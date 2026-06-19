Liverpul Ispaniya terma jamoasi yulduzi Viktor Munyos transferini eʼlon qildi
Angliyaning Liverpul klubi yozgi transfer oynasidagi navbatdagi yirik yurishini amalga oshirdi. Mersisaydliklar Ispaniya terma jamoasi va Osasuna klubi hujumchisi Viktor Munyos bilan shartnoma imzolaganini rasman tasdiqladi. Ushbu transfer Angliya Premer-ligasidagi raqobat fonida amalga oshirilgani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Liverpul futbolchining shartnomasida koʻrsatilgan 34 million funt sterling (taxminan 45 million dollar) miqdoridagi tovon pulini toʻliq faollashtirgan. Bu qadam klubga boshqa daʼvogarlar bilan muzokaraga kirishmasdan, transferni tez fursatda yakunlash imkonini berdi. Hozirda Ispaniya terma jamoasi safida Jahon chempionatida ishtirok etayotgan 22 yoshli vinger AQSHning Tennessi shtatidagi terma jamoa qarorgohida tibbiy koʻrikdan oʻtdi.
Nyukasl bilan raqobat va tezkor kelashuvViktor Munyos uchun kurashda Nyukasl jamoasi ham faol ishtirok etayotgan edi. "Hakkalar" Entoni Gordonni Barselona klubiga sotganidan soʻng, uning oʻrnini aynan Munyos bilan toʻldirishni rejalashtirgan edi. Biroq Liverpul rahbariyatining tovon pulini bir necha boʻlib emas, balki toʻliq va darhol toʻlashga tayyorligi Nyukaslning rejalarini chippakka chiqardi.
Munyos Liverpulning yangi bosh murabbiyi Andoni Iraola davridagi ilk yirik xaridi boʻldi. Murabbiy yosh ispaniyalikning taktik moslashuvchanligi va yuqori ish qobiliyatini qadrlashi, uning Anfielddagi yuqori intensivlikka asoslangan oʻyin uslubiga toʻliq mos tushishiga ishonishi aytilmoqda. Futbolchi xalqaro ruxsatnoma va ishchi vizasi bilan bogʻliq hujjatlar rasmiylashtirilgach, jamoaga qoʻshiladi.
Viktor Munyos oʻtgan mavsumda Osasuna safida 34 ta oʻyinda maydonga tushib, 7 ta gol va 5 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Uning texnik mahorati bejiz emas, boisi futbolchi oʻz vaqtida ham Barselona, ham Real Madrid akademiyalarida tahsil olgan. Ispaniya terma jamoasidagi debyutini joriy yilning mart oyida Serbiya darvozasiga gol urish bilan nishonlagan edi.
Ushbu transfer Liverpulning yangi mavsum oldidan oʻz hujum chizigʻini yoshartirish va kuchaytirish borasidagi jiddiy niyatini koʻrsatmoqda. Munyosning chap qanot hujumidagi tezkorligi va texnikasi jamoaning hujum salohiyatini sezilarli darajada oshirishi kutilmoqda.
…