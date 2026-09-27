39 talik mo‘jiza: Ispaniya Angliyani tiz cho‘ktirib, mutlaq jahon rekordini o‘rnatdi!

·24·Sport
39 talik mo‘jiza: Ispaniya Angliyani tiz cho‘ktirib, mutlaq jahon rekordini o‘rnatdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniya milliy terma jamoasi Angliyani 3:2 hisobida mag‘lub etib, rasmiy musobaqalardagi mag‘lubiyatsiz seriyasini 39 o‘yinga yetkazib, jahon rekordini o‘rnatdi.
  • Bu natija bilan ispanlar Roberto Manchini davridagi Italiyaning 37 o‘yinlik rekordini hamda o‘zlarining avvalgi 38 o‘yinlik shaxsiy rekordini ortda qoldirdi.
  • Luis de la Fuente boshchiligidagi jamoa so‘nggi bor 3,5 yil avval, 2023 yilning mart oyida Shotlandiyaga yutqazgan edi.

Jahon futboli tarixida yangi sahifa ochildi — amaldagi Yevropa chempionlari bo‘lmish Ispaniya milliy terma jamoasi sayyoramizning eng yengilmas mashinasi ekanini yana bir karra isbotladi. UYEFA Millatlar ligasi «A» ligasining 1-turi doirasida Londondagi muhtasham «Uembli» stadionida kechgan markaziy bahsda «qizil furiya» Angliya ustidan 3:2 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi. Ushbu g‘alaba shunchaki muhim 3 ochko emas, balki tarixiy rekord sifatida yilnomalarga muhrlandi: Luis de la Fuente shogirdlari rasmiy musobaqalardagi mag‘lubiyatsiz seriyasini naqd 39 ta o‘yinga yetkazib, jahon rekordini yangiladi.

Ispaniya so‘nggi bor rasmiy bellashuvning asosiy vaqtida bundan 3,5 yil oldin — 2023 yilning martida Shotlandiyaga (0:2) imkoniyatni boy bergan edi. Shu tariqa, ispanlar avvalroq Roberto Manchini davridagi Italiyaga tegishli bo‘lgan 37 talik ko‘rsatkichni hamda o‘zlarining o‘tgan yozdagi 38 talik shaxsiy rekordini ortda qoldirib, futbol tarixidagi eng uzun mag‘lubiyatsiz seriyaning yagona sohibiga aylandi.

«39 ta rasmiy bahs, Italiya rekordining qulashi va “Uembli”dagi zafar»: Tarixiy rekordning 5 ta asosiy nuqtasi

Ispaniyaning jahon rekordini yangilashi bo‘yicha eng muhim rasmiy faktlar:

  • 39 ta mag‘lubiyatsiz rasmiy o‘yin: Ispaniya milliy terma jamoasi rasmiy uchrashuvlarda ketma-ket 39 ta bahsda yengilmay, mutlaq jahon rekordini qayd etdi;

  • «Uembli»dagi 3:2 hisobidagi triumf: Angliya poytaxtida inglizlar ustidan qozonilgan g‘alaba yangi rekordning kulminatsiyasiga aylandi;

  • Italiyaning 37 talik rekordi ortda qoldi: 2018–2021 yillarda italiyaliklar qayd etgan 37 ta o‘yinlik rekord rasman tarixga ko‘mildi;

  • 2023 yildan beri asosiy vaqtda yengilmas: Ispaniya rasmiy bellashuvlarning asosiy vaqtida oxirgi marta 2023 yilning martida Shotlandiyaga (0:2) yutqazgan edi;

  • De la Fuentening daho ko‘rsatkichi: Bosh murabbiy boshqaruvidagi 51 ta o‘yinning 41 tasida g‘alaba, 7 ta durang va bor-yo‘g‘i 3 ta mag‘lubiyat kuzatilgan.

Jahon rekordi egalari va De la Fuente statistikasining qiyosiy tahlili

Futbol tarixidagi yengilmas seriyalar va Luis de la Fuentening murabbiylik balansi jadvali:

Ko‘rsatkichlar va parametrlar

Ispaniya terma jamoasi (Yangi jahon rekordi)

Italiya milliy jamoasi (Avvalgi rekordchi)

Mag‘lubiyatsiz rasmiy seriya

39 ta rasmiy o‘yin (Absolyut jahon rekordi)

37 ta rasmiy o‘yin (2018 yil sentyabr – 2021 yil oktyabr)

Rekord rasmiylashtirilgan o‘yin

Angliya — Ispaniya 2:3 («Uembli», London)

Millatlar ligasi yarim finaliga qadar davom etgan

So‘nggi rasmiy mag‘lubiyat (asosiy vaqt)

2023 yil mart (Shotlandiyaga qarshi 0:2)

2018 yil sentyabr (Portugaliyaga qarshi 0:1)

Bosh murabbiy natijasi (De la Fuente)

51 o‘yin: 41 g‘alaba, 7 durang, 3 mag‘lubiyat

Roberto Manchini davridagi chempionlik poydevori

Bosh murabbiyning 3 ta mag‘lubiyati

Shotlandiya (0:2, 2023), Kolumbiya (0:1, 2024), Portugaliya (pen. 2025)

Uslub va taktik ustunlik

Mukammal to‘p nazorati, tezkor qanotlar va tizimli pressing

Intizomli mudofaa va pragmatik kombinatsiyalar

Futbol ekspertizasi: Nega Luis de la Fuentening Ispaniyasi dunyoning eng qudratli jamoasi?

Xalqaro sport tahlilchilari, futbol tarixchilari va UYEFA ekspertlarining xulosalari:

  • «Yosh avlod va tajribaning betakror uyg‘unligi»: De la Fuente Ispaniya yoshlar termalaridan tarbiyalab chiqargan o‘yinchilarni asosiy jamoa falsafasiga mukammal sindirdi; Lamin Yamal, Niko Uilyams, Aleks Baena kabi yulduzlarning Rodri va Karvaxal kabi tajribali ustunlar bilan birikishi to‘xtatib bo‘lmas kuchga aylandi;

  • «Uembli»dagi ruhiy sinmas iroda: Inglizlarga qarshi Londonda 1:2 hisobida ortda qola turib, ikkinchi bo‘limda o‘yin tizginini o‘z qo‘liga olish va 3:2 hisobida g‘alabani yulib olish faqatgina buyuk chempionlar qo‘lidan keladigan xarakterdir;

  • Tizimli barqarorlik va rekordning davomiyligi: 51 o‘yindan 41 tasida g‘alaba qozonish fenomenal ko‘rsatkich bo‘lib, Ispaniya hozirda dunyoning har qanday grandiga o‘z o‘yinini majburlay oladigan yagona jamoa bo‘lib turibdi; bu seriya yaqin orada yanada uzayishi kutilmoqda.

Sizningcha, Ispaniya milliy terma jamoasining 39 ta o‘yinlik rekord seriyasini qaysi terma jamoa to‘xtata oladi? Luis de la Fuente qo‘l ostidagi ushbu tarkib tarixdagi «Xavi-Inesta-Vilya» davri Ispaniyasidan ham kuchliroqmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futboli rekordiga bag‘ishlangan ushbu shov-shuvli maqolani barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Ispaniya milliy terma jamoasiLuis de la FuenteUYEFA Millatlar ligasi39 ta mag‘lubiyatsiz seriya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yurgen Klopp «Bundestim»dagi debyutidan so‘ng ochiq gapirdi — Niderlandiya bilan durangYurgen Klopp «Bundestim»dagi debyutidan so‘ng ochiq gapirdi — Niderlandiya bilan durang25 sentabr 12:08Mark Kukurelya soch turmagini o‘zgartirdi (foto)Mark Kukurelya soch turmagini o‘zgartirdi (foto)2 avgust 18:47JCH–2026 finalidan keyingi janjal: de la Fuente keskin chiqish qildiJCH–2026 finalidan keyingi janjal: de la Fuente keskin chiqish qildi24 iyul 19:59Del Boske 2010 yilgi chempion jamoani hozirgi bilan nega taqqoslamadi?Del Boske 2010 yilgi chempion jamoani hozirgi bilan nega taqqoslamadi?19 iyul 23:10De la Fuente javob berdi: Ispaniya hakamlikka to‘xtalmaydiDe la Fuente javob berdi: Ispaniya hakamlikka to‘xtalmaydi15 iyul 13:05Ispaniya g‘alabadan keyin ikki futbolchisidan xavotirda...Ispaniya g‘alabadan keyin ikki futbolchisidan xavotirda...27 iyun 11:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi