Ispaniya Millatlar ligasining hal qiluvchi bahslariga qanday tarkib bilan boradi?

·53·Sport
Ispaniya Millatlar ligasining hal qiluvchi bahslariga qanday tarkib bilan boradi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente UYEFA Millatlar ligasining noyabr oyidagi hal qiluvchi bahslari uchun kengaytirilgan tarkibni e'lon qildi.
  • Guruhda 12 ochko bilan peshqadamlik qilayotgan jamoa 12 noyabr kuni Chexiya bilan safarda, 15 noyabr kuni esa Angliya bilan o‘z maydonida kuch sinashadi.

Amaldagi Yevropa chempioni — Ispaniya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente UYEFA Millatlar ligasining noyabr oyidagi hal qiluvchi uchrashuvlari uchun kengaytirilgan tarkibni e’lon qildi.

Guruhda 100 foizlik natija ko‘rsatib kelayotgan «Qizil furiya»ni ikkita muhim sinov kutmoqda: jamoa 12 noyabr kuni safarda Chexiyaga qarshi maydonga tushsa, 15 noyabr kuni o‘z maydonida asosiy raqib — Angliyani qabul qiladi.

To‘liq tarkib: Chiziqlar bo‘yicha taqsimot

Luis de la Fuente qaydnomasiga quyidagi futbolchilar kiritildi:

  • Darvozabonlar: Unai Simon («Atletik»), David Rayya («Arsenal»), Joan Garsiya («Barselona»), Alvaro Valles («Betis»);

  • Himoyachilar: Pedro Porro («Tottenhem»), Alexandro Grimaldo, Mark Pubil (ikkalasi — «Atletiko»), Emerik Lyaport («Atletik»), Pau Kubarsi («Barselona»), Xakobo Ramon («Komo»), Mark Kukurelya, Din Hyoysen (ikkalasi — «Real»);

  • Yarimhimoyachilar: Martin Subimendi, Mikel Merino (ikkalasi — «Arsenal»), Pedri, Fermin Lopes (ikkalasi — «Barselona»), Fabian Ruis («PSJ»), Mark Roka («Betis»), Pablo Barrios, Aleks Baena (ikkalasi — «Atletiko»);

  • Hujumchilar: Ferran Torres («PSJ»), Lamin Yamal («Barselona»), Niko Uilyams («Atletik»), Yeremi Pino («Kristal Pelas»), Mikel Oyarsabal, Ander Barrenechea (ikkalasi — «Real Sosedad»), Roberto Fernandes («Espanol»).

Turnir jadvalidagi holat va kurash intrigasi

Ispaniya mazkur yig‘inga guruhning yakkapeshqadami sifatida mukammal holatda yetib keldi:

  • Ispaniya — 12 ochko: To‘rtta turdan so‘ng 100 foizlik g‘alabali ko‘rsatkich bilan guruh peshqadami;

  • Angliya — 9 ochko: Ikkinchi pog‘onadagi Tomas Tuxel jamoasi 15 noyabrdagi o‘zaro to‘qnashuv orqali yetakchilikni tortib olishni ko‘zlamoqda;

  • Xorvatiya (3 ochko) va Chexiya (0 ochko): Xorvatlar 3-pog‘onada qolmoqda, Chexiya esa hali ochko ololgani yo‘q.

Ispaniyaliklar Chexiya safaridagi g‘alaba orqali pley-off masalasini muddatidan avval hal etib, 15 noyabr kungi Angliya bilan bo‘ladigan to‘qnashuvda guruh g‘olibligini mustahkamlashni maqsad qilgan.

Ispaniya milliy terma jamoasiUYEFA Millatlar ligasiLuis de la Fuente
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

39 talik mo‘jiza: Ispaniya Angliyani tiz cho‘ktirib, mutlaq jahon rekordini o‘rnatdi!39 talik mo‘jiza: Ispaniya Angliyani tiz cho‘ktirib, mutlaq jahon rekordini o‘rnatdi!27 sentabr 08:53Luis de la Fuente yilning eng kuchli murabbiyi deb e’lon qilindiLuis de la Fuente yilning eng kuchli murabbiyi deb e’lon qilindi27 oktabr 08:0126 oktyabr kungi taqdirlash intrigasi oshkor bo‘ldi: Ispaniya ustozi bosh mukofotga ega chiqadi26 oktyabr kungi taqdirlash intrigasi oshkor bo‘ldi: Ispaniya ustozi bosh mukofotga ega chiqadi24 oktabr 15:27Ispaniya terma jamoasi ustozi Lamin Yamalning natijasiga qanday munosabat bildirdi?Ispaniya terma jamoasi ustozi Lamin Yamalning natijasiga qanday munosabat bildirdi?27 oktabr 21:37Shov-shuvli ma’lumot: Murabbiy bilan shartlashgan Krishtianu terma jamoaga qaytmoqdami?Shov-shuvli ma’lumot: Murabbiy bilan shartlashgan Krishtianu terma jamoaga qaytmoqdami?27 oktabr 10:20Vidigal Ronaldu va Jezush o‘rtasidagi mojaroda murabbiy tarafini oldi...Vidigal Ronaldu va Jezush o‘rtasidagi mojaroda murabbiy tarafini oldi...11 oktabr 21:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi