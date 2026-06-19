Liverpul Ispaniya terma jamoasi yulduzi Viktor Munyos transferini eʼlon qildi

·0·Sport
Liverpul Ispaniya terma jamoasi yulduzi Viktor Munyos transferini eʼlon qildi

Angliyaning Liverpul klubi yozgi transfer oynasidagi navbatdagi yirik yurishini amalga oshirdi. Mersisaydliklar Ispaniya terma jamoasi va Osasuna klubi hujumchisi Viktor Munyos bilan shartnoma imzolaganini rasman tasdiqladi. Ushbu transfer Angliya Premer-ligasidagi raqobat fonida amalga oshirilgani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Liverpul futbolchining shartnomasida koʻrsatilgan 34 million funt sterling (taxminan 45 million dollar) miqdoridagi tovon pulini toʻliq faollashtirgan. Bu qadam klubga boshqa daʼvogarlar bilan muzokaraga kirishmasdan, transferni tez fursatda yakunlash imkonini berdi. Hozirda Ispaniya terma jamoasi safida Jahon chempionatida ishtirok etayotgan 22 yoshli vinger AQSHning Tennessi shtatidagi terma jamoa qarorgohida tibbiy koʻrikdan oʻtdi.

Nyukasl bilan raqobat va tezkor kelashuv

Viktor Munyos uchun kurashda Nyukasl jamoasi ham faol ishtirok etayotgan edi. "Hakkalar" Entoni Gordonni Barselona klubiga sotganidan soʻng, uning oʻrnini aynan Munyos bilan toʻldirishni rejalashtirgan edi. Biroq Liverpul rahbariyatining tovon pulini bir necha boʻlib emas, balki toʻliq va darhol toʻlashga tayyorligi Nyukaslning rejalarini chippakka chiqardi.

Munyos Liverpulning yangi bosh murabbiyi Andoni Iraola davridagi ilk yirik xaridi boʻldi. Murabbiy yosh ispaniyalikning taktik moslashuvchanligi va yuqori ish qobiliyatini qadrlashi, uning Anfielddagi yuqori intensivlikka asoslangan oʻyin uslubiga toʻliq mos tushishiga ishonishi aytilmoqda. Futbolchi xalqaro ruxsatnoma va ishchi vizasi bilan bogʻliq hujjatlar rasmiylashtirilgach, jamoaga qoʻshiladi.

Viktor Munyos oʻtgan mavsumda Osasuna safida 34 ta oʻyinda maydonga tushib, 7 ta gol va 5 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Uning texnik mahorati bejiz emas, boisi futbolchi oʻz vaqtida ham Barselona, ham Real Madrid akademiyalarida tahsil olgan. Ispaniya terma jamoasidagi debyutini joriy yilning mart oyida Serbiya darvozasiga gol urish bilan nishonlagan edi.

Ushbu transfer Liverpulning yangi mavsum oldidan oʻz hujum chizigʻini yoshartirish va kuchaytirish borasidagi jiddiy niyatini koʻrsatmoqda. Munyosning chap qanot hujumidagi tezkorligi va texnikasi jamoaning hujum salohiyatini sezilarli darajada oshirishi kutilmoqda.

LiverpulTransferViktor MunyosAngliya Premer-ligasiOsasuna
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantino O‘zbekistonni jahon chempionatidagi tarixiy debyuti bilan qutladiInfantino O‘zbekistonni jahon chempionatidagi tarixiy debyuti bilan qutladiBugun, 19:36Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasidan chetga chiqishi kerakmi? Boateng keskin fikr bildirdiKrishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasidan chetga chiqishi kerakmi? Boateng keskin fikr bildirdiBugun, 19:13Jud Bellingem tanqidlarga javob berdi: Real Madrid yulduzi oʻz xatolarini tan oldiJud Bellingem tanqidlarga javob berdi: Real Madrid yulduzi oʻz xatolarini tan oldiKecha, 18:52Husanov o‘zi yiqitgan operatorga dastxati tushirilgan futbolka sovg‘a qildiHusanov o‘zi yiqitgan operatorga dastxati tushirilgan futbolka sovg‘a qildiKecha, 18:48O‘zbekiston sport rasmiylari Meksikada Janni Infantino bilan uchrashdiO‘zbekiston sport rasmiylari Meksikada Janni Infantino bilan uchrashdiKecha, 18:43Lionel Messi oilasida ogʻir damlar: Futbolchi otasining sogʻligʻi haqida bayonot berdiLionel Messi oilasida ogʻir damlar: Futbolchi otasining sogʻligʻi haqida bayonot berdiKecha, 18:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi