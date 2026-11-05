Anderlext — Zalsburg: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Anderlext — Zalsburg uchrashuvi 5 noyabr, 22:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Anderlext boshlang‘ich tarkibi: 26. Kuzemans K. (kapitan), 18. Ambros L., 6. Augustinsson L., 4. Byankone G., 9. Svetkovich M., 24. Lyansana E., 79. Maamar A., 49. Onia Seke Dj., 27. Petro L., 14. Sikan D., 29. Struykens M.
Anderlext zaxiradagilari: 8. Amane R., 11. Antman O., 50. Barri K., 21. Bentayeb T., 91. Bertachchini A., 83. Degrif T., 32. Xeyekeren J., 55. Kana M., 12. Omobamidele A., 5. Ryabchuk O., 54. Sardella K., 10. Vinkler M.
Anderlext bosh murabbiyi: Bruno V.
Zalsburg boshlang‘ich tarkibi: 52. Zavishitski K., 20. Baydu E., 32. Barri A., 30. Diakite G., 21. Dreksler T., 13. Kretsig F., 15. Mazurek B., 39. Morgalla L., 9. Tabakovich X. (kapitan), 11. Vertessen Y., 47. Zabranski V.
Zalsburg zaxiradagilari: 33. Kamara A., 91. Cheyz A., 5. Diabate S., 1. Fryuxtl K., 19. Konate K., 22. Layner S., 35. Lindstrem Dj., 23. Redjich D., 41. Sarchevich N., 7. Toxumdju U.
Zalsburg bosh murabbiyi: Ryol D.
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