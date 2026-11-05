Andoni Iraola Istanbuldagi 2:3 hisobi va himoyadagi qo‘pol xatolarni ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Chempionlar ligasi 4-turi doirasida «Liverpul»
- Istanbulda «Fenerbaxche»ga 2:3 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
- Bosh murabbiy Andoni Iraola jamoasining o‘yin davomida ikki bor hisobda oldinga chiqqaniga qaramay, himoyadagi qo‘pol xatolar va standart vaziyatlardagi ojizlik tufayli g‘alabani boy berganini tan oldi.
- Xususan, mutaxassis jonli devorning noto‘g‘ri qurilgani hamda 79-daqiqada Vedat Murikiga qarshi kurashdagi mas’uliyatsizlikni keskin qoraladi.
Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 4-turi doirasida Istanbulda kechgan «Fenerbaxche» — «Liverpul» uchrashuvi (3:2) mersisaydliklar uchun og‘ir zarba bo‘ldi. Ikki bor hisobda oldinga chiqqaniga qaramay, yakunda imkoniyatni boy bergan ingliz klubi bosh murabbiyi Andoni Iraola BBC nashriga eksklyuziv intervyu berib, jamoasining mudofaadagi qo‘pol xatolarini keskin qoraladi.
Murabbiyning fikricha, mersisaydliklar o‘yin sur’atini nazorat qilgan va g‘alabani qo‘lga kiritishga yaqin bo‘lgan pallada, raqibning standart vaziyatlariga qarshi turishda kutilmagan ojizlik namoyish etgan.
«Biz bilardik, ammo baribir gol o‘tkazdik»: Standartlardagi parokandalik
Iraola bahs davomida o‘tkazib yuborilgan to‘plar jamoaning ruhiy holatiga nihoyatda salbiy ta’sir ko‘rsatganini ochiq aytdi:
Raqibning kuchli jihati: «“Fenerbaxche” standart vaziyatlardan foydalanish borasida qit’adagi eng xavfli jamoalardan biri ekanini juda yaxshi bilardik va bunga tayyorlangandik. Ammo baribir jarima zarbasi, burchak to‘pi va hatto o‘yin yakunidagi oddiy yon chiziqdan (autdan) to‘p kiritilishidan keyin darvozamizdan to‘p olib chiqdik. Bu gollar bizga juda og‘ir botdi»;
Yo‘qotilgan nazorat: «O‘yin davomida ikki marta hisobda oldinga chiqdik, sur’atni to‘liq nazorat qildik, vaziyatlar yaratdik. Biroq himoyada toshdek mustahkam turishimiz shart bo‘lgan lahzalarda xatolarga yo‘l qo‘ydik».
Xatolar tahlili: Noto‘g‘ri jonli devor va Murikining hukmronligi
«Liverpul» bosh murabbiyi ayniqsa birinchi va uchinchi o‘tkazib yuborilgan gollardagi shaxsiy kamchiliklarga alohida to‘xtaldi:
Jonli devordagi xato: Jarima zarbasi ijro etilayotgan pallada himoyaviy to‘siq (jonli devor) noto‘g‘ri qurilgani oqibatida raqib darvozani oson nishonga olgan;
Murikiga qarshi ojizlik: 79-daqiqadagi hal qiluvchi gol vaziyatida «Fenerbaxche» hujumchisi Vedat Muriki ikkinchi qavatda havodagi kurashda bir yo‘la uch nafar «Liverpul» himoyachisini dog‘da qoldirgan. Murabbiy bunday mas’uliyatsizlikni oqlab bo‘lmasligini va jamoa bu vaziyatlarda ancha yaxshiroq harakat qilishi shart ekanini ta’kidladi.
«Bu stadionda g‘alaba qozonish shart edi»: Natijadan hafsala pir bo‘ldi
Iraola Istanbuldagi bosim ostida o‘ynash qiyinligini tan olsa-da, qo‘ldan boy berilgan 3 ochko uchun qattiq xafa ekanini yashirmadi:
«Ushbu arenada har qanday raqib uchun juda og‘ir atmosfera hukm suradi. Biz uchrashuvning katta qismida ustunlikni his qildik va g‘alaba bizniki bo‘lishiga ishongandik, ammo buni amalda oxirigacha yetkaza olmadik», — deya so‘zini yakunladi mutaxassis.
Ushbu mag‘lubiyatdan so‘ng 9 ochko bilan 5-pog‘onada qolgan «Liverpul» keyingi turlarda mudofaa chizig‘idagi muammolarni bartaraf etish ustida jiddiy bosh qotirishiga to‘g‘ri keladi.
Izohlar 0
…