“Sen aqllisan, ammo men ahmoq emasman”: Mourino “El Klasiko” oldidan taktikani ochiqlamadi

·50·Sport
“Sen aqllisan, ammo men ahmoq emasman”: Mourino “El Klasiko” oldidan taktikani ochiqlamadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourinio «Barselona»ga qarshi bo‘ladigan «El Klasiko» oldidan o‘tkazilgan matbuot anjumanida jamoaning taktik rejalari va tarkibga oid sirlarni oshkor qilishdan bosh tortdi.
  • Portugaliyalik mutaxassis jurnalistning taktikaga oid savollariga javob berishni istamay, o‘zining keskin va kinoyali muloqoti bilan diqqat markaziga tushdi.

Ispaniya La Ligasining 10-turi doirasida bo‘lib o‘tadigan markaziy to‘qnashuv — «El Klasiko» oldidan Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino matbuot anjumanida jurnalist bilan kechgan keskin va kinoyali muloqoti bilan diqqat markaziga tushdi.

Safarda «Barselona»ga qarshi maydonga tushadigan «qaymoqranglilar» ustozi bo‘lajak uchrashuvning taktik rejalari va tarkibga oid sirlarni muddatidan oldin oshkor qilishdan qat’iyan bosh tortdi.

«Senga javob bermayman»: Mourino rejalarini sir tutdi

Ispaniyaning mashhur AS nashri xabariga ko‘ra, matbuot anjumani chog‘ida jurnalist va portugaliyalik mutaxassis o‘rtasida qiziqarli dialog yuz berdi:

  • Birinchi savol: «Sizning “El Klasiko” uchun rejalaringiz qanday?»

    • Mourinoning javobi: «Senga javob bermayman… yaxshisi boshqa savolga o‘taylik. Rejalar, kim o‘ynashi, tizim haqidagi savollarga javob bermayman…»;

  • Jurnalistning qayta hujumi: «“Barselona”ning kuchsiz nuqtasi — bu himoya, shu sababli siz ko‘proq hujum qilasizmi?»

    • Murabbiyning reaksiyasi: «Sen aqllisan, ammo men ahmoq emasman!» — deya kulib javob qaytardi Joze Mourino.

Turnir jadvali: 6 ochkolik farq va muhim to‘qnashuv

Bo‘lajak bahs nafaqat prinsipial raqobat, balki chempionlik poygasi uchun ham strategik ahamiyatga ega:

  • «Barselona» peshqadam: Xans-Diter Flik boshchiligidagi Kataloniya klubi 9-turdan so‘ng 27 ochko to‘plab, La Liga turnir jadvalida yakka peshqadamlik qilmoqda;

  • «Real» uchinchi o‘rinda: Joze Mourino shogirdlari esa 21 ochko bilan 3-pog‘onada bormoqda va oradagi farq 6 ochkoni tashkil etmoqda.

Madridliklar uchun ushbu safar uchrashuvi farqni qisqartirish va peshqadamni to‘xtatib qolish uchun hal qiluvchi sinov bo‘lishi kutilmoqda.

El KlasikoReal MadridBarselonaJoze Mourinio
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinho «Real Madrid» klubiga qaytishi haqidagi mish-mishlarga javob berdiJoze Mourinho «Real Madrid» klubiga qaytishi haqidagi mish-mishlarga javob berdi29 aprel 15:59Joze Mourinio "Real"ga qaytishini rasman tasdiqladi...Joze Mourinio "Real"ga qaytishini rasman tasdiqladi...8 iyun 10:52Hansi Flick El Klasiko oldidan og'ir judolikka uchradiHansi Flick El Klasiko oldidan og'ir judolikka uchradi10 may 18:56Real Madrid El Klasiko oldidan 8 nafar futbolchisidan ayrildiReal Madrid El Klasiko oldidan 8 nafar futbolchisidan ayrildi10 may 16:10Kylian Mbappe El Klasiko tarkibidan chetlatildiKylian Mbappe El Klasiko tarkibidan chetlatildi10 may 15:50Hansi Flick El Klasiko oldidan Real Madriddagi vaziyat va Kylian Mbappe haqidaHansi Flick El Klasiko oldidan Real Madriddagi vaziyat va Kylian Mbappe haqida9 may 18:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi