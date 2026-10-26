Sevilya — Osasuna: tarkiblar va jonli matn

·24·Sport
Sevilya — Osasuna: tarkiblar va jonli matn

Ispaniya La Ligasi doirasidagi SevilyaOsasuna uchrashuvi 27 oktyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Sevilya boshlang‘ich tarkibi: 1. Vlaxodimos O., 6. Agume L., 5. Kastrin, 20. Korreyya F., 21. Edjuke Ch., 24. Fofana Yu., 2. Iglesias X., 16. Romero I., 4. Salas K., 19. Stassen L., 17. Suaso G.

Sevilya zaxiradagilari: 14. Bueno M., 15. Kardoso F., 22. Karmona X. A., 3. Dias J., 13. Fran, 7. Gonsales A., 18. Guridi J., 8. Kochorashvili G., 10. Peke, 12. Sangante A., 9. Ure R., 11. Vargas R.

Sevilya bosh murabbiyi: Garsiya L.

Osasuna boshlang‘ich tarkibi: 13. Fernandes A., 22. Boyomo F., 23. Bretones A., 17. Budimir A., 24. Katena A., 21. Dubasin X., 14. Garsiya R., 16. Gomes M., 7. Monkayola X., 19. Roze V., 6. Torro L.

Osasuna zaxiradagilari: 27. Argibide I., 11. Barxa K., 26. Echegoyen M., 9. Garsiya R., 1. Errera S., 18. Moro R., 8. Munos I., 29. Osambela A., 31. Rafa, 15. Riko D., 35. Santos U., 48. Yeboa R.

Osasuna bosh murabbiyi: Arrasate X.

Jonli reportaj JONLI
20
Kastrin (Sevilya) tomonidan qo‘pol xato sodir etildi va Migel Ortis hushtagini chaldi. Osasuna jarima zarbasiga ega bo‘ldi.
20
Feliks Korreya (Sevilya) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo Aytor Fernandes o‘z darvozasidan chiqib, to‘pni egallab oldi.
19
40:60 – bu hozirgi to‘pga egalik qilish nisbati.
19
Osasuna aniq qisqa paslar orqali o‘yin sur’atini nazorat qilmoqda.
15
Moi Gomes (Osasuna) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida aniq uzatmani qabul qilib oldi, ammo zarba berishda xatoga yo‘l qo‘ydi va to‘p darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi. Juda yomon zarba! To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Sevilya darvozasidan darvozabon zarbasi amalga oshiriladi.
13
Moy Gomes (Osasuna) so‘nggi himoyachi ortida paydo bo‘ldi, ammo yon hakam o‘yindan tashqari holatni qayd etganidan so‘ng, bosh hakam o‘yinni to‘xtatdi.
11
Isaak Romero (Sevilya) raqibdan to‘pni olib qo‘ydi va Migel Ortis hujum qoidasi buzilganini qayd etgach, g‘azab bilan munosabat bildirdi. Osasuna foydasiga yon chiziq yaqinida jarima zarbasi belgilandi.
10
Osasuna maydon markazida ajoyib nazorat va aniq paslar bilan o‘yin ko‘rsatmoqda.
7
Feliks Korreya (Sevilya) qanotdan uzatilgan to‘pni qabul qilib olib, yaxshi imkoniyatga ega bo‘ldi, ammo uning olti metrlik masofadan yo‘llagan zarbasi aniq chiqmadi va to‘p chap ustun yonidan bir necha dyuym farq bilan o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Osasuna darvozasidan zarba bilan o‘yinni boshlaydi.
5
Flaven Boyomo (Osasuna) burchak zarbasidan so‘ng to‘pga sakradi, ammo yaqin masofadan yo‘llagan boshi bilan zarbasi darvoza to‘sinidan ancha chetga o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Sevilya darvozasidan zarba amalga oshiriladi.
4
Osasuna burchak zarbasini amalga oshirish huquqini qo‘lga kiritdi.
4
Ante Budimir (Osasuna) ajoyib to‘p nazorati bilan jarima maydonchasi ichida bo‘sh hududga chiqib bordi, ammo uning zarbasi muvaffaqiyatsiz chiqdi. Osasunaga burchak zarbasi belgilandi. Bosh hakam va uning yordamchilaridan biri burchak bayroqchasini ko‘rsatishdi.
1
Ana xolos, bugungi o‘yin ayni damda boshlanyapti.
01:03
O‘yinni Osasuna boshlab beradi.
01:00
Bugungi uchrashuv bosh hakami Migel Ortis bo‘ladi.
01:00
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum bo‘ldi, endi ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
01:00
Salom va bo‘lajak bahsning daqiqama-daqiqa matnli translyatsiyasiga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealarni imkon qadar aniqroq yetkazishga harakat qilamiz. Yaxshi dam oling.
SevilyaOsasunaIspaniya La Ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osasuna — Rasing Santander: tarkiblar va jonli matnOsasuna — Rasing Santander: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 15:50Real Madrid — Sevilya: tarkiblar va jonli matnReal Madrid — Sevilya: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 23:54«Osasuna» klubi bosh murabbiy Luis Migel Ramisni iste’foga chiqardi«Osasuna» klubi bosh murabbiy Luis Migel Ramisni iste’foga chiqardi12 oktabr 18:24Rasman: «Liverpul» ispaniyalik iqtidor sohibi transferini e’lon qildi!Rasman: «Liverpul» ispaniyalik iqtidor sohibi transferini e’lon qildi!19 iyun 07:53Liverpul Ispaniya terma jamoasi yulduzi Viktor Munyos transferini eʼlon qildiLiverpul Ispaniya terma jamoasi yulduzi Viktor Munyos transferini eʼlon qildi19 iyun 00:31“Osasuna” Liski bilan xayrlashib, yangi murabbiy izlaydi...“Osasuna” Liski bilan xayrlashib, yangi murabbiy izlaydi...26 may 10:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi