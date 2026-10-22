Sele — Zalsburg: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Sele — Zalsburg uchrashuvi 23 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Sele boshlang‘ich tarkibi: 1. Leban Z., 2. Sirvis P., 44. Beyger L., 6. Tutiskinas A., 11. Avdili M., 10. Seslar S., 19. Zabukovnik M. (kapitan), 8. Kvesich M., 25. Tusha V., 9. Kramer B., 7. Verbich B.
Sele zaxiradagilari: 13. Daniel P., 20. Dionku A., 91. Dukuli Y., 23. Frelix Z., 4. Xrka D., 77. Ivanshek M., 12. Kolar L., 33. Kutris L., 47. Kuchis A., 31. Suxovrsnik D., 15. Zujek Z.
Sele bosh murabbiyi: Jelkovich Z.
Zalsburg boshlang‘ich tarkibi: 52. Zavishitski K., 39. Morgalla L., 44. Boma K., 21. Dreksler T., 31. Shmid D., 32. Barri A., 7. Toxumdju U., 23. Redjich D., 8. Kitano S., 11. Vertessen Y., 9. Tabakovich X. (kapitan).
Zalsburg zaxiradagilari: 33. Kamara A., 5. Diabate S., 30. Diakite G., 1. Fryuxtl K., 19. Konate K., 13. Kretsig F., 22. Layner S., 35. Lindstrem Dj., 15. Mazurek B., 4. Mellberg Dj., 41. Sarchevich N., 47. Zabranski V.
Zalsburg bosh murabbiyi: Ryol D.
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