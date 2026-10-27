Luis de la Fuente yilning eng kuchli murabbiyi deb e’lon qilindi

·54·Sport
Luis de la Fuente yilning eng kuchli murabbiyi deb e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente 2026 yilgi Jahon chempionatidagi g‘alabasi uchun yilning eng yaxshi erkaklar murabbiyi deb topildi.
  • Londondagi «Palladium» teatrida o‘tgan marosimda u Luis Enrike, Mikel Arteta, Unai Emeri va Vensan Kompani kabi nomdor mutaxassislarni ortda qoldirdi.
  • Shuningdek, ayollar futbolida «Barselona» ustozi Pere Romeu yilning eng yaxshi murabbiyi deb e’lon qilindi.

Londondagi «Palladium» teatri sahnasida davom etayotgan nufuzli «Oltin to‘p-2026» (Ballon d'Or) taqdimot kechasida yilning eng yaxshi murabbiyi nominatsiyasi bo‘yicha g‘olib nomi rasman e’lon qilindi. Ispaniya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente sayyoramizning eng yaxshi erkaklar murabbiyi sifatida mutlaq g‘olib deb topildi.

Ispaniyalik tajribali mutaxassis yozda AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida o‘tkazilgan Jahon chempionatida «qizil furiya»ni chempionlik shohsupasiga olib chiqqani ortidan mazkur yuksak individual e’tirofga munosib ko‘rildi.

Top-murabbiylar o‘rtasidagi raqobat: De la Fuentening ustunligi

Yil davomida klub va terma jamoalar bilan salmoqli natijalar qayd etgan nomdor mutaxassislar o‘rtasida keskin kurash kechdi:

  • Jahon kubogi omili: Luis de la Fuente boshchiligidagi Ispaniya terma jamoasi mundial davomida namoyish etgan ishonchli, taktik jihatdan mukammal va yorqin o‘yin ovoz berish jarayonida hal qiluvchi bo‘ldi;

  • Ortda qoldirilgan nomzodlar: Ispaniyalik murabbiy mukofot uchun kechgan bahsda o‘tgan yilgi sovrindor Luis Enrike («PSJ»), Mikel Arteta («Arsenal»), Unai Emeri («Aston Villa») hamda Vensan Kompani («Bavariya») singari kuchli mutaxassislardan ustun keldi.

Ayollar futbolida ham Ispaniya zafari: Pere Romeu yil ustozi

Tadbir davomida ayollar jamoalarini muvaffaqiyatli boshqargan eng yaxshi murabbiy ham taqdirlandi:

  • «Barselona» ustozining g‘alabasi: Ayollar futboli bo‘yicha yilning eng yaxshi murabbiyi sovrini «Barselona» klubi ustozi Pere Romeuga topshirildi;

  • Ispan futbolining to‘liq hukmronligi: Erkaklar va ayollar murabbiyligi bo‘yicha har ikki mukofotning ispaniyalik mutaxassislarga topshirilishi mamlakat murabbiylik maktabining jahon sahnasidagi ulkan mavqeyini yana bir bor namoyon etdi.

«Oltin to‘p-2026»: Yilning eng yaxshi murabbiylari

Nominatsiya

G‘olib murabbiy

Jamoasi

Eng katta yutug‘i

Yilning eng yaxshi erkaklar murabbiyi

Luis de la Fuente

Ispaniya milliy jamoasi

2026 yilgi Jahon chempionati g‘olibi

Yilning eng yaxshi ayollar murabbiyi

Pere Romeu

«Barselona» ayollar jamoasi

Mavsum davomidagi sovrinlar va barqarorlik

Ortda qolgan nomzodlar

L. Enrike, M. Arteta, U. Emeri, V. Kompani

Turli klublar bilan erishilgan natijalar

Marosim manzili

«Palladium» teatri, London

2026 yil 26 oktyabr

Oltin to‘p-2026Luis de la FuentePere RomeuIspaniya milliy terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

39 talik mo‘jiza: Ispaniya Angliyani tiz cho‘ktirib, mutlaq jahon rekordini o‘rnatdi!39 talik mo‘jiza: Ispaniya Angliyani tiz cho‘ktirib, mutlaq jahon rekordini o‘rnatdi!27 sentabr 08:5326 oktyabr kungi taqdirlash intrigasi oshkor bo‘ldi: Ispaniya ustozi bosh mukofotga ega chiqadi26 oktyabr kungi taqdirlash intrigasi oshkor bo‘ldi: Ispaniya ustozi bosh mukofotga ega chiqadi24 oktabr 15:27“PSJ” qatorasiga ikkinchi bor jahonning eng yaxshi klubi deb topildi“PSJ” qatorasiga ikkinchi bor jahonning eng yaxshi klubi deb topildiBugun 08:04Simon Kurtua va Martinesni ortda qoldirib, dunyoning 1-raqamli darvozaboniga aylandiSimon Kurtua va Martinesni ortda qoldirib, dunyoning 1-raqamli darvozaboniga aylandiBugun 07:57Mavsum davomida 73 ta gol: Harri Keyn Londonda Gerd Myuller sovrinini qabul qilib oldiMavsum davomida 73 ta gol: Harri Keyn Londonda Gerd Myuller sovrinini qabul qilib oldiBugun 07:13Tarixiy oqshom: “Oltin to‘p-2026” g‘oliblari va kuchli o‘nlik ro‘yxati e’lon qilindiTarixiy oqshom: “Oltin to‘p-2026” g‘oliblari va kuchli o‘nlik ro‘yxati e’lon qilindiBugun 07:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi