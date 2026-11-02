Dep. A Korunya — Osasuna: tarkiblar va jonli matn
Ispaniya La Ligasi doirasidagi Dep. A Korunya — Osasuna uchrashuvi 3 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Dep. A Korunya boshlang‘ich tarkibi: 13. Roman L., 2. Altimira A., 15. Loureyro M., 20. Ximenes X. (kapitan), 12. Kualyata G., 11. Melya D., 16. Amatuchchi L., 21. Soriano M., 10. Ernandes Y., 19. Lusimi Kruz, 32. Nsongo B.
Dep. A Korunya zaxiradagilari: 17. Anxelino, 18. Asp X., 7. Obameyang P., 37. Karrilo N., 3. Komas A., 25. Fernandes A., 23. Navarro X., 4. Nubi L., 14. Rodriges R., 33. Sanches K., 24. Traore A., 8. Vilyares Yanes D.
Dep. A Korunya bosh murabbiyi: Idalgo A.
Osasuna boshlang‘ich tarkibi: 1. Errera S., 19. Roze V., 22. Boyomo F., 24. Katena A., 23. Bretones A., 7. Monkayola X. (kapitan), 8. Munos I., 16. Gomes M., 18. Moro R., 17. Budimir A., 21. Dubasin X.
Osasuna zaxiradagilari: 27. Argibide I., 11. Barxa K., 26. Echegoyen M., 13. Fernandes A., 14. Garsiya R., 9. Garsiya R., 29. Osambela A., 31. Rafa, 15. Riko D., 35. Santos U., 6. Torro L., 48. Yeboa R.
Osasuna bosh murabbiyi: Arrasate X.
Izohlar 0
…