Joan Laporta «Barselona»ning fenomenal starti va ulkan rejalarini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Barselona» joriy mavsumda La Liga va Chempionlar ligasida ketma-ket 11 ta g‘alabaga erishib, fenomenal startni amalga oshirdi.
- Klub prezidenti Joan Laporta bu muvaffaqiyatni tizimli mehnat, yuqori mas’uliyat va temir intizom bilan bog‘ladi.
- «Barselona»ning asosiy maqsadlari Ispaniyadagi ustunlikni saqlab qolish, Yevropa Chempionlar ligasida g‘olib chiqish va butun Yevropa futbolida yakkahokimlik qilishdir.
Kataloniyaning «Barselona» klubi joriy mavsumda barcha musobaqalarda misli ko‘rilmagan darajada dadil va sermahsul o‘yin namoyish etmoqda. Jamoa Ispaniya La Ligasi va Yevropa Chempionlar ligasi bahslarida ketma-ket 11 ta g‘alabani rasmiylashtirib, muxlislarini quvontirib kelmoqda.
Klub prezidenti Joan Laporta jamoaning bugungi ajoyib sport formasi, kiyinish xonasidagi muhit hamda joriy mavsumdagi bosh maqsadlari haqida nufuzli The Touchline nashriga maxsus intervyu berdi.
«Ko‘p mehnat va temir intizom»: Laporta muvaffaqiyat siri haqida
Klub rahbari jamoa ko‘rsatayotgan bugungi mazmunli o‘yin tasodif emasligini, bu tizimli mehnat samarasi ekanini alohida ta’kidladi:
Muvaffaqiyatning uch omili: «“Barselona” tinimsiz va ko‘p mehnat qilayotgani, yuksak mas’uliyat hamda temir intizom bilan ish olib borayotgani tufayli raqiblari ustidan yaqqol ustunlikka erishmoqda;
Ispaniyadagi yetakchilik: Bizning yaqin kelajakdagi maqsadimiz — Ispaniya futbolida o‘rnatilgan ushbu ustunligimizni uzoq vaqt davomida saqlab qolishdir;
Yevropa taxtini zabt etish: Shu bilan birga, biz nafaqat ichki birinchilikda, balki butun Yevropa futbolida ham yakkahokimlik qilishni maqsad qilganmiz», — dedi Laporta.
Asosiy nishon — Yevropa Chempionlar ligasi bosh sovrini
Joan Laporta klubning uzoq kutilgan orzusi va muxlislar sog‘ingan kubok haqida ochiq gapirdi:
So‘nggi yillardagi bo‘shliq: «Eng asosiy vazifa sifatida Chempionlar ligasida g‘olib chiqishni belgilab olganmiz. So‘nggi yillarda bizdan uzoqlashib kelayotgan ushbu nufuzli sovrinni yana Kataloniyaga qaytarishni qattiq xohlaymiz»;
Oldinda «PSJ» to‘sig‘i: Kataloniyaliklarni bugun, 20 oktyabr oqshomida Yevropa Chempionlar ligasi doirasida Fransiyaning grand klubi «PSJ»ga qarshi markaziy va o‘ta muhim bellashuv kutib turibdi.
La Ligada benuqson natija: 9 ta o‘yin, 27 ochko
Ichki chempionatdagi ko‘rsatkichlar «ko‘k-anorranglilar»ning beqiyos kuchini isbotlab turibdi:
Yuz foizlik natija: «Barselona» Ispaniya chempionatida o‘tkazilgan 9 ta turning barchasida g‘alaba qozonib, yuz foizlik natija ko‘rsatdi;
27 ochko va peshqadamlik: Jamoa o‘z hisobidagi ochkolar sonini 27 taga yetkazib, La Liga turnir jadvalida yakkapeshqadam bo‘lib turibdi.
Kataloniya klubining bugungi shiddati va prezidentining dadil so‘zlari jamoa nafaqat milliy chempionatda, balki qit’a miqyosida ham yangi zafarli davrni boshlayotganidan dalolat bermoqda.
Izohlar 0
…