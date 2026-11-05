Andoni Iraola Istanbuldagi 2:3 hisobi va himoyadagi qo‘pol xatolarni ochiqladi

·46·Sport
Andoni Iraola Istanbuldagi 2:3 hisobi va himoyadagi qo‘pol xatolarni ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Chempionlar ligasi 4-turi doirasida «Liverpul»
  • Istanbulda «Fenerbaxche»ga 2:3 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
  • Bosh murabbiy Andoni Iraola jamoasining o‘yin davomida ikki bor hisobda oldinga chiqqaniga qaramay, himoyadagi qo‘pol xatolar va standart vaziyatlardagi ojizlik tufayli g‘alabani boy berganini tan oldi.
  • Xususan, mutaxassis jonli devorning noto‘g‘ri qurilgani hamda 79-daqiqada Vedat Murikiga qarshi kurashdagi mas’uliyatsizlikni keskin qoraladi.

Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 4-turi doirasida Istanbulda kechgan «Fenerbaxche» — «Liverpul» uchrashuvi (3:2) mersisaydliklar uchun og‘ir zarba bo‘ldi. Ikki bor hisobda oldinga chiqqaniga qaramay, yakunda imkoniyatni boy bergan ingliz klubi bosh murabbiyi Andoni Iraola BBC nashriga eksklyuziv intervyu berib, jamoasining mudofaadagi qo‘pol xatolarini keskin qoraladi.

Murabbiyning fikricha, mersisaydliklar o‘yin sur’atini nazorat qilgan va g‘alabani qo‘lga kiritishga yaqin bo‘lgan pallada, raqibning standart vaziyatlariga qarshi turishda kutilmagan ojizlik namoyish etgan.

«Biz bilardik, ammo baribir gol o‘tkazdik»: Standartlardagi parokandalik

Iraola bahs davomida o‘tkazib yuborilgan to‘plar jamoaning ruhiy holatiga nihoyatda salbiy ta’sir ko‘rsatganini ochiq aytdi:

  • Raqibning kuchli jihati: «“Fenerbaxche” standart vaziyatlardan foydalanish borasida qit’adagi eng xavfli jamoalardan biri ekanini juda yaxshi bilardik va bunga tayyorlangandik. Ammo baribir jarima zarbasi, burchak to‘pi va hatto o‘yin yakunidagi oddiy yon chiziqdan (autdan) to‘p kiritilishidan keyin darvozamizdan to‘p olib chiqdik. Bu gollar bizga juda og‘ir botdi»;

  • Yo‘qotilgan nazorat: «O‘yin davomida ikki marta hisobda oldinga chiqdik, sur’atni to‘liq nazorat qildik, vaziyatlar yaratdik. Biroq himoyada toshdek mustahkam turishimiz shart bo‘lgan lahzalarda xatolarga yo‘l qo‘ydik».

Xatolar tahlili: Noto‘g‘ri jonli devor va Murikining hukmronligi

«Liverpul» bosh murabbiyi ayniqsa birinchi va uchinchi o‘tkazib yuborilgan gollardagi shaxsiy kamchiliklarga alohida to‘xtaldi:

  • Jonli devordagi xato: Jarima zarbasi ijro etilayotgan pallada himoyaviy to‘siq (jonli devor) noto‘g‘ri qurilgani oqibatida raqib darvozani oson nishonga olgan;

  • Murikiga qarshi ojizlik: 79-daqiqadagi hal qiluvchi gol vaziyatida «Fenerbaxche» hujumchisi Vedat Muriki ikkinchi qavatda havodagi kurashda bir yo‘la uch nafar «Liverpul» himoyachisini dog‘da qoldirgan. Murabbiy bunday mas’uliyatsizlikni oqlab bo‘lmasligini va jamoa bu vaziyatlarda ancha yaxshiroq harakat qilishi shart ekanini ta’kidladi.

«Bu stadionda g‘alaba qozonish shart edi»: Natijadan hafsala pir bo‘ldi

Iraola Istanbuldagi bosim ostida o‘ynash qiyinligini tan olsa-da, qo‘ldan boy berilgan 3 ochko uchun qattiq xafa ekanini yashirmadi:

  • «Ushbu arenada har qanday raqib uchun juda og‘ir atmosfera hukm suradi. Biz uchrashuvning katta qismida ustunlikni his qildik va g‘alaba bizniki bo‘lishiga ishongandik, ammo buni amalda oxirigacha yetkaza olmadik», — deya so‘zini yakunladi mutaxassis.

Ushbu mag‘lubiyatdan so‘ng 9 ochko bilan 5-pog‘onada qolgan «Liverpul» keyingi turlarda mudofaa chizig‘idagi muammolarni bartaraf etish ustida jiddiy bosh qotirishiga to‘g‘ri keladi.

Yevropa Chempionlar ligasiFenerbaxcheLiverpulVedat Muriki
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Istanbulda sensatsion kambek: “Fenerbaxche” “Liverpul”ni 3:2 hisobida tiz cho‘ktirdiIstanbulda sensatsion kambek: “Fenerbaxche” “Liverpul”ni 3:2 hisobida tiz cho‘ktirdiBugun 01:04Turkiyada “Oltin butsa” uchun ayovsiz jang: Shomurodov va Muriki Orbanga yetib oldiTurkiyada “Oltin butsa” uchun ayovsiz jang: Shomurodov va Muriki Orbanga yetib oldi23 oktabr 14:14Fenerbaxche — Liverpul: tarkiblar va jonli matnFenerbaxche — Liverpul: tarkiblar va jonli matnKecha 21:36«Turkiyada shok»: Quyi ligadan chiqqan debyutant «Beshiktosh»ni yengib, peshqadamga aylandi!«Turkiyada shok»: Quyi ligadan chiqqan debyutant «Beshiktosh»ni yengib, peshqadamga aylandi!21 sentabr 06:52«PSJ» – «Barselona» va boshqa markaziy o‘yinlar uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi«PSJ» – «Barselona» va boshqa markaziy o‘yinlar uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi20 oktabr 23:46Andoni Iraola "Liverpul" bosh murabbiyligiga yaqin turibdi...Andoni Iraola "Liverpul" bosh murabbiyligiga yaqin turibdi...31 may 20:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi