Luis Enrike «Roma» bilan durangdan so‘ng raqibga yuqori baho berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Chempionlar ligasining 5-turida «PSJ» va «Roma» jamoalari 2:2 hisobida durang o‘ynadi.
- Luis Enrike raqibning 90 daqiqa davomidagi tinimsiz pressingi va yuqori tempini e’tirof etib, rimliklarni joriy mavsumda o‘z jamoasiga qarshi o‘ynagan eng kuchli raqib deb atadi.
- Ispaniyalik mutaxassis «Roma» ko‘rsatgan o‘yini bilan bir ochkodan ko‘prog‘iga munosib bo‘lganini ta’kidladi.
«PSJ» bosh murabbiyi Luis Enrike Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqich 5-tur doirasida Italiyaning «Roma» klubiga qarshi kechgan va 2:2 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlangan uchrashuvdan so‘ng o‘yin haqidagi taassurotlari bilan o‘rtoqlashdi.
«Roma» bir ochkodan ko‘prog‘iga munosib edi
Ispaniyalik mutaxassis rimliklarning 90 daqiqa davomida namoyish etgan yuqori tempi va tinimsiz pressingini alohida e’tirof etib, raqib jamoani joriy mavsumdagi eng og‘ir sinov sifatida baholadi:
«Uchrashuv juda og‘ir kechdi. Dastlabki daqiqalardanoq shunday bo‘lishini kutgandik. Raqib esa 90 daqiqa davomida shunday futbol namoyish eta oldi. Ular muntazam ravishda pressing uyushtirishdi va hatto bir ochkodan ko‘prog‘iga munosib edilar.
O‘z jamoamning o‘yinidan ham juda mamnunman. Biroq tan olishim kerakki, "Roma" bu mavsumda biz to‘qnash kelgan jamoalar orasida eng kuchlisi edi.», — dedi Luis Enrike.
Uchrashuv va turnir jadvalidagi vaziyat
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va natijalar
Musobaqa va bosqich
Yevropa Chempionlar ligasi — umumiy bosqich, 5-tur
Uchrashuv natijasi
«PSJ» 2:2 «Roma»
«PSJ»ning jadvaldagi o‘rni
2-o‘rin (13 ochko) — durangdan so‘ng peshqadamlikni boy berdi
«Roma»ning jadvaldagi o‘rni
25-o‘rin (5 ochko)
Murabbiyning asosiy xulosasi
«Roma» — joriy mavsumda «PSJ» duch kelgan eng kuchli raqib
Sizningcha, «PSJ» bosh murabbiyi Luis Enrikening «Roma»ga bergan bunday yuqori bahosi samimiy e’tirofmi yoki shunchaki yo‘qotilgan 2 ochkodan keyingi diplomatik bayonotmi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol ixlosmandlariga ispaniyalik mutaxassisning ushbu fikrlarini darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…