“Sen aqllisan, ammo men ahmoq emasman”: Mourino “El Klasiko” oldidan taktikani ochiqlamadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourinio «Barselona»ga qarshi bo‘ladigan «El Klasiko» oldidan o‘tkazilgan matbuot anjumanida jamoaning taktik rejalari va tarkibga oid sirlarni oshkor qilishdan bosh tortdi.
- Portugaliyalik mutaxassis jurnalistning taktikaga oid savollariga javob berishni istamay, o‘zining keskin va kinoyali muloqoti bilan diqqat markaziga tushdi.
Ispaniya La Ligasining 10-turi doirasida bo‘lib o‘tadigan markaziy to‘qnashuv — «El Klasiko» oldidan Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino matbuot anjumanida jurnalist bilan kechgan keskin va kinoyali muloqoti bilan diqqat markaziga tushdi.
Safarda «Barselona»ga qarshi maydonga tushadigan «qaymoqranglilar» ustozi bo‘lajak uchrashuvning taktik rejalari va tarkibga oid sirlarni muddatidan oldin oshkor qilishdan qat’iyan bosh tortdi.
«Senga javob bermayman»: Mourino rejalarini sir tutdi
Ispaniyaning mashhur AS nashri xabariga ko‘ra, matbuot anjumani chog‘ida jurnalist va portugaliyalik mutaxassis o‘rtasida qiziqarli dialog yuz berdi:
Birinchi savol: «Sizning “El Klasiko” uchun rejalaringiz qanday?»
Mourinoning javobi: «Senga javob bermayman… yaxshisi boshqa savolga o‘taylik. Rejalar, kim o‘ynashi, tizim haqidagi savollarga javob bermayman…»;
Jurnalistning qayta hujumi: «“Barselona”ning kuchsiz nuqtasi — bu himoya, shu sababli siz ko‘proq hujum qilasizmi?»
Murabbiyning reaksiyasi: «Sen aqllisan, ammo men ahmoq emasman!» — deya kulib javob qaytardi Joze Mourino.
Turnir jadvali: 6 ochkolik farq va muhim to‘qnashuv
Bo‘lajak bahs nafaqat prinsipial raqobat, balki chempionlik poygasi uchun ham strategik ahamiyatga ega:
«Barselona» peshqadam: Xans-Diter Flik boshchiligidagi Kataloniya klubi 9-turdan so‘ng 27 ochko to‘plab, La Liga turnir jadvalida yakka peshqadamlik qilmoqda;
«Real» uchinchi o‘rinda: Joze Mourino shogirdlari esa 21 ochko bilan 3-pog‘onada bormoqda va oradagi farq 6 ochkoni tashkil etmoqda.
Madridliklar uchun ushbu safar uchrashuvi farqni qisqartirish va peshqadamni to‘xtatib qolish uchun hal qiluvchi sinov bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…