braziliyalik vingerning holati haqida ochiqchasiga munosabat bildirdi.
Jarohat tufayli «Barselona» yetakchisi ichki chempionat va yevrokuboklardagi muhim bahslarni o‘tkazib yuborishi tasdiqlandi.
«30 ming kilometrlik parvoz va ortiqcha yuklama»
Hansi Flik o‘rtoqlik bahslarining geografiyasi va klublar manfaatiga yetkazayotgan zarari haqida to‘xtalib, xalqaro taqvimdagi mantiqsizliklarni tanqid qildi:
Masofa va charchoq: «Milliy terma jamoada o‘ynash har bir futbolchi uchun sharaf va ular bor kuchini beradi. Ammo Yevropadan 30 ming kilometr uzoqlikdagi Avstraliyaga borib o‘rtoqlik o‘yini o‘tkazish shartmidi? Bu jiddiy muhokama qilinadigan masala», — dedi Flik;
Millatlar ligasi to‘sig‘i: Nemis mutaxassisining ta’kidlashicha, Yevropadagi Millatlar ligasi musobaqasi sabab boshqa qit’a termalari kuchli raqiblar bilan o‘ynash uchun uzoq masofalarga uchishga majbur bo‘lmoqda, bu esa futbolchilarga ortiqcha jismoniy yuklama tug‘dirmoqda;
Nazoratni kuchaytirish: «Bu holat ideal manzaradan juda yiroq. Men global taqvimni o‘zgartira olmayman, ammo shogirdlarimning maydondagi vaqti va yuklamasini endi yanada qattiqroq nazorat qilishim shart».
«Ispaniya — dunyoning eng yaxshi terma jamoasi»
Murabbiy Braziliya termasidagi muammolar fonida Yevropa chempionlarining o‘yinini alohida e’tirof etdi:
Mukammal o‘yin uslubi: «Shu bilan birga, Ispaniya milliy jamoasining o‘yinlarini tomosha qilish menga katta zavq bag‘ishlaydi. Ularning futbol falsafasi va yuklamani futbolchilar orasida to‘g‘ri taqsimlash tizimiga doimo e’tibor qarataman»;
Yuqori darajadagi tushunish: Flik «Qizil furiya»ni bugungi kunda sayyoramizning tengsiz jamoasi deb atadi: «Ularda maydondagi o‘zaro tushunish a’lo darajada. Ispaniya — dunyoning eng yaxshi jamoasi va men ularning bahslarini mamnuniyat bilan kuzataman».
Qaydnoma: Rafinya qaysi o‘yinlarni o‘tkazib yuboradi?
Tibbiy ko‘rik natijalariga ko‘ra, jarohat olgan Rafinya kamida ikkita rasmiy uchrashuvda «ko‘k-anorranglilar»ga yordam bera olmaydi:
La Liga doirasidagi «Xetafe»ga qarshi qiyin safar uchrashuvi;
Chempionlar ligasidagi prinsipial raqib — Turkiyaning «Galatasaroy» klubiga qarshi muhim bahs.
Flik hujum chizig‘idagi bu yo‘qotishni rotatsiya va yosh iqtidorlar evaziga qoplashga majbur bo‘ladi. Jamoa shifokorlari esa braziliyalik yulduzni tezroq safga qaytarish ustida ish olib bormoqda.
Izohlar 0
…