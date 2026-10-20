Husanov bugun o‘ng qanotni egallaydimi? Mareskaning AYEKga qarshi kutilmagan taktikasi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bugun, 2026 yil 20-oktyabrda bo‘lib o‘tadigan UEFA Chempionlar ligasi doirasidagi «Manchester Siti» va AYEK o‘yinida Abduqodir Husanov o‘ng qanot himoyasida maydonga tushishi kutilmoqda.
- Mateus Nuneshning jarohati sababli bu pozitsiyada Husanovdan boshqa ishonchli variant yo‘q.
- Erling Holand va Antuan Semenoning jarohatlari tufayli hujum markazida Fil Foden harakat qiladi.
Bugun, 2026 yil 20 oktyabr, seshanba oqshomida UYEFA Chempionlar ligasi doirasida muhim to‘qnashuv bo‘lib o‘tadi: «Manchester Siti» o‘z maydoni — muhtasham «Etihad» stadionida Gretsiyaning AYEK klubini qabul qiladi.
Enso Mareska boshchiligidagi «shaharliklar» qit’aning eng nufuzli musobaqasidagi o‘rinlarini yaxshilab olish va kuchli sakkizlikka to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘llanma beruvchi pog‘onalarga ko‘tarilish uchun faqat va faqat g‘alabani ko‘zlamoqda.
«PSJ» zarbasidan so‘ng uyg‘onish: «Siti» turnir jadvalida qayerda?
«Manchester Siti»ning Chempionlar ligasidagi holati muxlislarni befarq qoldirmayapti:
Parijdagi og‘ir bahs: So‘nggi turda «PSJ»ga qarshi o‘yinda 2:4 hisobida imkoniyat boy berilgan bo‘lsa-da, inglizlar ikkinchi bo‘limda shijoatli o‘yin ko‘rsatib, hisobni tenglashtirishga yaqin kelishgan edi;
Jadvaldagi o‘rin va Holandning benefisi: Avvalroq safarda «Portu»ni 2:0 hisobida taslim etgan «shaharliklar» ayni damda 17-o‘rinni band etib turibdi. Qizig‘i, jamoaning ushbu musobaqadagi barcha gollariga ketma-ket sakkizta o‘yindan beri to‘p kiritib kelayotgan Erling Holand mualliflik qilgan;
Mareskadan tarixiy rekord: Premer-liga doirasida «Ipsvich Taun»ni 3:2 hisobida mag‘lub etgan Mareska APL tarixida yangi klub boshqaruvidagi dastlabki 7 ta o‘yinning barchasida g‘alaba qozongan ilk murabbiy sifatida tarixga kirdi.
Lazaretdagi xavotirlar: Holand yo‘q, Semeno ikki oyga safdan chiqdi
«Ipsvich»ga qarshi og‘ir bahs jamoa jismoniy holatiga o‘z ta’sirini o‘tkazmay qolmadi:
Erling Holandning holati: Murabbiy matbuot anjumanida norvegiyalik to‘purarning salomatligi yaxshiligini bildirgan bo‘lsa-da, Holand dushanba kungi rasmiy mashg‘ulotlarda qatnashmadi;
Semeno 8 haftaga safdan chiqdi: Antuan Semeno mushaklar bilan bog‘liq bo‘lmagan jiddiy jarohati sababli taxminan ikki oyga maydondan tashqarida qoladi;
Qolgan yo‘qotishlar: Mateo Kovachich, Niko O'Rayli hamda o‘ng qanot himoyachisi Mateus Nunesh ham mikrojarohatlar tufayli qiyinchiliklarga duch kelishmoqda.
Husanov o‘ng qanotda muqobilsiz: Tarkibdagi katta o‘zgarishlar
Mudofaa chizig‘idagi jarohatlar o‘zbekistonlik iqtidor Abduqodir Husanov uchun yana bir katta imkoniyat eshigini ochmoqda:
Husanov qanotda: Aslida markaziy himoyachi bo‘lgan, biroq so‘nggi paytlarda o‘ng qanot himoyasida mustahkam va ishonchli harakat qilayotgan Abduqodir Husanov Nuneshning jarohati ortidan asosiy tarkibda maydonga tushishi deyarli aniq bo‘lib turibdi. Bu pozitsiyada Mareska uchun hozirda o‘zbek himoyachisidan boshqa ishonchli variant yo‘q;
Markaziy mudofaa va rotatsiya: Matbuot anjumanida qatnashgan Mark Gexi hamda yosh braziliyalik iqtidor Vitor Reys markazda juftlik hosil qilishi kutilmoqda. Chap qanotda esa bel og‘rig‘idan qutulgan Yoshko Gvardiol o‘z o‘rniga qaytadi;
Darvozada Donnarumma: «PSJ» bilan o‘yindagi qo‘pol xatosidan so‘ng tanqidlar ostida qolgan Janluiji Donnarumma Chempionlar ligasida o‘zini oqlash imkoniyatiga ega bo‘ladi;
Foden markaziy hujumchi rolida: Holand va Semenoning yo‘qligi sababli hujum markazida «soxta to‘qqizlik» vazifasini Fil Foden bajarishi, qanotlarda esa Iliman Ndiaye va Jeremi Doku harakat qilishi kutilmoqda.
Taxminiy tarkiblar:
«Manchester Siti» (4-3-3):
Donnarumma; Abduqodir Husanov, Vitor Reys, Mark Gexi, Yoshko Gvardiol; Elliot Anderson, Enso Fernandes, Rayan Sherki; Iliman Ndiaye, Fil Foden, Jeremi Doku.
Zaxiradagilar: Rulli, Bettinelli, Riko Lyuis, Dias, Breytueyt, Ayt-Nuri, Buaddi, Allan, MakAydu, F. Samba.
Izohlar 0
…