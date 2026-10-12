«Osasuna» klubi bosh murabbiy Luis Migel Ramisni iste’foga chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Osasuna» klubi bosh murabbiy Luis Migel Ramisni iste’foga chiqardi, sababi jamoaning La Ligadagi qoniqarsiz natijalari bo‘ldi.
- Ramis qo‘l ostida «Osasuna»
- 8 ta turda 8 ochko to‘plab, turnir jadvalining 16-pog‘onasiga tushib ketdi.
- Mutaxassis bilan birga uning butun murabbiylar shtabi ham lavozimidan ozod etildi. Yangi bosh murabbiy nomi yaqin kunlarda e’lon qilinadi.
Ispaniya La Ligasida mavsumning dastlabki jiddiy iste’fosi qayd etildi. Pamplonaning «Osasuna» klubi rahbariyati bosh murabbiy Luis Migel Ramis bilan shartnomani muddatidan oldin bekor qilganini rasman e’lon qildi. Klub rasmiy sayti tarqatgan xabarga ko‘ra, ispaniyalik mutaxassis bilan birgalikda uning butun murabbiylar shtabi ham lavozimini tark etgan.
Yozgi tanaffus vaqtidagina jamoa boshqaruviga kelgan mutaxassisning Pamplonadagi faoliyati kutilganidan ancha qisqa bo‘lib chiqdi.
Iste’fo sababi: 8 ta turda 8 ochko va xavfli hudud
«Osasuna» rahbariyatining keskin qarorga kelishiga chempionatdagi qoniqarsiz natijalar sabab bo‘ldi:
Mavsumdagi omadsiz start: Ramis qo‘l ostida jamoa La Liga doirasida jami 8 ta uchrashuv o‘tkazib, shulardan atigi 2 tasida g‘alaba qozondi, 2 marta durang qayd etdi va 4 ta bahsda mag‘lubiyatga uchradi;
Turnir jadvalidagi xavotir: Jamg‘arilgan 8 ochko bilan Pamplona jamoasi turnir jadvalining quyi qismida — 16-pog‘onada bormoqda va quyi ligaga tushib ketish zonasiga xavfli darajada yaqin turibdi.
Tajribali mutaxassisning keyingi yo‘li
54 yoshli Luis Migel Ramis Ispaniya futbolida katta murabbiylik tajribasiga ega:
Avvalgi jamoalari: Mutaxassis o‘z vaqtida «Burgos», «Espanol», «Tenerife», «Albasete», «Almeriya» klublarini boshqargan;
Madrid tizimidagi faoliyat: U murabbiylik yo‘lini «Real Madrid» akademiyasida boshlab, «qirollik klubi»ning 19 yoshgacha bo‘lgan jamoasi hamda «Real Kastilya» yoshlar klubiga ham ustozlik qilgan.
Klubning rasmiy munosabati va yangi tayinlov
«Osasuna» rahbariyati qisqa muddatli hamkorlik uchun Ramis va uning yordamchilariga minnatdorchilik bildirib, ularning keyingi faoliyatiga omad tiladi. Shuningdek, klub matbuot xizmati yangi bosh murabbiy nomi yaqin kunlar ichida rasman e’lon qilinishini ma’lum qildi.
Izohlar 0
…