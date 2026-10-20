Husanov bugun o‘ng qanotni egallaydimi? Mareskaning AYEKga qarshi kutilmagan taktikasi

·57·Sport
Husanov bugun o‘ng qanotni egallaydimi? Mareskaning AYEKga qarshi kutilmagan taktikasi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bugun, 2026 yil 20-oktyabrda bo‘lib o‘tadigan UEFA Chempionlar ligasi doirasidagi «Manchester Siti» va AYEK o‘yinida Abduqodir Husanov o‘ng qanot himoyasida maydonga tushishi kutilmoqda.
  • Mateus Nuneshning jarohati sababli bu pozitsiyada Husanovdan boshqa ishonchli variant yo‘q.
  • Erling Holand va Antuan Semenoning jarohatlari tufayli hujum markazida Fil Foden harakat qiladi.

Bugun, 2026 yil 20 oktyabr, seshanba oqshomida UYEFA Chempionlar ligasi doirasida muhim to‘qnashuv bo‘lib o‘tadi: «Manchester Siti» o‘z maydoni — muhtasham «Etihad» stadionida Gretsiyaning AYEK klubini qabul qiladi.

Enso Mareska boshchiligidagi «shaharliklar» qit’aning eng nufuzli musobaqasidagi o‘rinlarini yaxshilab olish va kuchli sakkizlikka to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘llanma beruvchi pog‘onalarga ko‘tarilish uchun faqat va faqat g‘alabani ko‘zlamoqda.

«PSJ» zarbasidan so‘ng uyg‘onish: «Siti» turnir jadvalida qayerda?

«Manchester Siti»ning Chempionlar ligasidagi holati muxlislarni befarq qoldirmayapti:

  • Parijdagi og‘ir bahs: So‘nggi turda «PSJ»ga qarshi o‘yinda 2:4 hisobida imkoniyat boy berilgan bo‘lsa-da, inglizlar ikkinchi bo‘limda shijoatli o‘yin ko‘rsatib, hisobni tenglashtirishga yaqin kelishgan edi;

  • Jadvaldagi o‘rin va Holandning benefisi: Avvalroq safarda «Portu»ni 2:0 hisobida taslim etgan «shaharliklar» ayni damda 17-o‘rinni band etib turibdi. Qizig‘i, jamoaning ushbu musobaqadagi barcha gollariga ketma-ket sakkizta o‘yindan beri to‘p kiritib kelayotgan Erling Holand mualliflik qilgan;

  • Mareskadan tarixiy rekord: Premer-liga doirasida «Ipsvich Taun»ni 3:2 hisobida mag‘lub etgan Mareska APL tarixida yangi klub boshqaruvidagi dastlabki 7 ta o‘yinning barchasida g‘alaba qozongan ilk murabbiy sifatida tarixga kirdi.

Lazaretdagi xavotirlar: Holand yo‘q, Semeno ikki oyga safdan chiqdi

«Ipsvich»ga qarshi og‘ir bahs jamoa jismoniy holatiga o‘z ta’sirini o‘tkazmay qolmadi:

  • Erling Holandning holati: Murabbiy matbuot anjumanida norvegiyalik to‘purarning salomatligi yaxshiligini bildirgan bo‘lsa-da, Holand dushanba kungi rasmiy mashg‘ulotlarda qatnashmadi;

  • Semeno 8 haftaga safdan chiqdi: Antuan Semeno mushaklar bilan bog‘liq bo‘lmagan jiddiy jarohati sababli taxminan ikki oyga maydondan tashqarida qoladi;

  • Qolgan yo‘qotishlar: Mateo Kovachich, Niko O'Rayli hamda o‘ng qanot himoyachisi Mateus Nunesh ham mikrojarohatlar tufayli qiyinchiliklarga duch kelishmoqda.

Husanov o‘ng qanotda muqobilsiz: Tarkibdagi katta o‘zgarishlar

Mudofaa chizig‘idagi jarohatlar o‘zbekistonlik iqtidor Abduqodir Husanov uchun yana bir katta imkoniyat eshigini ochmoqda:

  • Husanov qanotda: Aslida markaziy himoyachi bo‘lgan, biroq so‘nggi paytlarda o‘ng qanot himoyasida mustahkam va ishonchli harakat qilayotgan Abduqodir Husanov Nuneshning jarohati ortidan asosiy tarkibda maydonga tushishi deyarli aniq bo‘lib turibdi. Bu pozitsiyada Mareska uchun hozirda o‘zbek himoyachisidan boshqa ishonchli variant yo‘q;

  • Markaziy mudofaa va rotatsiya: Matbuot anjumanida qatnashgan Mark Gexi hamda yosh braziliyalik iqtidor Vitor Reys markazda juftlik hosil qilishi kutilmoqda. Chap qanotda esa bel og‘rig‘idan qutulgan Yoshko Gvardiol o‘z o‘rniga qaytadi;

  • Darvozada Donnarumma: «PSJ» bilan o‘yindagi qo‘pol xatosidan so‘ng tanqidlar ostida qolgan Janluiji Donnarumma Chempionlar ligasida o‘zini oqlash imkoniyatiga ega bo‘ladi;

  • Foden markaziy hujumchi rolida: Holand va Semenoning yo‘qligi sababli hujum markazida «soxta to‘qqizlik» vazifasini Fil Foden bajarishi, qanotlarda esa Iliman Ndiaye va Jeremi Doku harakat qilishi kutilmoqda.

Taxminiy tarkiblar:

«Manchester Siti» (4-3-3):

Donnarumma; Abduqodir Husanov, Vitor Reys, Mark Gexi, Yoshko Gvardiol; Elliot Anderson, Enso Fernandes, Rayan Sherki; Iliman Ndiaye, Fil Foden, Jeremi Doku.

  • Zaxiradagilar: Rulli, Bettinelli, Riko Lyuis, Dias, Breytueyt, Ayt-Nuri, Buaddi, Allan, MakAydu, F. Samba.

Manchester SitiAYEKUYEFA Chempionlar ligasiEnso Mareska
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chempionlar ligasida hal qiluvchi qur’a: 7 juftlik aniq bo‘ldiChempionlar ligasida hal qiluvchi qur’a: 7 juftlik aniq bo‘ldi3 avgust 22:27Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildiHusanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildiKecha 07:067 ta ketma-ket g‘alaba: Enso Mareska «Manchester Siti» bilan tarixiy natija qayd etdi7 ta ketma-ket g‘alaba: Enso Mareska «Manchester Siti» bilan tarixiy natija qayd etdi18 oktabr 09:10Enso Mareska «PSJ»dan uchralgan 2:4 hisobidagi mag‘lubiyat sababini ochiq tan oldiEnso Mareska «PSJ»dan uchralgan 2:4 hisobidagi mag‘lubiyat sababini ochiq tan oldi17 oktabr 15:46Enso Mareska «PSJ»dan uchralgan mag‘lubiyat va Luis Enrikening tan oluvi haqida gapirdiEnso Mareska «PSJ»dan uchralgan mag‘lubiyat va Luis Enrikening tan oluvi haqida gapirdi16 oktabr 10:20Karrager Enso Mareskaning Parij klubiga qarshi xatosini fosh qildiKarrager Enso Mareskaning Parij klubiga qarshi xatosini fosh qildi15 oktabr 12:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya