“Real Madrid”ning “Rasing”ga qarshi o‘yini uchun asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldi

·70·Sport
“Real Madrid”ning “Rasing”ga qarshi o‘yini uchun asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniya La Ligasining 11-turi doirasida «Real Madrid» klubi «El Sardinero» stadionida «Rasing» jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
  • Toshkent vaqti bilan 1 noyabr kuni soat 20:15 da boshlanadigan bahs uchun Karlo Anchelotti shogirdlarining asosiy tarkibi e'lon qilindi.
  • Madridliklar safida Tibo Kurtua, Jud Bellinghem va Kilian Mbappe kabi futbolchilar maydonga tushishi ma'lum bo'ldi.

Ispaniya La Ligasining 11-turi doirasida turnir peshqadamlari safida borayotgan mashhur «Real Madrid» Santander shahriga safar uyushtirib, «El Sardinero» stadionida mahalliy «Rasing» klubiga qarshi maydonga tushadi.

Chempionlik poygasida muhim ahamiyat kasb etuvchi mazkur uchrashuv Toshkent vaqti bilan bugun, 1 noyabr kuni soat 20:15 da boshlanadi. O‘yin starti oldidan har ikki jamoa murabbiylar shtabi asosiy tarkiblarni ommaga e’lon qildi.

Turnir jadvalidagi holat va maqsadlar

Ikkala klub ham bahsga turli vazifalar bilan kirishmoqda:

  • «Real Madrid»: Hisobida 24 ochko bo‘lgan qirollik klubi jadvalda 3-o‘rinda bormoqda. Madridliklar peshqadamlikni mustahkamlash va ochko yo‘qotmaslik uchun Santanderga to‘liq jangovar kayfiyatda tashrif buyurgan;

  • «Rasing»: O‘tkazilgan turlarda 11 ochko to‘plab, turnir jadvalining 15-pog‘onasida borayotgan mezbonlar o‘z maydonida gigant klubga munosib qarshilik ko‘rsatish va qimmatli ochkolarni qo‘lga kiritishni ko‘zlamoqda.

Hujumda Mbappe va Bellinghem: Madridliklarning yulduzli tarkibi

Karlo Anchelotti shogirdlari bo‘lajak uchrashuvni quyidagi kuchli tarkib bilan boshlaydi:

  • Darvozabon: Tibo Kurtua;

  • Himoyachilar: Trent Aleksander-Arnold, Ibraima Konate, Din Heysen, Mark Kukurelya;

  • Yarim himoyachilar: Orelen Chuameni, Silva, Arda Guler, Jud Bellinghem;

  • Hujumchilar: Usmon Diomande, Kilian Mbappe.

Mezbonlar safida esa darvozani Agirresabala qo‘riqlasa, hujum chizig‘ida Martin va Ramon madridliklar himoyasini yorib o‘tishga harakat qiladi.

O‘yin ma’lumotlari:

  • Musobaqa: Ispaniya La Ligasi, 11-tur

  • Uchrashuv: «Rasing» — «Real Madrid»

  • Vaqt va sana: 1 noyabr, soat 20:15 (Toshkent vaqti)

  • Stadion: «El Sardinero», Santander

Tarkiblar:

  • «Rasing»: Agirresabala, Mantilla, Prati, Zabiri, Belosyan, Visente, Kanales, Karikol, Luke, Martin, Ramon.

  • «Real Madrid»: Kurtua, Trent, Konate, Heysen, Kukurelya, Chuameni, Silva, Guler, Bellinghem, Diomande, Mbappe.

Real MadridLa LigaRasing SantanderKilian Mbappe
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasing Santander — Real Madrid: tarkiblar va jonli matnRasing Santander — Real Madrid: tarkiblar va jonli matnBugun 18:59Osasuna — Rasing Santander: tarkiblar va jonli matnOsasuna — Rasing Santander: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 15:50Mbappening so‘zlariga Xitoydagi boykot sabab “Real” va La Liga uzr so‘rashga majbur bo‘ldiMbappening so‘zlariga Xitoydagi boykot sabab “Real” va La Liga uzr so‘rashga majbur bo‘ldi28 oktabr 17:46Mbappening hazili “Real”ga qimmatga tushdi: Xitoy La Liga o‘yinlarini efirdan olib tashladiMbappening hazili “Real”ga qimmatga tushdi: Xitoy La Liga o‘yinlarini efirdan olib tashladi28 oktabr 17:33Kylian Mbappe El Klasiko uchun saqlanmoqdaKylian Mbappe El Klasiko uchun saqlanmoqda2 oktabr 11:51Kilian Mbappe tizzasidan jiddiy jarohat olmadi va jarrohlik amaliyotidan qutulib qoldiKilian Mbappe tizzasidan jiddiy jarohat olmadi va jarrohlik amaliyotidan qutulib qoldi29 sentabr 19:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi