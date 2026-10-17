Betis — Barselona: tarkiblar va jonli matn
Ispaniya La Ligasi doirasidagi Betis — Barselona uchrashuvi 17 oktyabr, 21:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Betis boshlang‘ich tarkibi: 1. Vales A., 2. Belerin E. (kapitan), 6. Bernal F., 25. Sebalos D., 10. Ezzalzuli A., 8. Fornals P., 11. Garsiya F., 16. Gomes V., 9. Ernandes K., 3. Lorente D., 20. Lo Selso Dj.
Betis bosh murabbiyi: Pellegrini M.
Barselona boshlang‘ich tarkibi: 1. Garsiya J., 14. Adeyemi K., 5. Kubarsi P., 12. Espart X., 7. Fermin, 9. Gabriel Jezus, 23. Kunde J., 10. Lamin Yamal, 18. Martin G., 8. Pedri, 16. Rodri.
Barselona zaxiradagilari: 3. Balde A., 22. Bernal M., 2. Kanselu J., 21. de Yong F., 4. Farinyas B., 24. Garsiya E., 6. Gavi, 17. Gordon A., 25. Livakovich D., 20. Olmo D., 11. Rafinya, 13. Shensni V.
Barselona bosh murabbiyi: Flik X.
Izohlar 0
…