Zalsburg — Milan: tarkiblar va jonli matn

·48·Sport
Zalsburg — Milan: tarkiblar va jonli matn

Yevropa ligasi doirasidagi ZalsburgMilan uchrashuvi 15 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Zalsburg boshlang‘ich tarkibi: 52. Zavishitski K., 20. Baydu E., 32. Barri A., 44. Boma K., 8. Kitano S., 35. Lindstrem Dj., 15. Mazurek B., 39. Morgalla L., 31. Shmid D., 9. Tabakovich X. (kapitan), 47. Zabranski V.

Zalsburg zaxiradagilari: 33. Kamara A., 30. Diakite G., 21. Dreksler T., 1. Fryuxtl K., 13. Kretsig F., 22. Layner S., 4. Mellberg Dj., 23. Redjich D., 41. Sarchevich N., 7. Toxumdju U., 11. Vertessen Y.

Zalsburg bosh murabbiyi: Ryol D.

Milan boshlang‘ich tarkibi: 16. Menyan M. (kapitan), 33. Bartezagi D., 73. Kamarda F., 70. Sisse A., 5. De Vinter K., 20. Xatchinson O., 30. Yashari A., 8. Loftus-Chik R., 31. Pavlovich S., 12. Rabo A., 23. Tomori F.

Milan zaxiradagilari: 21. Chukvueze S., 28. Komotto K., 13. Diavara S., 2. Estupinyan P., 34. Xila M., 14. Modrich L., 22. Moreyra D., 80. Musa Yu., 11. Pulishich K., 9. Ramush G., 42. Terrachchano F., 96. Torriani L.

Milan bosh murabbiyi: Amorim R.

Jonli reportaj0-1 JONLI
27
O‘yin: Zalsburg - AS Milan. Hisob: 0-1. Sharh: To‘pga egalik qilish ko‘rsatkichi – 45:55.
25
Bartosh Mazurek (Zalsburg) jarima maydonchasi tashqarisidan yaxshi zarba yo‘lladi, ammo to‘p chap ustun yonidan ozgina farq bilan o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Milan darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
23
To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Milan darvozasidan zarba bilan o‘yin qayta boshlanadi.
21🟨
Horatsiu Fesnik Omari Xatchinsonga (Milan) sariq kartochka ko‘rsatdi, futbolchi bundan ajablanmadi, chunki u juda qo‘pol va kechikib ishlatilgan edi.
21
Milan to‘pni nazorat qilmoqda va futbolchilar bir-biriga ajoyib paslar uzatishmoqda.
18
Milan burchak zarbasini ishlab oldi. Ularning raqiblari navbatdagi hujum xavfiga duch kelishadi.
17
Omari Xatchinson (Milan) jarima maydonchasi ichida qaytgan to‘pga birinchi bo‘lib yetib keldi va darvoza markazi tomon pastdan kuchli zarba yo‘lladi, darvozabon ojiz qoldi. Biroq, himoyachilardan biri darvoza chizig‘i ustidan to‘pni ajoyib tarzda qaytarib qoldi.
150-1
Alfadjo Sisse (Milan) ajoyib uzatmani qabul qilib oldi va darvozabonga hech qanday imkoniyat qoldirmay, to‘pni chap ustun ichiga aniq bosh bilan yo‘lladi!
14
Koni De Vinter (Milan) kuchli kurash olib bordi va Xoratsiu Fesnik qoidabuzarlik uchun hushtak chaldi.
12
Horatsiu Fesnik hushtagini chaldi va Sota Kitano (Zalsburg) hujumda qoidabuzarlik sodir etgani uchun jazolandi. Hakam tomonidan to‘g‘ri qaror.
8
Adriyen Rabo (Milan) aniq uzatmadan so‘ng jarima maydonchasi ichida o‘ziga bo‘sh joy yaratdi va zarba berdi, ammo to‘p chap ustun yonidan o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Zalsburg darvozasidan zarba bilan o‘yin davom etadi.
6
Yesper Lindstrem (Zalsburg) jarima maydonchasi tashqarisidan belgilangan jarima zarbasidan to‘pni jarima maydoni ichiga uzatdi. Uzatma yaxshi chiqdi, ammo darvozabon o‘z mahoratini ko‘rsatib, baland sakradi va to‘pni ushlab oldi.
5
Franchesko Kamarda (Milan) raqibidan to‘pni olib qo‘ydi, ammo hakam fol qayd etib hushtagini chaldi. U qarordan norozi! Zalsburg jarima zarbasini amalga oshiradi.
3
To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Zalsburg darvozasidan zarba bilan o‘yinni boshlaydi.
1
Ushbu uchrashuvning birinchi bo‘limi boshlanish arafasida.
21:47
Zalsburg o‘yinni boshlab beradi.
21:45
Bugungi o‘yinga Xoratsiu Fesnik hakam etib tayinlandi va u adolatli boshqaruv ko‘rsatib, xatolarga yo‘l qo‘ymaslikka harakat qiladi.
21:45
Biz endi boshlang‘ich tarkiblarni bilib oldik. Ularni ushbu o‘yinning tafsilotlarida topishingiz mumkin.
21:45
Xayrli kun, xonimlar va janoblar! Bizning jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz, unda biz o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida sizga tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz.
ZalsburgMilanYevropa ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiYevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindi12 avgust 23:22Fabio Kapello: Interda raqiblar yoʻq, Milan va Yuventus asosiy eʼtiborni Yevropa ligasiga qaratishi kerakFabio Kapello: Interda raqiblar yoʻq, Milan va Yuventus asosiy eʼtiborni Yevropa ligasiga qaratishi kerak21 avgust 13:00Yevropa Ligasida bo‘lib o‘tgan 3-saralash bosqichi natijalari...Yevropa Ligasida bo‘lib o‘tgan 3-saralash bosqichi natijalari...7 avgust 09:18«Istanbul Bashakshehir» mavsumni g‘alaba bilan boshlay oladimi?«Istanbul Bashakshehir» mavsumni g‘alaba bilan boshlay oladimi?22 iyul 06:37PSJ Chempionlar ligasidan qancha daromad oldi? "Arsenal"chi?PSJ Chempionlar ligasidan qancha daromad oldi? "Arsenal"chi?31 may 12:44Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?28 avgust 18:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya