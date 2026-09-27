39 talik mo‘jiza: Ispaniya Angliyani tiz cho‘ktirib, mutlaq jahon rekordini o‘rnatdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniya milliy terma jamoasi Angliyani 3:2 hisobida mag‘lub etib, rasmiy musobaqalardagi mag‘lubiyatsiz seriyasini 39 o‘yinga yetkazib, jahon rekordini o‘rnatdi.
- Bu natija bilan ispanlar Roberto Manchini davridagi Italiyaning 37 o‘yinlik rekordini hamda o‘zlarining avvalgi 38 o‘yinlik shaxsiy rekordini ortda qoldirdi.
- Luis de la Fuente boshchiligidagi jamoa so‘nggi bor 3,5 yil avval, 2023 yilning mart oyida Shotlandiyaga yutqazgan edi.
Jahon futboli tarixida yangi sahifa ochildi — amaldagi Yevropa chempionlari bo‘lmish Ispaniya milliy terma jamoasi sayyoramizning eng yengilmas mashinasi ekanini yana bir karra isbotladi. UYEFA Millatlar ligasi «A» ligasining 1-turi doirasida Londondagi muhtasham «Uembli» stadionida kechgan markaziy bahsda «qizil furiya» Angliya ustidan 3:2 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi. Ushbu g‘alaba shunchaki muhim 3 ochko emas, balki tarixiy rekord sifatida yilnomalarga muhrlandi: Luis de la Fuente shogirdlari rasmiy musobaqalardagi mag‘lubiyatsiz seriyasini naqd 39 ta o‘yinga yetkazib, jahon rekordini yangiladi.
Ispaniya so‘nggi bor rasmiy bellashuvning asosiy vaqtida bundan 3,5 yil oldin — 2023 yilning martida Shotlandiyaga (0:2) imkoniyatni boy bergan edi. Shu tariqa, ispanlar avvalroq Roberto Manchini davridagi Italiyaga tegishli bo‘lgan 37 talik ko‘rsatkichni hamda o‘zlarining o‘tgan yozdagi 38 talik shaxsiy rekordini ortda qoldirib, futbol tarixidagi eng uzun mag‘lubiyatsiz seriyaning yagona sohibiga aylandi.
«39 ta rasmiy bahs, Italiya rekordining qulashi va “Uembli”dagi zafar»: Tarixiy rekordning 5 ta asosiy nuqtasi
Ispaniyaning jahon rekordini yangilashi bo‘yicha eng muhim rasmiy faktlar:
39 ta mag‘lubiyatsiz rasmiy o‘yin: Ispaniya milliy terma jamoasi rasmiy uchrashuvlarda ketma-ket 39 ta bahsda yengilmay, mutlaq jahon rekordini qayd etdi;
«Uembli»dagi 3:2 hisobidagi triumf: Angliya poytaxtida inglizlar ustidan qozonilgan g‘alaba yangi rekordning kulminatsiyasiga aylandi;
Italiyaning 37 talik rekordi ortda qoldi: 2018–2021 yillarda italiyaliklar qayd etgan 37 ta o‘yinlik rekord rasman tarixga ko‘mildi;
2023 yildan beri asosiy vaqtda yengilmas: Ispaniya rasmiy bellashuvlarning asosiy vaqtida oxirgi marta 2023 yilning martida Shotlandiyaga (0:2) yutqazgan edi;
De la Fuentening daho ko‘rsatkichi: Bosh murabbiy boshqaruvidagi 51 ta o‘yinning 41 tasida g‘alaba, 7 ta durang va bor-yo‘g‘i 3 ta mag‘lubiyat kuzatilgan.
Jahon rekordi egalari va De la Fuente statistikasining qiyosiy tahlili
Futbol tarixidagi yengilmas seriyalar va Luis de la Fuentening murabbiylik balansi jadvali:
Ko‘rsatkichlar va parametrlar
Ispaniya terma jamoasi (Yangi jahon rekordi)
Italiya milliy jamoasi (Avvalgi rekordchi)
Mag‘lubiyatsiz rasmiy seriya
39 ta rasmiy o‘yin (Absolyut jahon rekordi)
37 ta rasmiy o‘yin (2018 yil sentyabr – 2021 yil oktyabr)
Rekord rasmiylashtirilgan o‘yin
Angliya — Ispaniya 2:3 («Uembli», London)
Millatlar ligasi yarim finaliga qadar davom etgan
So‘nggi rasmiy mag‘lubiyat (asosiy vaqt)
2023 yil mart (Shotlandiyaga qarshi 0:2)
2018 yil sentyabr (Portugaliyaga qarshi 0:1)
Bosh murabbiy natijasi (De la Fuente)
51 o‘yin: 41 g‘alaba, 7 durang, 3 mag‘lubiyat
Roberto Manchini davridagi chempionlik poydevori
Bosh murabbiyning 3 ta mag‘lubiyati
Shotlandiya (0:2, 2023), Kolumbiya (0:1, 2024), Portugaliya (pen. 2025)
—
Uslub va taktik ustunlik
Mukammal to‘p nazorati, tezkor qanotlar va tizimli pressing
Intizomli mudofaa va pragmatik kombinatsiyalar
Futbol ekspertizasi: Nega Luis de la Fuentening Ispaniyasi dunyoning eng qudratli jamoasi?
Xalqaro sport tahlilchilari, futbol tarixchilari va UYEFA ekspertlarining xulosalari:
«Yosh avlod va tajribaning betakror uyg‘unligi»: De la Fuente Ispaniya yoshlar termalaridan tarbiyalab chiqargan o‘yinchilarni asosiy jamoa falsafasiga mukammal sindirdi; Lamin Yamal, Niko Uilyams, Aleks Baena kabi yulduzlarning Rodri va Karvaxal kabi tajribali ustunlar bilan birikishi to‘xtatib bo‘lmas kuchga aylandi;
«Uembli»dagi ruhiy sinmas iroda: Inglizlarga qarshi Londonda 1:2 hisobida ortda qola turib, ikkinchi bo‘limda o‘yin tizginini o‘z qo‘liga olish va 3:2 hisobida g‘alabani yulib olish faqatgina buyuk chempionlar qo‘lidan keladigan xarakterdir;
Tizimli barqarorlik va rekordning davomiyligi: 51 o‘yindan 41 tasida g‘alaba qozonish fenomenal ko‘rsatkich bo‘lib, Ispaniya hozirda dunyoning har qanday grandiga o‘z o‘yinini majburlay oladigan yagona jamoa bo‘lib turibdi; bu seriya yaqin orada yanada uzayishi kutilmoqda.
Sizningcha, Ispaniya milliy terma jamoasining 39 ta o‘yinlik rekord seriyasini qaysi terma jamoa to‘xtata oladi? Luis de la Fuente qo‘l ostidagi ushbu tarkib tarixdagi «Xavi-Inesta-Vilya» davri Ispaniyasidan ham kuchliroqmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futboli rekordiga bag‘ishlangan ushbu shov-shuvli maqolani barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…