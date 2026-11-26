Terri Anri «Manchester Siti»ning inqirozi sabablarini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Terri Anri Enso Mareska boshqaruvidagi «Manchester Siti» jamoasidagi beqaror natijalar va o‘yin uslubidagi muammolarni keskin tanqid qildi.
- Sobiq futbolchining fikricha, tarkibda yuqori darajali yulduzlar bo‘lishiga qaramay, jamoada o‘yin muvozanati buzilgan va qarshi hujumlarni to‘xtatishda zaiflik kuzatilmoqda.
- «Shaharliklar»
- Angliya Premer-ligasida ketma-ket to‘rt o‘yindan buyon g‘alaba qozona olmayapti hamda Chempionlar ligasida «Napoli» bilan 2:2 hisobida durang o‘ynadi.
Futbol olami afsonalaridan biri, fransiyalik sobiq mashhur hujumchi Terri Anri Enso Mareska boshqaruvidagi «Manchester Siti»ning joriy mavsumdagi beqaror natijalari yuzasidan keskin tanqidiy fikr bildirdi.
O‘tgan seshanba kuni Chempionlar ligasi doirasida «Napoli»ga qarshi maydonga tushgan «shaharliklar» 2:2 hisobida durang qayd etdi. Angliya Premer-ligasida esa jamoa ketma-ket to‘rt o‘yindan buyon g‘alaba nimaligini bilmay kelmoqda.
Terri Anri tahlili: yulduzlar bor, ammo jamoaviy o‘yin yo‘q
Arsenal Radar nashrining yozishicha, Anri «Manchester Siti»dagi muammolarni mavsum boshidayoq bashorat qilganini ta’kidlagan:
«Bu haqda men mavsum boshidayoq aytganman: jamoadagi muvozanat buzilgan. Albatta, ularda yuqori darajadagi futbolchilar bor, istalgan daqiqada jamoani qutqarib qolishi mumkin bo‘lgan hujumchilar ham yetarli.
Lekin jamoaviy o‘yin yetishmayapti: ular qarshi hujumlarni to‘xtatishni bilmaydi, o‘yinni oldingidek nazorat qila olmayapti — na to‘p bilan, na to‘psiz holda.», — dedi Terri Anri.
«Manchester Siti»ning joriy holati va ko‘rsatkichlari
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va statistika
Bosh murabbiy
Enso Mareska
APLdagi so‘nggi seriya
Ketma-ket 4 ta g‘alabasiz o‘yin
YECHLdagi so‘nggi natija
«Manchester Siti» 2:2 «Napoli» (durang)
APL turnir jadvalidagi o‘rni
3-o‘rin (11 turdan so‘ng 22 ochko)
Asosiy muammo (Anri fikricha)
Jamoaviy muvozanat yo‘qolgani va qarshi hujumlarga qarshi himoya zaifligi
Sizningcha, Terri Anrining tanqidi asoslimi — Enso Mareska «Manchester Siti»dagi o‘yin muvozanatini tiklab, jamoani yana chempionlik poygasiga qaytara oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Abduqodir Husanov to‘p surayotgan «shaharliklar» muxlislariga ushbu qiziqarli tahlilni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…