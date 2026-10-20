Joan Laporta «Barselona»ning fenomenal starti va ulkan rejalarini ochiqladi

·39·Sport
Joan Laporta «Barselona»ning fenomenal starti va ulkan rejalarini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Barselona» joriy mavsumda La Liga va Chempionlar ligasida ketma-ket 11 ta g‘alabaga erishib, fenomenal startni amalga oshirdi.
  • Klub prezidenti Joan Laporta bu muvaffaqiyatni tizimli mehnat, yuqori mas’uliyat va temir intizom bilan bog‘ladi.
  • «Barselona»ning asosiy maqsadlari Ispaniyadagi ustunlikni saqlab qolish, Yevropa Chempionlar ligasida g‘olib chiqish va butun Yevropa futbolida yakkahokimlik qilishdir.

Kataloniyaning «Barselona» klubi joriy mavsumda barcha musobaqalarda misli ko‘rilmagan darajada dadil va sermahsul o‘yin namoyish etmoqda. Jamoa Ispaniya La Ligasi va Yevropa Chempionlar ligasi bahslarida ketma-ket 11 ta g‘alabani rasmiylashtirib, muxlislarini quvontirib kelmoqda.

Klub prezidenti Joan Laporta jamoaning bugungi ajoyib sport formasi, kiyinish xonasidagi muhit hamda joriy mavsumdagi bosh maqsadlari haqida nufuzli The Touchline nashriga maxsus intervyu berdi.

«Ko‘p mehnat va temir intizom»: Laporta muvaffaqiyat siri haqida

Klub rahbari jamoa ko‘rsatayotgan bugungi mazmunli o‘yin tasodif emasligini, bu tizimli mehnat samarasi ekanini alohida ta’kidladi:

  • Muvaffaqiyatning uch omili: «“Barselona” tinimsiz va ko‘p mehnat qilayotgani, yuksak mas’uliyat hamda temir intizom bilan ish olib borayotgani tufayli raqiblari ustidan yaqqol ustunlikka erishmoqda;

  • Ispaniyadagi yetakchilik: Bizning yaqin kelajakdagi maqsadimiz — Ispaniya futbolida o‘rnatilgan ushbu ustunligimizni uzoq vaqt davomida saqlab qolishdir;

  • Yevropa taxtini zabt etish: Shu bilan birga, biz nafaqat ichki birinchilikda, balki butun Yevropa futbolida ham yakkahokimlik qilishni maqsad qilganmiz», — dedi Laporta.

Asosiy nishon — Yevropa Chempionlar ligasi bosh sovrini

Joan Laporta klubning uzoq kutilgan orzusi va muxlislar sog‘ingan kubok haqida ochiq gapirdi:

  • So‘nggi yillardagi bo‘shliq: «Eng asosiy vazifa sifatida Chempionlar ligasida g‘olib chiqishni belgilab olganmiz. So‘nggi yillarda bizdan uzoqlashib kelayotgan ushbu nufuzli sovrinni yana Kataloniyaga qaytarishni qattiq xohlaymiz»;

  • Oldinda «PSJ» to‘sig‘i: Kataloniyaliklarni bugun, 20 oktyabr oqshomida Yevropa Chempionlar ligasi doirasida Fransiyaning grand klubi «PSJ»ga qarshi markaziy va o‘ta muhim bellashuv kutib turibdi.

La Ligada benuqson natija: 9 ta o‘yin, 27 ochko

Ichki chempionatdagi ko‘rsatkichlar «ko‘k-anorranglilar»ning beqiyos kuchini isbotlab turibdi:

  • Yuz foizlik natija: «Barselona» Ispaniya chempionatida o‘tkazilgan 9 ta turning barchasida g‘alaba qozonib, yuz foizlik natija ko‘rsatdi;

  • 27 ochko va peshqadamlik: Jamoa o‘z hisobidagi ochkolar sonini 27 taga yetkazib, La Liga turnir jadvalida yakkapeshqadam bo‘lib turibdi.

Kataloniya klubining bugungi shiddati va prezidentining dadil so‘zlari jamoa nafaqat milliy chempionatda, balki qit’a miqyosida ham yangi zafarli davrni boshlayotganidan dalolat bermoqda.

BarselonaJoan LaportaYevropa Chempionlar ligasiPSJ
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bir katakda bitta xo‘roz bo‘lishi kerak»: Laporta Mbappening «Real»ga o‘tishi xato dedi«Bir katakda bitta xo‘roz bo‘lishi kerak»: Laporta Mbappening «Real»ga o‘tishi xato dediKecha 21:31Enso Mareskaning taktik xatosi: Ekspertlar PSJga qarshi o‘yinda kimlarni tanqid qildi?Enso Mareskaning taktik xatosi: Ekspertlar PSJga qarshi o‘yinda kimlarni tanqid qildi?15 oktabr 07:13Joan Laporta “Real”ning 50 ming sahifalik aybloviga keskin javob qaytardiJoan Laporta “Real”ning 50 ming sahifalik aybloviga keskin javob qaytardi12 oktabr 22:02Laporta Lamin Yamalning “Oltin to‘p” uchun asosiy da’vogar ekanligini e’tirof etdiLaporta Lamin Yamalning “Oltin to‘p” uchun asosiy da’vogar ekanligini e’tirof etdi12 oktabr 18:17Barselona ispaniyalik jahon chempionlarini taqdirlashdan voz kechdiBarselona ispaniyalik jahon chempionlarini taqdirlashdan voz kechdi27 avgust 08:59Barselona prezidenti Joan Laporta yurak operatsiyasini boshdan kechirdiBarselona prezidenti Joan Laporta yurak operatsiyasini boshdan kechirdi29 iyul 13:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya