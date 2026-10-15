Zalsburg — Milan: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Zalsburg — Milan uchrashuvi 15 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Zalsburg boshlang‘ich tarkibi: 52. Zavishitski K., 20. Baydu E., 32. Barri A., 44. Boma K., 8. Kitano S., 35. Lindstrem Dj., 15. Mazurek B., 39. Morgalla L., 31. Shmid D., 9. Tabakovich X. (kapitan), 47. Zabranski V.
Zalsburg zaxiradagilari: 33. Kamara A., 30. Diakite G., 21. Dreksler T., 1. Fryuxtl K., 13. Kretsig F., 22. Layner S., 4. Mellberg Dj., 23. Redjich D., 41. Sarchevich N., 7. Toxumdju U., 11. Vertessen Y.
Zalsburg bosh murabbiyi: Ryol D.
Milan boshlang‘ich tarkibi: 16. Menyan M. (kapitan), 33. Bartezagi D., 73. Kamarda F., 70. Sisse A., 5. De Vinter K., 20. Xatchinson O., 30. Yashari A., 8. Loftus-Chik R., 31. Pavlovich S., 12. Rabo A., 23. Tomori F.
Milan zaxiradagilari: 21. Chukvueze S., 28. Komotto K., 13. Diavara S., 2. Estupinyan P., 34. Xila M., 14. Modrich L., 22. Moreyra D., 80. Musa Yu., 11. Pulishich K., 9. Ramush G., 42. Terrachchano F., 96. Torriani L.
Milan bosh murabbiyi: Amorim R.
Izohlar 0
…