Chempionlar ligasida 5-turning eng yaxshi futbolchisi sovrini Entoni Gordonga nasib etdi
Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 5-tur yakunlariga ko‘ra haftaning eng yaxshi futbolchisi rasman e’lon qilindi. Musobaqaning ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarida ma’lum qilinishicha, ushbu individual sovrin «Barselona» vingeri Entoni Gordonga topshirildi.
Bokudagi dubl va yirik g‘alaba
Angliya milliy terma jamoasi hujumchisi kataloniyaliklarning safarda Ozarboyjonning «Sabah» klubiga qarshi kechgan bahsida yorqin o‘yin namoyish etdi. Uchrashuvda raqib darvozasini ikki bor ishg‘ol qilgan Gordon Hansi Flik shogirdlarining 4:1 hisobidagi ishonchli g‘alabasiga munosib hissa qo‘shdi.
Chempionlar ligasi turnir jadvalidagi vaziyat
Beshinchi turdan so‘ng «ko‘k-anorranglilar» kuchli to‘rtlikdan joy olib turishibdi:
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar
5-turning eng yaxshi futbolchisi
Entoni Gordon («Barselona»)
So‘nggi uchrashuv natijasi
«Sabah» 1:4 «Barselona» (Gordon hisobida dubl)
«Barselona»ning o‘rni
4-o‘rin (5 turdan so‘ng 12 ochko)
Musobaqa peshqadami
«Real Madrid» (5 ta o‘yinda 5 ta g‘alaba — 15 ochko)
Sizningcha, Hansi Flik boshqaruvidagi «Barselona» va Entoni Gordon joriy mavsum Chempionlar ligasi finaligacha yetib bora oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futboli muxlislariga ushbu quvonchli yangilikni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…