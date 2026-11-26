Hansi Flik YECHL tarixida Pep Gvardiolaning rekordini yangiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Barselona» bosh murabbiyi Hansi Flik Yevropa Chempionlar ligasi tarixida jamoalari 150 ta gol urgan eng tezkor murabbiyga aylandi.
- Germaniyalik mutaxassis ushbu natijaga atigi 49 ta o‘yinda erishib, Pep Gvardiolaning 65 ta o‘yinlik rekordini 16 ta o‘yinga yaxshiladi.
- Flik boshqaruvidagi jamoalar turnirda o‘rtacha har bir bahsda 3,06 ta gol urishga muvaffaq bo‘lmoqda.
«Barselona» bosh murabbiyi Hansi Flik Yevropa Chempionlar ligasi tarixida mutlaq yangi rekord o‘rnatdi. Kataloniya klubi musobaqaning 5-tur doirasida Ozarboyjonning «Sabah» jamoasini 4:1 hisobida mag‘lub etganidan so‘ng, germaniyalik mutaxassis qo‘l ostidagi jamoalarning Chempionlar ligasida urgan gollari soni 150 taga yetdi.
Pep Gvardioladan 16 ta o‘yinga tezroq natija
Nufuzli Opta statistika portali ma’lumotlariga ko‘ra, Hansi Flik ushbu marraga Chempionlar ligasi tarixidagi barcha murabbiylar orasida eng tez yetib bordi — buning uchun unga atigi 49 ta uchrashuv kifoya qildi (o‘rtacha har bir o‘yinda 3,06 ta gol).
Bungacha ushbu rekord ispaniyalik taniqli mutaxassis Pep Gvardiolaga tegishli edi. Gvardiola boshqaruvidagi jamoalar 150 ta gol urishi uchun 65 ta o‘yin sarflagan. Shu tariqa, Flik sobiq «Barselona» ustozining natijasini naq 16 ta o‘yinga yaxshilashga muvaffaq bo‘ldi.
Rekord tafsilotlari va murabbiylar taqqoslamasi
Ko‘rsatkichlar
Hansi Flik
Pep Gvardiola
Natija
YECHLda 150 ta gol
YECHLda 150 ta gol
Sarflangan o‘yinlar soni
49 ta o‘yin (Yangi rekord)
65 ta o‘yin (Avvalgi rekord)
O‘rtacha mahsuldorlik
Har o‘yinda 3,06 gol
Har o‘yinda 2,31 gol
Tarixiy yutuqlari
«Bavariya» bilan YECHL g‘olibi (2020), 2024 yildan «Barselona» ustozi
«Barselona» (2009, 2011) va «Manchester Siti» (2023) bilan YECHL g‘olibi
Eslatib o‘tamiz, Hansi Flik 2024 yilning yozida «Barselona» bosh murabbiyi etib tayinlangan edi. Unga qadar mutaxassis Myunxenning «Bavariya» klubini boshqargan va 2020 yilda jamoa bilan Yevropa Chempionlar ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritgan.
Sizningcha, Hansi Flik qo‘l ostidagi «Barselona» bunday yuqori hujumkorlik va mahsuldorlik bilan joriy mavsumda Chempionlar ligasi bosh sovrinini qo‘lga kirita oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol ixlosmandlariga Hansi Flikning ushbu tarixiy rekordini darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…