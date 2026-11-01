“Real Madrid”ning “Rasing”ga qarshi o‘yini uchun asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniya La Ligasining 11-turi doirasida «Real Madrid» klubi «El Sardinero» stadionida «Rasing» jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
- Toshkent vaqti bilan 1 noyabr kuni soat 20:15 da boshlanadigan bahs uchun Karlo Anchelotti shogirdlarining asosiy tarkibi e'lon qilindi.
- Madridliklar safida Tibo Kurtua, Jud Bellinghem va Kilian Mbappe kabi futbolchilar maydonga tushishi ma'lum bo'ldi.
Ispaniya La Ligasining 11-turi doirasida turnir peshqadamlari safida borayotgan mashhur «Real Madrid» Santander shahriga safar uyushtirib, «El Sardinero» stadionida mahalliy «Rasing» klubiga qarshi maydonga tushadi.
Chempionlik poygasida muhim ahamiyat kasb etuvchi mazkur uchrashuv Toshkent vaqti bilan bugun, 1 noyabr kuni soat 20:15 da boshlanadi. O‘yin starti oldidan har ikki jamoa murabbiylar shtabi asosiy tarkiblarni ommaga e’lon qildi.
Turnir jadvalidagi holat va maqsadlar
Ikkala klub ham bahsga turli vazifalar bilan kirishmoqda:
«Real Madrid»: Hisobida 24 ochko bo‘lgan qirollik klubi jadvalda 3-o‘rinda bormoqda. Madridliklar peshqadamlikni mustahkamlash va ochko yo‘qotmaslik uchun Santanderga to‘liq jangovar kayfiyatda tashrif buyurgan;
«Rasing»: O‘tkazilgan turlarda 11 ochko to‘plab, turnir jadvalining 15-pog‘onasida borayotgan mezbonlar o‘z maydonida gigant klubga munosib qarshilik ko‘rsatish va qimmatli ochkolarni qo‘lga kiritishni ko‘zlamoqda.
Hujumda Mbappe va Bellinghem: Madridliklarning yulduzli tarkibi
Karlo Anchelotti shogirdlari bo‘lajak uchrashuvni quyidagi kuchli tarkib bilan boshlaydi:
Darvozabon: Tibo Kurtua;
Himoyachilar: Trent Aleksander-Arnold, Ibraima Konate, Din Heysen, Mark Kukurelya;
Yarim himoyachilar: Orelen Chuameni, Silva, Arda Guler, Jud Bellinghem;
Hujumchilar: Usmon Diomande, Kilian Mbappe.
Mezbonlar safida esa darvozani Agirresabala qo‘riqlasa, hujum chizig‘ida Martin va Ramon madridliklar himoyasini yorib o‘tishga harakat qiladi.
O‘yin ma’lumotlari:
Musobaqa: Ispaniya La Ligasi, 11-tur
Uchrashuv: «Rasing» — «Real Madrid»
Vaqt va sana: 1 noyabr, soat 20:15 (Toshkent vaqti)
Stadion: «El Sardinero», Santander
Tarkiblar:
«Rasing»: Agirresabala, Mantilla, Prati, Zabiri, Belosyan, Visente, Kanales, Karikol, Luke, Martin, Ramon.
«Real Madrid»: Kurtua, Trent, Konate, Heysen, Kukurelya, Chuameni, Silva, Guler, Bellinghem, Diomande, Mbappe.
Izohlar 0
…