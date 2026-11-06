Ispaniya Millatlar ligasining hal qiluvchi bahslariga qanday tarkib bilan boradi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente UYEFA Millatlar ligasining noyabr oyidagi hal qiluvchi bahslari uchun kengaytirilgan tarkibni e'lon qildi.
- Guruhda 12 ochko bilan peshqadamlik qilayotgan jamoa 12 noyabr kuni Chexiya bilan safarda, 15 noyabr kuni esa Angliya bilan o‘z maydonida kuch sinashadi.
Amaldagi Yevropa chempioni — Ispaniya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente UYEFA Millatlar ligasining noyabr oyidagi hal qiluvchi uchrashuvlari uchun kengaytirilgan tarkibni e’lon qildi.
Guruhda 100 foizlik natija ko‘rsatib kelayotgan «Qizil furiya»ni ikkita muhim sinov kutmoqda: jamoa 12 noyabr kuni safarda Chexiyaga qarshi maydonga tushsa, 15 noyabr kuni o‘z maydonida asosiy raqib — Angliyani qabul qiladi.
To‘liq tarkib: Chiziqlar bo‘yicha taqsimot
Luis de la Fuente qaydnomasiga quyidagi futbolchilar kiritildi:
Darvozabonlar: Unai Simon («Atletik»), David Rayya («Arsenal»), Joan Garsiya («Barselona»), Alvaro Valles («Betis»);
Himoyachilar: Pedro Porro («Tottenhem»), Alexandro Grimaldo, Mark Pubil (ikkalasi — «Atletiko»), Emerik Lyaport («Atletik»), Pau Kubarsi («Barselona»), Xakobo Ramon («Komo»), Mark Kukurelya, Din Hyoysen (ikkalasi — «Real»);
Yarimhimoyachilar: Martin Subimendi, Mikel Merino (ikkalasi — «Arsenal»), Pedri, Fermin Lopes (ikkalasi — «Barselona»), Fabian Ruis («PSJ»), Mark Roka («Betis»), Pablo Barrios, Aleks Baena (ikkalasi — «Atletiko»);
Hujumchilar: Ferran Torres («PSJ»), Lamin Yamal («Barselona»), Niko Uilyams («Atletik»), Yeremi Pino («Kristal Pelas»), Mikel Oyarsabal, Ander Barrenechea (ikkalasi — «Real Sosedad»), Roberto Fernandes («Espanol»).
Turnir jadvalidagi holat va kurash intrigasi
Ispaniya mazkur yig‘inga guruhning yakkapeshqadami sifatida mukammal holatda yetib keldi:
Ispaniya — 12 ochko: To‘rtta turdan so‘ng 100 foizlik g‘alabali ko‘rsatkich bilan guruh peshqadami;
Angliya — 9 ochko: Ikkinchi pog‘onadagi Tomas Tuxel jamoasi 15 noyabrdagi o‘zaro to‘qnashuv orqali yetakchilikni tortib olishni ko‘zlamoqda;
Xorvatiya (3 ochko) va Chexiya (0 ochko): Xorvatlar 3-pog‘onada qolmoqda, Chexiya esa hali ochko ololgani yo‘q.
Ispaniyaliklar Chexiya safaridagi g‘alaba orqali pley-off masalasini muddatidan avval hal etib, 15 noyabr kungi Angliya bilan bo‘ladigan to‘qnashuvda guruh g‘olibligini mustahkamlashni maqsad qilgan.
Izohlar 0
…