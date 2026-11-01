“Real” safarda yirik g‘alabaga erishib, “Barselona”ni ta’qib qilmoqda

·70·Sport
“Real” safarda yirik g‘alabaga erishib, “Barselona”ni ta’qib qilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniya La Ligasining 11-turida «Real Madrid» safarda «Rasing» darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritib, g‘alabaga erishdi.
  • Karlo Anchelotti shogirdlari Kilian Mbappe, Jud Bellinghem va Usmon Diomandening gollari evaziga uchrashuv taqdirini birinchi bo‘limdayoq hal qildi.
  • Ushbu muvaffaqiyatdan so‘ng ochkolari sonini 27 taga yetkazgan madridliklar peshqadam «Barselona»dan 3 ochko ortda qolmoqda.
  • «Rasing» esa 11 ochko bilan turnir jadvalida 16-pog‘onaga tushib ketdi.

Ispaniya La Ligasining 11-turida mashhur «Real Madrid» Santander shahridagi «El Sardinero» stadionida mahalliy «Rasing» mehmoni bo‘lib, raqib darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritdi. Barcha turnirlar doirasida qatorasiga oltinchi g‘alabasini tantana qilgan qirollik klubi chempionlik poygasidagi bosimni yanada oshirdi.

Karlo Anchelotti shogirdlari uchrashuv taqdirini birinchi bo‘limning o‘zidayoq hal qilib, safardan ishonchli 3 ochko bilan qaytdi.

Birinchi bo‘limdagi hujumkor bo‘ron: Har 12 daqiqada bittadan gol

Uchrashuv mehmonlarning to‘liq nazorati ostida start oldi va ketma-ket gollar bilan davom etdi:

  • Mbappe hisobni ochdi (11-daqiqa): Bahs boshidanoq keskin hujumlar uyushtirgan «Real» penalti tepish huquqiga ega bo‘ldi. To‘p oldiga kelgan Kilian Mbappe 11 metrlik jarima zarbasini sovuqqonlik bilan golga aylantirdi — 0:1;

  • Bellinghemning aniq zarbasi (22-daqiqa): Oradan ko‘p o‘tmay, Jud Bellinghem jamoasining ikkinchi to‘pini raqib to‘riga joylab, ustunlikni mustahkamladi — 0:2;

  • Diomandedan nuqta (36-daqiqa): 36-daqiqada faol harakat qilgan Usmon Diomande o‘z nomini tabloga yozdirib qo‘ydi va hisobni yirik ko‘rinishga keltirdi — 0:3.

Ikkinchi bo‘limda madridliklar to‘liq tashabbusni saqlab qolgan holda o‘yinni xotirjam g‘alaba bilan yakunladi.

Turnir jadvalidagi vaziyat: «Barselona»gacha 3 ochko

Santanderdagi yirik g‘alaba La Liga peshqadamlari safidagi raqobatni keskinlashtirdi:

  • «Real Madrid»: O‘z ochkolari sonini 27 taga yetkazib olgan qirollik klubi jadvalda 3-o‘rinda bormoqda va peshqadam «Barselona»dan bor-yo‘g‘i 3 ochkoga ortda qolmoqda;

  • «Rasing»: Mag‘lubiyatdan keyin 11 ochko bilan 16-pog‘onaga tushib ketdi va xavfli zonaga yaqinlashdi.

O‘yin qaydnomasi:

  • La Liga. 11-tur

  • «Rasing» — «Real Madrid» 0:3

  • Sana va maydon: 1 noyabr, «El Sardinero»

  • Gollar: Kilian Mbappe 11 (pen.), Jud Bellinghem 22, Usmon Diomande 36.

  • Ogohlantirishlar: Belosyan 34, Luke 45+1.

Tarkiblar:

  • «Rasing»: Agirresabala, Mantilla (Felipe, 29), Prati, Zabiri (Garsiya, 61), Belosyan, Visente (Gulyashvili, 82), Kanales, Karikol, Luke, Martin (Almeyda, 82), Ramon (Maza, 60).

  • «Real Madrid»: Kurtua, Trent, Konate, Heysen, Kukurelya, Chuameni, Silva (Kamavinga, 77), Guler (Dias, 67), Bellinghem, Diomande (Endrik, 85), Mbappe.

Real MadridLa LigaKilian MbappeJud Bellinghem
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Temir intizom!»:«Real» ichidagilar Jud Bellinghemning haqiqiy sirini ochdi«Temir intizom!»:«Real» ichidagilar Jud Bellinghemning haqiqiy sirini ochdi17 sentabr 20:29Jud Bellinghem Angliyaning yil futbolchisi deb topildiJud Bellinghem Angliyaning yil futbolchisi deb topildi25 sentabr 20:15“Real Madrid”ning “Rasing”ga qarshi o‘yini uchun asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldi“Real Madrid”ning “Rasing”ga qarshi o‘yini uchun asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldiKecha 19:25Mbappening so‘zlariga Xitoydagi boykot sabab “Real” va La Liga uzr so‘rashga majbur bo‘ldiMbappening so‘zlariga Xitoydagi boykot sabab “Real” va La Liga uzr so‘rashga majbur bo‘ldi28 oktabr 17:46Mbappening hazili “Real”ga qimmatga tushdi: Xitoy La Liga o‘yinlarini efirdan olib tashladiMbappening hazili “Real”ga qimmatga tushdi: Xitoy La Liga o‘yinlarini efirdan olib tashladi28 oktabr 17:33Kylian Mbappe El Klasiko uchun saqlanmoqdaKylian Mbappe El Klasiko uchun saqlanmoqda2 oktabr 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi