Sele — Omoniya: tarkiblar va jonli matn

·43·Sport
Sele — Omoniya: tarkiblar va jonli matn

Yevropa ligasi doirasidagi SeleOmoniya uchrashuvi 15 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Sele boshlang‘ich tarkibi: 1. Leban Z., 11. Avdili M., 44. Beyger L., 13. Daniel P., 91. Dukuli Y., 9. Kramer B., 10. Seslar S., 14. Tichich L., 6. Tutiskinas A., 19. Zabukovnik M. (kapitan), 15. Zujek Z.

Sele zaxiradagilari: 20. Dionku A., 23. Frelix Z., 4. Xrka D., 77. Ivanshek M., 12. Kolar L., 33. Kutris L., 47. Kuchis A., 8. Kvesich M., 31. Suxovrsnik D., 25. Tusha V., 7. Verbich B.

Sele bosh murabbiyi: Jelkovich Z.

Omoniya boshlang‘ich tarkibi: 40. Fabiano (kapitan), 74. Andreu P., 29. Balkoves Y., 11. Kosta Evandro, 5. Kulibali S., 99. Dioni L., 93. Dyuvern J., 14. Marich M., 7. Montnor J., 37. Satka L., 22. Tankovich M.

Omoniya zaxiradagilari: 20. Brauvers L., 92. Xristoforu P., 9. Kakullis A., 1. Kaminski T., 90. Konstantinidis K., 21. Mayambela M., 78. Mixail P., 77. Nego L., 85. Neofitu A., 27. Simich S., 17. Tanase F.

Omoniya bosh murabbiyi: Berg X.

Jonli reportaj0-1 JONLI
31
Omoniya burchak zarbasini tezkorlik bilan qisqa pas orqali amalga oshirdi.
29
Sele futbolchilari raqib himoyasini yorib o‘tish va tezkor qarshi hujum uyushtirish maqsadida qisqa paslar bilan to‘pni bir-birlariga uzatishmoqda.
28
Jeyden Montnor (Omoniya) to‘pni dribling bilan jarima maydonchasiga olib kirdi va darvoza tomon zarba berdi, ammo to‘p darvoza to‘sinidan ancha yuqorilab o‘tib ketdi.
24
Uzun paslar, qisqa paslar va bir-ikki teginishdagi uzatmalar. Sele jamoaviy o‘yinni namoyish etib, to‘pni nazorat qilmoqda va bir o‘yinchidan ikkinchisiga aniq paslarni yetkazib bermoqda. Raqib o‘yinchilariga hozirgi vaqtda to‘pni olib qo‘yish juda qiyin bo‘lmoqda.
20
Sele jamoasi yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun aniq paslar bilan o‘yin tashkil etmoqda.
170-1
Gol! Kosta Evandroning ajoyib harakatlari hujum tashkil etishda muhim rol o‘ynadi. U to‘pni Jeyden Montnorga (Omoniya) uzatdi, u esa chap pastki burchakka yo‘llangan ajoyib zarba bilan Jan Lebanni dog‘da qoldirdi. 0:1.
15
Omoniya to‘pni nazorat qilmoqda, ular bir nechta paslarni amalga oshirib, zarba berish uchun qulay imkoniyat kutishmoqda.
13🟨
Artemiyus Tutishkinas (Sele) nima haqida o‘ylayotgan edi? U bu qilmishi uchun jazosiz qolmaydi. Hakam unga sariq kartochka ko‘rsatdi.
11VAR
Omoniya tomonidan kiritilgan gol videoyordamchi hakam maslahati bilan to‘pga qo‘l bilan teginish sababli bekor qilindi.
11VAR
To‘xtang! Hakam Elchin Masiyev Omoniyaning golini VAR yordamida ko‘rib chiqishini bildirdi. Ehtimol, hujum boshlanishida to‘p qo‘lga tekkan-tekmaganini aniqlashmoqchi.
90-1
Gol! Lois Dioni (Omoniya) darvozabonning qo‘pol xatosidan so‘ng, omadli zarba bilan to‘pni darvoza markaziga joylab qo‘ydi!
6
Sele o‘z o‘yinini topib olayotgandek ko‘rinmoqda va to‘p nazoratini o‘z qo‘liga oldi. Ular yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
5
Omoniya qisqa masofadan burchak zarbasini amalga oshirdi.
5
Lois Dioni (Omoniya) noaniq pas berdi. U to‘pni jarima maydonchasiga yetkazishga urindi, ammo himoyachilar uni uzoqlashtirishdi. Hakam Omoniya foydasiga burchak zarbasini belgiladi.
2
Omoniya futbolchilari bir-birlariga qisqa paslar bilan to‘pni uzatishmoqda.
1
Hakam hushtagini chaldi va o‘yin boshlandi.
21:46
Nihoyat o‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi! O‘yinni Omoniya boshlab beradi.
21:45
Bugungi o‘yin uchun bosh hakam etib Elchin Masiyev tayinlandi.
21:45
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum bo‘ldi, endi ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
21:45
Salom va bizning matnli jonli sharhimizga xush kelibsiz! Biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor yangiliklarni taqdim etib boramiz. Boshlang‘ich tarkiblar juda yaqin vaqt ichida e’lon qilinadi.
SeleOmoniyaYevropa ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?28 avgust 18:36Torrense — Sanderlend: tarkiblar va jonli matnTorrense — Sanderlend: tarkiblar va jonli matnBugun 20:37Myallbyu — Inter Eskaldes: tarkiblar va jonli matnMyallbyu — Inter Eskaldes: tarkiblar va jonli matnBugun 20:35Panatinaikos — Boras Banya-Luka: tarkiblar va jonli matnPanatinaikos — Boras Banya-Luka: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Lugano — Srvena zvezda: tarkiblar va jonli matnLugano — Srvena zvezda: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Univ. Krayova — Xetafe: tarkiblar va jonli matnUniv. Krayova — Xetafe: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya