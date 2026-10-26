Sevilya — Osasuna: tarkiblar va jonli matn
Ispaniya La Ligasi doirasidagi Sevilya — Osasuna uchrashuvi 27 oktyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Sevilya boshlang‘ich tarkibi: 1. Vlaxodimos O., 6. Agume L., 5. Kastrin, 20. Korreyya F., 21. Edjuke Ch., 24. Fofana Yu., 2. Iglesias X., 16. Romero I., 4. Salas K., 19. Stassen L., 17. Suaso G.
Sevilya zaxiradagilari: 14. Bueno M., 15. Kardoso F., 22. Karmona X. A., 3. Dias J., 13. Fran, 7. Gonsales A., 18. Guridi J., 8. Kochorashvili G., 10. Peke, 12. Sangante A., 9. Ure R., 11. Vargas R.
Sevilya bosh murabbiyi: Garsiya L.
Osasuna boshlang‘ich tarkibi: 13. Fernandes A., 22. Boyomo F., 23. Bretones A., 17. Budimir A., 24. Katena A., 21. Dubasin X., 14. Garsiya R., 16. Gomes M., 7. Monkayola X., 19. Roze V., 6. Torro L.
Osasuna zaxiradagilari: 27. Argibide I., 11. Barxa K., 26. Echegoyen M., 9. Garsiya R., 1. Errera S., 18. Moro R., 8. Munos I., 29. Osambela A., 31. Rafa, 15. Riko D., 35. Santos U., 48. Yeboa R.
Osasuna bosh murabbiyi: Arrasate X.
Izohlar 0
…