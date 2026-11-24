Mareska «Manchester Siti»ning Chempionlar ligasidagi asosiy maqsadini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska jamoasining Chempionlar ligasidagi asosiy maqsadi umumiy bosqichni kuchli sakkizlikda yakunlash ekanligini ma'lum qildi.
- Bu natija jamoaga pley-offning 1/8 finaliga to'g'ridan to'g'ri yo'llanma berib, zich taqvim sharoitida qo'shimcha ikki uchrashuvdan qochish imkonini yaratadi.
- Ayni paytda 9 ochko bilan yettinchi o'rinda borayotgan «shaharliklar» o'z o'rnini mustahkamlash uchun 25 noyabr kuni «Napoli»ga qarshi bahs olib boradi.
«Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska jamoasining bu mavsum Chempionlar ligasidagi eng muhim vazifasini ma’lum qildi. Mutaxassisning ta’kidlashicha, «shaharliklar» uchun umumiy bosqichni kuchli sakkizlikda yakunlash juda muhim. Bu orqali jamoa pley-offning 1/8 finaliga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘llanma olish va qo‘shimcha ikki uchrashuvdan qochishni maqsad qilgan.
Mareska fikricha, jamoaning zich taqvimini hisobga olganda, har bir ortiqcha uchrashuv futbolchilar uchun qo‘shimcha yuklama bo‘ladi. Shuning uchun «Manchester Siti» umumiy bosqichda imkon qadar yuqori o‘rinni egallashga intiladi.
Mareska: «Asosiy maqsadimiz — kuchli sakkizlik»
«Manchester Siti» ustozi Chempionlar ligasidagi vazifalar haqida gapirar ekan, birinchi navbatda 1/8 finalga to‘g‘ridan to‘g‘ri chiqish zarurligini ta’kidladi.
«Eng avvalo, 1/8 finalga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘llanma olish muhim. Agar kuchli sakkizlikka kira olmasangiz, yana ikkita qo‘shimcha uchrashuv o‘tkazishingizga to‘g‘ri keladi.
Bizning taqvimimizda o‘yinlar juda ko‘pligini hisobga olsak, ular sonini imkoni boricha kamaytirish muhim. Shuning uchun asosiy maqsadimiz — umumiy bosqichni kuchli sakkizlikda yakunlash», — deya Mareskaning so‘zlarini keltiradi City Xtra.
Demak, «Siti» uchun yuqori sakkizlikka kirish nafaqat turnirdagi qulay vaziyatni ta’minlash, balki futbolchilarning jismoniy holatini asrash nuqtayi nazaridan ham muhim ahamiyatga ega.
«Manchester Siti» hozir qaysi o‘rinda?
Ayni paytda «shaharliklar» Chempionlar ligasi umumiy bosqichi jadvalida 9 ochko bilan yettinchi o‘rinni egallab turibdi. Bu natija jamoani hozircha Mareska ko‘zlagan maqsadga olib chiqmoqda. Biroq oldindagi uchrashuvlarda ochko yo‘qotish yuqori sakkizlikdagi o‘rinni xavf ostida qoldirishi mumkin.
Shu sababli har bir keyingi bahs «Manchester Siti» uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, umumiy bosqich yakunidagi o‘rin jamoaning pley-offga qaysi bosqichdan qo‘shilishini belgilab beradi.
«Napoli»ga qarshi bahs: Mareska uchun muhim sinov
«Manchester Siti» Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 5-turida «Napoli»ni o‘z maydonida qabul qiladi. Uchrashuv 25 noyabrga o‘tar kechasi Toshkent vaqti bilan soat 01:00 da boshlanadi.
Ushbu bahsdagi natija «shaharliklar»ning kuchli sakkizlikdagi o‘rnini mustahkamlash yo‘lida muhim qadam bo‘lishi mumkin. Mareska shogirdlari o‘z maqsadiga yaqinlashish uchun ochko yo‘qotmasligi kerak.
Endilikda asosiy savol: «Manchester Siti» «Napoli» qarshiligidan muvaffaqiyatli o‘tib, Chempionlar ligasidagi eng muhim vazifasi — kuchli sakkizlikda qolish uchun yana bir qadam tashlay oladimi?
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…