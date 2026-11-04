“Real”ning kutilmagan tarkibi: Joze Mourino AYEKga qarshi asosiy 11 likni e’lon qildi

·52·Sport
“Real”ning kutilmagan tarkibi: Joze Mourino AYEKga qarshi asosiy 11 likni e’lon qildi

Yevropa Chempionlar ligasida guruh/liga bosqichining hal qiluvchi 4-tur uchrashuvlari qizg‘in pallaga kirdi. Qit’aning eng sovrindor klubi «Real Madrid» safarda Gretsiyaning noqulay raqibi — AYEK jamoasi mehmoni bo‘ladi. Muxlislar katta qiziqish bilan kutayotgan mazkur qarama-qarshilik Toshkent vaqti bilan soat 22:45 da start oladi.

Uchrashuv boshlanishi arafasida madridliklar ustozi Joze Mourino jamoaning asosiy tarkibini rasman e’lon qildi.

Hujumda «uchlik» va kutilmagan nomlar: «Real»ning start tarkibi

Bosh murabbiy qaroriga ko‘ra, «Qirollik klubi»ning barcha asosiy yulduzlari ilk daqiqalardan boshlab jangga tashlanadi. Tarkib sxemasi va chiziqlar taqsimoti:

  • Darvozabon: Tibo Kurtua;

  • Himoya chizig‘i: Denzel Dumfris, Eder Militao, Antonio Ryudiger, Mark Kukurelya;

  • Yarim himoya: Bernardu Silva, Eduardo Kamavinga, Usmon Diomande;

  • Hujum triosi: Jud Bellinghem, Vinisius Junior, Kilian Mbappe.

O‘yin oldi tahlili va asosiy urg‘u

Gretsiyadagi bahs «Real Madrid» uchun turnir jadvalidagi mustahkam o‘rinni ta’minlash yo‘lida muhim sinov sanaladi:

  • Hujumkor kuch: Vinisius, Mbappe va Bellinghem kombinatsiyasi raqib himoyasiga dastlabki daqiqalardan kuchli pressing uyushtirishi kutilmoqda;

  • Yangicha taktika: Yarim himoya va qanot himoyasidagi yangi bog‘lamlar jamoaning to‘p nazorati hamda qarshi hujumlardagi tezligini oshirishga xizmat qiladi.

Muxlislar va mutaxassislar Mourino tanlagan ushbu jangovar tarkib AYEK maydonidagi qiyin bahsda o‘z so‘zini aytishini taxmin qilishmoqda.

Yevropa Chempionlar ligasiReal MadridJoze MourinoAYEK
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Manchester Siti” — AYEK: Mareska himoya markazini Husanov va Diasga topshirdi (Tarkiblar)“Manchester Siti” — AYEK: Mareska himoya markazini Husanov va Diasga topshirdi (Tarkiblar)20 oktabr 23:43Husanov bugun o‘ng qanotni egallaydimi? Mareskaning AYEKga qarshi kutilmagan taktikasiHusanov bugun o‘ng qanotni egallaydimi? Mareskaning AYEKga qarshi kutilmagan taktikasi20 oktabr 07:04AYEK va “Real Madrid” to‘qnashuvini qayerda va soat nechada ko‘rish mumkin?AYEK va “Real Madrid” to‘qnashuvini qayerda va soat nechada ko‘rish mumkin?Bugun 16:06Chempionlar ligasida hal qiluvchi qur’a: 7 juftlik aniq bo‘ldiChempionlar ligasida hal qiluvchi qur’a: 7 juftlik aniq bo‘ldi3 avgust 22:27Hayratlanarli o‘zgarish: Bernardu Silva Mourino taktikasining asosiy kalitiga aylandiHayratlanarli o‘zgarish: Bernardu Silva Mourino taktikasining asosiy kalitiga aylandiKecha 20:36Joze Mourino Santanderdagi yirik g‘alaba va jamoadagi o‘zgarishlar sirini ochdiJoze Mourino Santanderdagi yirik g‘alaba va jamoadagi o‘zgarishlar sirini ochdi2 noyabr 07:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi