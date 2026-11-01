“Real” safarda yirik g‘alabaga erishib, “Barselona”ni ta’qib qilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniya La Ligasining 11-turida «Real Madrid» safarda «Rasing» darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritib, g‘alabaga erishdi.
- Karlo Anchelotti shogirdlari Kilian Mbappe, Jud Bellinghem va Usmon Diomandening gollari evaziga uchrashuv taqdirini birinchi bo‘limdayoq hal qildi.
- Ushbu muvaffaqiyatdan so‘ng ochkolari sonini 27 taga yetkazgan madridliklar peshqadam «Barselona»dan 3 ochko ortda qolmoqda.
- «Rasing» esa 11 ochko bilan turnir jadvalida 16-pog‘onaga tushib ketdi.
Ispaniya La Ligasining 11-turida mashhur «Real Madrid» Santander shahridagi «El Sardinero» stadionida mahalliy «Rasing» mehmoni bo‘lib, raqib darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritdi. Barcha turnirlar doirasida qatorasiga oltinchi g‘alabasini tantana qilgan qirollik klubi chempionlik poygasidagi bosimni yanada oshirdi.
Karlo Anchelotti shogirdlari uchrashuv taqdirini birinchi bo‘limning o‘zidayoq hal qilib, safardan ishonchli 3 ochko bilan qaytdi.
Birinchi bo‘limdagi hujumkor bo‘ron: Har 12 daqiqada bittadan gol
Uchrashuv mehmonlarning to‘liq nazorati ostida start oldi va ketma-ket gollar bilan davom etdi:
Mbappe hisobni ochdi (11-daqiqa): Bahs boshidanoq keskin hujumlar uyushtirgan «Real» penalti tepish huquqiga ega bo‘ldi. To‘p oldiga kelgan Kilian Mbappe 11 metrlik jarima zarbasini sovuqqonlik bilan golga aylantirdi — 0:1;
Bellinghemning aniq zarbasi (22-daqiqa): Oradan ko‘p o‘tmay, Jud Bellinghem jamoasining ikkinchi to‘pini raqib to‘riga joylab, ustunlikni mustahkamladi — 0:2;
Diomandedan nuqta (36-daqiqa): 36-daqiqada faol harakat qilgan Usmon Diomande o‘z nomini tabloga yozdirib qo‘ydi va hisobni yirik ko‘rinishga keltirdi — 0:3.
Ikkinchi bo‘limda madridliklar to‘liq tashabbusni saqlab qolgan holda o‘yinni xotirjam g‘alaba bilan yakunladi.
Turnir jadvalidagi vaziyat: «Barselona»gacha 3 ochko
Santanderdagi yirik g‘alaba La Liga peshqadamlari safidagi raqobatni keskinlashtirdi:
«Real Madrid»: O‘z ochkolari sonini 27 taga yetkazib olgan qirollik klubi jadvalda 3-o‘rinda bormoqda va peshqadam «Barselona»dan bor-yo‘g‘i 3 ochkoga ortda qolmoqda;
«Rasing»: Mag‘lubiyatdan keyin 11 ochko bilan 16-pog‘onaga tushib ketdi va xavfli zonaga yaqinlashdi.
O‘yin qaydnomasi:
La Liga. 11-tur
«Rasing» — «Real Madrid» 0:3
Sana va maydon: 1 noyabr, «El Sardinero»
Gollar: Kilian Mbappe 11 (pen.), Jud Bellinghem 22, Usmon Diomande 36.
Ogohlantirishlar: Belosyan 34, Luke 45+1.
Tarkiblar:
«Rasing»: Agirresabala, Mantilla (Felipe, 29), Prati, Zabiri (Garsiya, 61), Belosyan, Visente (Gulyashvili, 82), Kanales, Karikol, Luke, Martin (Almeyda, 82), Ramon (Maza, 60).
«Real Madrid»: Kurtua, Trent, Konate, Heysen, Kukurelya, Chuameni, Silva (Kamavinga, 77), Guler (Dias, 67), Bellinghem, Diomande (Endrik, 85), Mbappe.
Izohlar 0
…