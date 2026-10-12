«Osasuna» klubi bosh murabbiy Luis Migel Ramisni iste’foga chiqardi

·43·Sport
«Osasuna» klubi bosh murabbiy Luis Migel Ramisni iste’foga chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Osasuna» klubi bosh murabbiy Luis Migel Ramisni iste’foga chiqardi, sababi jamoaning La Ligadagi qoniqarsiz natijalari bo‘ldi.
  • Ramis qo‘l ostida «Osasuna»
  • 8 ta turda 8 ochko to‘plab, turnir jadvalining 16-pog‘onasiga tushib ketdi.
  • Mutaxassis bilan birga uning butun murabbiylar shtabi ham lavozimidan ozod etildi. Yangi bosh murabbiy nomi yaqin kunlarda e’lon qilinadi.

Ispaniya La Ligasida mavsumning dastlabki jiddiy iste’fosi qayd etildi. Pamplonaning «Osasuna» klubi rahbariyati bosh murabbiy Luis Migel Ramis bilan shartnomani muddatidan oldin bekor qilganini rasman e’lon qildi. Klub rasmiy sayti tarqatgan xabarga ko‘ra, ispaniyalik mutaxassis bilan birgalikda uning butun murabbiylar shtabi ham lavozimini tark etgan.

Yozgi tanaffus vaqtidagina jamoa boshqaruviga kelgan mutaxassisning Pamplonadagi faoliyati kutilganidan ancha qisqa bo‘lib chiqdi.

Iste’fo sababi: 8 ta turda 8 ochko va xavfli hudud

«Osasuna» rahbariyatining keskin qarorga kelishiga chempionatdagi qoniqarsiz natijalar sabab bo‘ldi:

  • Mavsumdagi omadsiz start: Ramis qo‘l ostida jamoa La Liga doirasida jami 8 ta uchrashuv o‘tkazib, shulardan atigi 2 tasida g‘alaba qozondi, 2 marta durang qayd etdi va 4 ta bahsda mag‘lubiyatga uchradi;

  • Turnir jadvalidagi xavotir: Jamg‘arilgan 8 ochko bilan Pamplona jamoasi turnir jadvalining quyi qismida — 16-pog‘onada bormoqda va quyi ligaga tushib ketish zonasiga xavfli darajada yaqin turibdi.

Tajribali mutaxassisning keyingi yo‘li

54 yoshli Luis Migel Ramis Ispaniya futbolida katta murabbiylik tajribasiga ega:

  • Avvalgi jamoalari: Mutaxassis o‘z vaqtida «Burgos», «Espanol», «Tenerife», «Albasete», «Almeriya» klublarini boshqargan;

  • Madrid tizimidagi faoliyat: U murabbiylik yo‘lini «Real Madrid» akademiyasida boshlab, «qirollik klubi»ning 19 yoshgacha bo‘lgan jamoasi hamda «Real Kastilya» yoshlar klubiga ham ustozlik qilgan.

Klubning rasmiy munosabati va yangi tayinlov

«Osasuna» rahbariyati qisqa muddatli hamkorlik uchun Ramis va uning yordamchilariga minnatdorchilik bildirib, ularning keyingi faoliyatiga omad tiladi. Shuningdek, klub matbuot xizmati yangi bosh murabbiy nomi yaqin kunlar ichida rasman e’lon qilinishini ma’lum qildi.

Luis Migel RamisOsasunaLa LigaPamplona
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Osasuna” Liski bilan xayrlashib, yangi murabbiy izlaydi...“Osasuna” Liski bilan xayrlashib, yangi murabbiy izlaydi...26 may 10:55Rasman: «Liverpul» ispaniyalik iqtidor sohibi transferini e’lon qildi!Rasman: «Liverpul» ispaniyalik iqtidor sohibi transferini e’lon qildi!19 iyun 07:53Liverpul Ispaniya terma jamoasi yulduzi Viktor Munyos transferini eʼlon qildiLiverpul Ispaniya terma jamoasi yulduzi Viktor Munyos transferini eʼlon qildi19 iyun 00:31Rashfordning yordami bilan "Barselona" "Osasuna"ni 2:1 hisobida yengdiRashfordning yordami bilan "Barselona" "Osasuna"ni 2:1 hisobida yengdi3 may 02:11Rafinya "Osasuna"ga qarshi o'yin oldidan "Barselona" safiga qaytdiRafinya "Osasuna"ga qarshi o'yin oldidan "Barselona" safiga qaytdi2 may 17:52PSJ va «Arsenal» qoqildi: favoritlar uchun og‘ir o‘tgan kecha...PSJ va «Arsenal» qoqildi: favoritlar uchun og‘ir o‘tgan kecha...6 avgust 06:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi