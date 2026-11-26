Chempionlar ligasida yakka peshqadam: Mourino jamoasi yuz foizlik natija qayd etmoqda
Madridning «Real» klubi 2026/2027 yilgi mavsum Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichida yakka peshqadamlikni qo‘lga oldi. Joze Mourino boshchiligidagi «qaymoqranglilar» hozirgacha o‘tkazilgan barcha 5 ta uchrashuvda g‘alaba qozonib, birorta ham ochko yo‘qotmagan yagona jamoa bo‘lib turibdi.
«PSJ»ning ochko yo‘qotishi madridliklarni birinchi o‘ringa olib chiqdi
5-tur doirasida Parijning «PSJ» klubi o‘z maydonida Italiyaning «Roma» jamoasi bilan 2:2 hisobida durang o‘ynadi. Ushbu natijadan so‘ng Luis Enrike shogirdlari 13 ochko bilan 2-pog‘onaga tushib qoldi. Maksimal — 15 ochko jamg‘argan «Real» esa turnir jadvalining eng yuqori qismidan joy oldi.
Peshqadamlar holati va 6-turdagi markaziy bellashuvlar
Jamoa
Murabbiy
Turnir jadvalidagi o‘rni
Ochkolar soni
6-turdagi raqib (9 dekabr)
«Real Madrid»
Joze Mourino
1-o‘rin (yakka peshqadam)
15 ochko (5 ta g‘alaba)
«Arsenal» (safarda)
«PSJ»
Luis Enrike
2-o‘rin
13 ochko (4 g‘alaba, 1 durang)
«Aston Villa» (safarda)
Keyingi — 6-tur uchrashuvlari 9 dekabr kuni bo‘lib o‘tadi. Unda «Real» Londonda «Arsenal» mehmoni bo‘ladi, «PSJ» esa Birmingemda «Aston Villa»ga qarshi maydonga tushadi. Agar madridliklar ochko yo‘qotsa va parijliklar g‘alaba qozonsa, Luis Enrike jamoasi yana peshqadamlikka qaytishi mumkin.
Sizningcha, Joze Mourino boshchiligidagi «Real» 9 dekabr kuni Londonda «Arsenal»ni ham mag‘lub etib, yuz foizlik seriyasini davom ettira oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Madrid klubi muxlislariga ushbu quvonchli xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…