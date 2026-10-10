«30 ming kilometr uzoqqa uchish shartmidi?» — Kataloniyaliklar ustozidan keskin bayonot

·5·Sport
«30 ming kilometr uzoqqa uchish shartmidi?» — Kataloniyaliklar ustozidan keskin bayonot
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Barselona» bosh murabbiyi Hansi Flik, Rafinya Braziliya terma jamoasi safida Avstraliyada jarohat olganidan so‘ng, futbolchilarning uzoq masofalarga parvozlari va o‘yinlar tig‘izligini tanqid qildi.
  • Flikning fikricha, Yevropadan 30 ming kilometr uzoqlikdagi o‘rtoqlik o‘yinlari ortiqcha yuklama tug‘diradi va Millatlar ligasi sabab boshqa qit’a termalari kuchli raqiblar bilan o‘ynash uchun uzoq masofalarga uchishga majbur bo‘lmoqda.

Kataloniyaning «Barselona» klubi navbatdagi FIFA kunlaridan so‘ng jiddiy yo‘qotishga uchradi. Jamoaning asosiy hujumchilaridan biri Rafinya Braziliya terma jamoasi safida Avstraliyaga qarshi kechgan o‘rtoqlik bahsida (4:2) jarohat olib, safdan chiqdi. Ispaniyaning nufuzli Marca nashri xabariga ko‘ra, kataloniyaliklar bosh murabbiyi Hans-Diter Flik futbolchilarning cheksiz parvozlari, o‘yinlar tig‘izligi va braziliyalik vingerning holati haqida ochiqchasiga munosabat bildirdi.

Jarohat tufayli «Barselona» yetakchisi ichki chempionat va yevrokuboklardagi muhim bahslarni o‘tkazib yuborishi tasdiqlandi.

«30 ming kilometrlik parvoz va ortiqcha yuklama»

Hansi Flik o‘rtoqlik bahslarining geografiyasi va klublar manfaatiga yetkazayotgan zarari haqida to‘xtalib, xalqaro taqvimdagi mantiqsizliklarni tanqid qildi:

  • Masofa va charchoq: «Milliy terma jamoada o‘ynash har bir futbolchi uchun sharaf va ular bor kuchini beradi. Ammo Yevropadan 30 ming kilometr uzoqlikdagi Avstraliyaga borib o‘rtoqlik o‘yini o‘tkazish shartmidi? Bu jiddiy muhokama qilinadigan masala», — dedi Flik;

  • Millatlar ligasi to‘sig‘i: Nemis mutaxassisining ta’kidlashicha, Yevropadagi Millatlar ligasi musobaqasi sabab boshqa qit’a termalari kuchli raqiblar bilan o‘ynash uchun uzoq masofalarga uchishga majbur bo‘lmoqda, bu esa futbolchilarga ortiqcha jismoniy yuklama tug‘dirmoqda;

  • Nazoratni kuchaytirish: «Bu holat ideal manzaradan juda yiroq. Men global taqvimni o‘zgartira olmayman, ammo shogirdlarimning maydondagi vaqti va yuklamasini endi yanada qattiqroq nazorat qilishim shart».

«Ispaniya — dunyoning eng yaxshi terma jamoasi»

Murabbiy Braziliya termasidagi muammolar fonida Yevropa chempionlarining o‘yinini alohida e’tirof etdi:

  • Mukammal o‘yin uslubi: «Shu bilan birga, Ispaniya milliy jamoasining o‘yinlarini tomosha qilish menga katta zavq bag‘ishlaydi. Ularning futbol falsafasi va yuklamani futbolchilar orasida to‘g‘ri taqsimlash tizimiga doimo e’tibor qarataman»;

  • Yuqori darajadagi tushunish: Flik «Qizil furiya»ni bugungi kunda sayyoramizning tengsiz jamoasi deb atadi: «Ularda maydondagi o‘zaro tushunish a’lo darajada. Ispaniya — dunyoning eng yaxshi jamoasi va men ularning bahslarini mamnuniyat bilan kuzataman».

Qaydnoma: Rafinya qaysi o‘yinlarni o‘tkazib yuboradi?

Tibbiy ko‘rik natijalariga ko‘ra, jarohat olgan Rafinya kamida ikkita rasmiy uchrashuvda «ko‘k-anorranglilar»ga yordam bera olmaydi:

  • La Liga doirasidagi «Xetafe»ga qarshi qiyin safar uchrashuvi;

  • Chempionlar ligasidagi prinsipial raqib — Turkiyaning «Galatasaroy» klubiga qarshi muhim bahs.

Flik hujum chizig‘idagi bu yo‘qotishni rotatsiya va yosh iqtidorlar evaziga qoplashga majbur bo‘ladi. Jamoa shifokorlari esa braziliyalik yulduzni tezroq safga qaytarish ustida ish olib bormoqda.

BarselonaRafinyaXans-Diter FlikMillatlar ligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zidan sirni ochdi: Fransiya 13 daqiqada qanday qilib hisobni 4:1 qildi?Zidan sirni ochdi: Fransiya 13 daqiqada qanday qilib hisobni 4:1 qildi?6 oktabr 07:12Fransiyadan tarixiy kambek: 76 ta teginish va 13 daqiqadagi shouFransiyadan tarixiy kambek: 76 ta teginish va 13 daqiqadagi shou6 oktabr 06:45Fransiyada 14 daqiqalik shou: Millatlar ligasida kutilmagan natijalarFransiyada 14 daqiqalik shou: Millatlar ligasida kutilmagan natijalar6 oktabr 06:26Fransiya va Italiyaning tarkibi ma’lum: Millatlar ligasida muhim bahslarFransiya va Italiyaning tarkibi ma’lum: Millatlar ligasida muhim bahslar5 oktabr 22:59Manchini Fransiya bilan bahsdan so‘ng: «Donnarumma bizni qutqarib qoldi»Manchini Fransiya bilan bahsdan so‘ng: «Donnarumma bizni qutqarib qoldi»3 oktabr 11:06O‘zini xiyonatga uchragandek his qilmoqda: Ronaldu Portugaliya terma jamoasiga qaytmaydiO‘zini xiyonatga uchragandek his qilmoqda: Ronaldu Portugaliya terma jamoasiga qaytmaydi1 oktabr 16:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi