“Real”ning kutilmagan tarkibi: Joze Mourino AYEKga qarshi asosiy 11 likni e’lon qildi
Yevropa Chempionlar ligasida guruh/liga bosqichining hal qiluvchi 4-tur uchrashuvlari qizg‘in pallaga kirdi. Qit’aning eng sovrindor klubi «Real Madrid» safarda Gretsiyaning noqulay raqibi — AYEK jamoasi mehmoni bo‘ladi. Muxlislar katta qiziqish bilan kutayotgan mazkur qarama-qarshilik Toshkent vaqti bilan soat 22:45 da start oladi.
Uchrashuv boshlanishi arafasida madridliklar ustozi Joze Mourino jamoaning asosiy tarkibini rasman e’lon qildi.
Hujumda «uchlik» va kutilmagan nomlar: «Real»ning start tarkibi
Bosh murabbiy qaroriga ko‘ra, «Qirollik klubi»ning barcha asosiy yulduzlari ilk daqiqalardan boshlab jangga tashlanadi. Tarkib sxemasi va chiziqlar taqsimoti:
Darvozabon: Tibo Kurtua;
Himoya chizig‘i: Denzel Dumfris, Eder Militao, Antonio Ryudiger, Mark Kukurelya;
Yarim himoya: Bernardu Silva, Eduardo Kamavinga, Usmon Diomande;
Hujum triosi: Jud Bellinghem, Vinisius Junior, Kilian Mbappe.
O‘yin oldi tahlili va asosiy urg‘u
Gretsiyadagi bahs «Real Madrid» uchun turnir jadvalidagi mustahkam o‘rinni ta’minlash yo‘lida muhim sinov sanaladi:
Hujumkor kuch: Vinisius, Mbappe va Bellinghem kombinatsiyasi raqib himoyasiga dastlabki daqiqalardan kuchli pressing uyushtirishi kutilmoqda;
Yangicha taktika: Yarim himoya va qanot himoyasidagi yangi bog‘lamlar jamoaning to‘p nazorati hamda qarshi hujumlardagi tezligini oshirishga xizmat qiladi.
Muxlislar va mutaxassislar Mourino tanlagan ushbu jangovar tarkib AYEK maydonidagi qiyin bahsda o‘z so‘zini aytishini taxmin qilishmoqda.
Izohlar 0
…