Dep. A Korunya — Osasuna: tarkiblar va jonli matn

·26·Sport
Dep. A Korunya — Osasuna: tarkiblar va jonli matn

Ispaniya La Ligasi doirasidagi Dep. A Korunya — Osasuna uchrashuvi 3 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Dep. A Korunya boshlang‘ich tarkibi: 13. Roman L., 2. Altimira A., 15. Loureyro M., 20. Ximenes X. (kapitan), 12. Kualyata G., 11. Melya D., 16. Amatuchchi L., 21. Soriano M., 10. Ernandes Y., 19. Lusimi Kruz, 32. Nsongo B.

Dep. A Korunya zaxiradagilari: 17. Anxelino, 18. Asp X., 7. Obameyang P., 37. Karrilo N., 3. Komas A., 25. Fernandes A., 23. Navarro X., 4. Nubi L., 14. Rodriges R., 33. Sanches K., 24. Traore A., 8. Vilyares Yanes D.

Dep. A Korunya bosh murabbiyi: Idalgo A.

Osasuna boshlang‘ich tarkibi: 1. Errera S., 19. Roze V., 22. Boyomo F., 24. Katena A., 23. Bretones A., 7. Monkayola X. (kapitan), 8. Munos I., 16. Gomes M., 18. Moro R., 17. Budimir A., 21. Dubasin X.

Osasuna zaxiradagilari: 27. Argibide I., 11. Barxa K., 26. Echegoyen M., 13. Fernandes A., 14. Garsiya R., 9. Garsiya R., 29. Osambela A., 31. Rafa, 15. Riko D., 35. Santos U., 6. Torro L., 48. Yeboa R.

Osasuna bosh murabbiyi: Arrasate X.

Dep. A KorunyaOsasunaIspaniya La Ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dep. A Korunya — Levante: tarkiblar va jonli matnDep. A Korunya — Levante: tarkiblar va jonli matn16 oktabr 23:03Sevilya — Osasuna: tarkiblar va jonli matnSevilya — Osasuna: tarkiblar va jonli matn26 oktabr 23:48Osasuna — Rasing Santander: tarkiblar va jonli matnOsasuna — Rasing Santander: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 15:50«Osasuna» klubi bosh murabbiy Luis Migel Ramisni iste’foga chiqardi«Osasuna» klubi bosh murabbiy Luis Migel Ramisni iste’foga chiqardi12 oktabr 18:24Rasman: «Liverpul» ispaniyalik iqtidor sohibi transferini e’lon qildi!Rasman: «Liverpul» ispaniyalik iqtidor sohibi transferini e’lon qildi!19 iyun 07:53Liverpul Ispaniya terma jamoasi yulduzi Viktor Munyos transferini eʼlon qildiLiverpul Ispaniya terma jamoasi yulduzi Viktor Munyos transferini eʼlon qildi19 iyun 00:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi