Sele — Omoniya: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Sele — Omoniya uchrashuvi 15 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Sele boshlang‘ich tarkibi: 1. Leban Z., 11. Avdili M., 44. Beyger L., 13. Daniel P., 91. Dukuli Y., 9. Kramer B., 10. Seslar S., 14. Tichich L., 6. Tutiskinas A., 19. Zabukovnik M. (kapitan), 15. Zujek Z.
Sele zaxiradagilari: 20. Dionku A., 23. Frelix Z., 4. Xrka D., 77. Ivanshek M., 12. Kolar L., 33. Kutris L., 47. Kuchis A., 8. Kvesich M., 31. Suxovrsnik D., 25. Tusha V., 7. Verbich B.
Sele bosh murabbiyi: Jelkovich Z.
Omoniya boshlang‘ich tarkibi: 40. Fabiano (kapitan), 74. Andreu P., 29. Balkoves Y., 11. Kosta Evandro, 5. Kulibali S., 99. Dioni L., 93. Dyuvern J., 14. Marich M., 7. Montnor J., 37. Satka L., 22. Tankovich M.
Omoniya zaxiradagilari: 20. Brauvers L., 92. Xristoforu P., 9. Kakullis A., 1. Kaminski T., 90. Konstantinidis K., 21. Mayambela M., 78. Mixail P., 77. Nego L., 85. Neofitu A., 27. Simich S., 17. Tanase F.
Omoniya bosh murabbiyi: Berg X.
Izohlar 0
…