Shturm Gras — Sele: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Shturm Gras — Sele uchrashuvi 6 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Shturm Gras boshlang‘ich tarkibi: 22. Xelach A., 23. Malich A., 2. Kuarshi Y., 30. Koller P., 28. Xeyl Y., 4. Gorens Stankovich Y. (kapitan), 39. Vaynxandl L., 27. Balbo L., 19. Zaydl S., 14. Diakite O., 78. Matoshi V.
Shturm Gras zaxiradagilari: 26. Beganovich B., 25. Grgich M., 40. Xalvaxs J., 43. Xodl Y., 11. Kayombo A., 41. Lorens E., 15. Mamageishvili G., 38. Peynxart J., 21. Petrovich P., 1. Steyskal A., 5. Vallchi A.
Shturm Gras bosh murabbiyi: Ingolich F.
Sele boshlang‘ich tarkibi: 1. Leban Z., 2. Sirvis P., 44. Beyger L., 6. Tutiskinas A., 11. Avdili M., 10. Seslar S., 19. Zabukovnik M. (kapitan), 13. Daniel P., 25. Tusha V., 47. Kuchis A., 7. Verbich B.
Sele zaxiradagilari: 20. Dionku A., 91. Dukuli Y., 23. Frelix Z., 4. Xrka D., 77. Ivanshek M., 12. Kolar L., 33. Kutris L., 9. Kramer B., 8. Kvesich M., 31. Suxovrsnik D., 15. Zujek Z.
Sele bosh murabbiyi: Jelkovich Z.
Izohlar 0
…