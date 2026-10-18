Osasuna — Rasing Santander: tarkiblar va jonli matn

1719
Himoyachi tomonidan amalga oshirilgan yaxshi qaytarish Rasing Santander uchun burchak zarbasidan hech qanday naf chiqmasligini anglatadi.
46🔁
Xose Lopes o‘zgarish amalga oshirdi. Ikkinchi bo‘lim boshida Andres Martin (Rasing Santander) Andre Almeyda o‘rniga maydonga tushmoqda.
46⏱
Ikkinchi bo‘lim boshlandi.
45+5⏱
Hakamning hushtagi yangradi va birinchi bo‘lim o‘z nihoyasiga yetdi, futbolchilar kiyinish xonalariga yo‘l olishdi.
45+1
O‘yin to‘xtatildi, Ante Budimir (Osasuna) to‘pga qo‘li bilan aniq o‘ynadi.
45+2
Ante Budimir (Osasuna) juda qo‘pol tarzda to‘p uchun kurashga kirdi va Xuan Martines hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
45
Asosiy vaqtga kamida 4 daqiqa qo‘shib beriladi.
45
Yassir Zabiri (Rasing Santander) aldamchi harakatlar bilan jarima maydonchasi chizig‘igacha yetib keldi va darvoza tomon zarba berdi. Darvozabon to‘pni qaytarishga urindi, ammo u chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
41
Darvozabondan ajoyib seyv! Jonatan Dubasin (Osasuna) kuchli zarba yo‘lladi, ammo darvozabon vaziyatni oldindan sezib, to‘pni qaytarib qoldi.
39
Rasing Santander to‘pni jarima maydonchasiga uzatish o‘rniga burchak zarbasini qisqa masofaga amalga oshirdi.
39
Matteo Prati (Rasing Santander) jarima zarbasidan so‘ng to‘pga bosh bilan zarba berdi, ammo himoyachilar uni to‘sib qolishdi. Darvozabonga xavotirlanishning hojati yo‘q. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Rasing Santander burchak zarbasini amalga oshiradi.
38
Xuan Martines hushtagini chaldi. Ruben Garsiya (Osasuna) xavfli o‘yin sababli qoidani buzdi. Rasing Santander jarima zarbasini amalga oshiradi. Ko‘ramiz, ular bu vaziyatdan nima yarata olarkin.
37
Jon Monkayola (Osasuna) to‘p uchun kurashga tashlandi va Xuan Martines qoidabuzarlik qayd etdi.
34
Serxio Kanales (Rasing Santander) o‘z omadini sinab ko‘rib, zarba yo‘lladi, ammo uning urinishi darvozaga aniq bormadi.
33
Yordamchi hakam bayrog‘ini ko‘tardi va bosh hakam hushtagini chaldi. Jonatan Dubasin (Osasuna) to‘pni darvozaga kiritdi, ammo u o‘yindan tashqari holatda qolgani uchun gol inobatga olinmadi.
31
Qanday ajoyib imkoniyat boy berildi! Jarima maydonchasi ichiga yetkazib berilgan aniq uzatmani Ruben Garsiya (Osasuna) qabul qilib oldi, ammo uning bosh bilan yo‘llagan zarbasi darvozaga aniq bormadi.
30
Ruben Garsiya (Osasuna) tomonidan qo‘pol o‘yin. Hakam fol qayd etib, hushtak chaldi.
29
Inigo Visente (Rasing Santander) jarima maydonchasi ichiga xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo raqib himoyachilari to‘pni to‘sib qolishdi.
28🟨
Xuan Martines Valentin Rozega (Osasuna) qo‘pol o‘yini uchun sariq kartochka ko‘rsatdi.
24
Xorxe Salinas (Rasing Santander) o‘yindan tashqari holatda qoldi. U himoya ortiga o‘tib ketish uchun bo‘sh hududga ega edi, ammo juda erta harakatni boshladi.
21
Osasuna - Rasing Santander. Hisob: 1-0.
Januel Belosian (Rasing Santander) jarohatdan keyingi xavotirli vaziyatdan so‘ng yana o‘zini yaxshi his qilmoqda.
18✚
Januel Belosyan (Rasing Santander) jarohat olib maydonda yotibdi va hakam tibbiy yordam ko‘rsatilishi uchun o‘yinni to‘xtatdi.
18
Rasing Santander tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasi yaxshi tayyorgarlik ko‘rgan Aytor Fernandes (Osasuna) tomonidan bartaraf etildi.
18
Rasing Santander tomonidan amalga oshirilgan o‘rta masofadagi jarima zarbasidan so‘ng uzatilgan to‘pni himoyachilardan biri to‘sib qoldi. Rasing Santander burchak zarbasini tepish huquqini qo‘lga kiritdi.
14
Rasing Santander burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, Aytor Fernandes (Osasuna) sakrab, to‘pni egallab oldi.
14
Andre Almeyda (Rasing Santander) jarima maydonchasi tashqarisidan zarba berdi, ammo zarba juda noaniq chiqdi va to‘p darvoza to‘sinidan ancha yuqorilab o‘tib ketdi.
13
Ante Budimir (Osasuna) uzatilgan to‘pga yaxshi yetib keldi va darvoza markazi tomon murakkab zarba yo‘lladi, ammo darvozabon o‘z o‘rnida bo‘lib, xavfni bartaraf etdi.
12
Xulen Agirresabala o‘yinni yaxshi o‘qiy olishini namoyish etdi va Jonatan Dubasin (Osasuna) jarima maydoni tashqarisidan uzatilgan to‘pga yetib borishiga xavf tug‘dirgan vaziyatni bartaraf etdi.
9⚽1-0
Gol! Ante Budimir (Osasuna) penaltidan darvozaning chap pastki burchagiga ajoyib zarba yo‘lladi, darvozabon Xulen Agirresabalada imkoniyat qolmadi!
9
Ante Budimir (Osasuna) mas’uliyatni o‘z zimmasiga olmoqda va u allaqachon to‘pni tayyorlamoqda.
8🎯
Hakam Xuan Martines VAR tekshiruvidan so‘ng o‘z qarorini o‘zgartirmadi. Osasunaga PЕNALTI belgilandi!
7VAR
Osasuna futbolchilarining xursandchiligi uzoqqa cho‘zilmadi, chunki hakam penalti qarori VAR yordamida tekshirilishini bildirdi. Umid qilamizki, bu jarayon ko‘p vaqt olmaydi.
6🎯
Januel Belosyan (Rasing Santander) juda qattiq kurash olib bordi va Xuan Martines fol qayd etdi. Osasunaga PЕNALTI! Raqib jamoaning deyarli barcha o‘yinchilari hakam atrofiga to‘planib, e’tiroz bildirishmoqda. Biroq, qaror qabul qilindi va u o‘zgarmaydi.
6🟨
Alvaro Mantilya (Rasing Santander) hakamga e’tiroz bildirishda davom etdi, oxiri Xuan Martinesning sabri tugadi va unga sariq kartochka ko‘rsatdi.
5VAR
VAR qarori e’lon qilindi. Hujum boshlanishida o‘yindan tashqari holat qayd etilgani sababli Osasunaning goli inobatga olinmadi.
4VAR
To‘xtang! Hakam Xuan Martines Osasuna tomonidan kiritilgan golni VAR yordamida ko‘rib chiqmoqchi ekanini bildirdi. Ehtimol, hujum boshlanishida o‘yindan tashqari holat bo‘lgan-bo‘lmagani tekshirilmoqda.
3
Alexandro Katena (Osasuna) juda yaqin masofadan boshi bilan chap ustun tomon zarba berdi, ammo Xulen Agirresabala ajoyib seyv ko‘rsatib, to‘pni qaytardi.
3
Osasuna burchak zarbasini amalga oshiradi.
3⚽1-0
Gol! Jonatan Dubasin (Osasuna) jarima maydonchasi ichida qaytgan to‘pga birinchi bo‘lib yetib keldi va kuchli zarba bilan darvozani ishg‘ol qildi. Hisob: 1:0.
1
Jonatan Dubasin (Osasuna) o‘yindan tashqari holatda qoldi, yon hakam bayroqchasini ko‘tardi va bosh hakam hushtagini chaldi.
1⏱
Hakam hushtagini chaldi va o‘yin boshlandi.
17:00
O‘yinni Osasuna boshlab beradi.
17:00
Xuan Martines ushbu o‘yin uchun bosh hakam etib tayinlandi.
17:00
Ushbu uchrashuv tafsilotlarida ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari bilan tanishishingiz mumkin.
17:00
Bugungi to‘qnashuvning daqiqama-daqiqa matnli sharhiga xush kelibsiz. Maydonda sodir bo‘layotgan barcha muhim voqealarni yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin. Maroqli hordiq tilaymiz.
Izohlar 0
…