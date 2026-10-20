“Manchester Siti” — AYEK: Mareska himoya markazini Husanov va Diasga topshirdi (Tarkiblar)
UYEFA Chempionlar ligasining umumiy bosqich 3-turi doirasida Angliyaning amaldagi grandi «Manchester Siti» o‘z maydonida Gretsiyaning AYEK jamoasini qabul qiladi.
Ushbu bellashuv oldidan har ikki jamoaning boshlang‘ich tarkiblari rasman e’lon qilindi. O‘zbekistonlik futbol ishqibozlari uchun eng quvonarlisi — terma jamoamiz himoyachisi Abduqodir Husanov mankunianliklarning asosiy tarkibidan joy oldi va bahsni ilk daqiqalardan boshlaydi.
Jamoalarning boshlang‘ich tarkiblari
Har ikki klub murabbiylar shtabi maydonga quyidagi futbolchilarni tushirishga qaror qildi:
«Manchester Siti»: Donnarumma, Lyuis, Husanov, Dias, Gvardiol, Anderson, Fernandes, Allan, Sherki, Foden, Samba;
AYEK: Brinoli, Rota, Mukudi, Relvas, Pilios, Mayer, Arriaga, Marin, Mario, Yovich, Varga.
O‘yin qachon va qayerda boshlanadi?
Musobaqa: UYEFA Chempionlar ligasi, umumiy bosqich, 3-tur;
O‘yin vaqti: Toshkent vaqti bilan tungi soat 00:00 da;
Stadion: «Etihad», Manchester.
Himoya markazida Ruben Dias bilan juftlik hosil qiladigan Abduqodir Husanov uchun mazkur bellashuv Chempionlar ligasidagi navbatdagi muhim sinov va mas’uliyatli imtihon bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…