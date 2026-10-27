Luis de la Fuente yilning eng kuchli murabbiyi deb e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente 2026 yilgi Jahon chempionatidagi g‘alabasi uchun yilning eng yaxshi erkaklar murabbiyi deb topildi.
- Londondagi «Palladium» teatrida o‘tgan marosimda u Luis Enrike, Mikel Arteta, Unai Emeri va Vensan Kompani kabi nomdor mutaxassislarni ortda qoldirdi.
- Shuningdek, ayollar futbolida «Barselona» ustozi Pere Romeu yilning eng yaxshi murabbiyi deb e’lon qilindi.
Londondagi «Palladium» teatri sahnasida davom etayotgan nufuzli «Oltin to‘p-2026» (Ballon d'Or) taqdimot kechasida yilning eng yaxshi murabbiyi nominatsiyasi bo‘yicha g‘olib nomi rasman e’lon qilindi. Ispaniya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente sayyoramizning eng yaxshi erkaklar murabbiyi sifatida mutlaq g‘olib deb topildi.
Ispaniyalik tajribali mutaxassis yozda AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida o‘tkazilgan Jahon chempionatida «qizil furiya»ni chempionlik shohsupasiga olib chiqqani ortidan mazkur yuksak individual e’tirofga munosib ko‘rildi.
Top-murabbiylar o‘rtasidagi raqobat: De la Fuentening ustunligi
Yil davomida klub va terma jamoalar bilan salmoqli natijalar qayd etgan nomdor mutaxassislar o‘rtasida keskin kurash kechdi:
Jahon kubogi omili: Luis de la Fuente boshchiligidagi Ispaniya terma jamoasi mundial davomida namoyish etgan ishonchli, taktik jihatdan mukammal va yorqin o‘yin ovoz berish jarayonida hal qiluvchi bo‘ldi;
Ortda qoldirilgan nomzodlar: Ispaniyalik murabbiy mukofot uchun kechgan bahsda o‘tgan yilgi sovrindor Luis Enrike («PSJ»), Mikel Arteta («Arsenal»), Unai Emeri («Aston Villa») hamda Vensan Kompani («Bavariya») singari kuchli mutaxassislardan ustun keldi.
Ayollar futbolida ham Ispaniya zafari: Pere Romeu yil ustozi
Tadbir davomida ayollar jamoalarini muvaffaqiyatli boshqargan eng yaxshi murabbiy ham taqdirlandi:
«Barselona» ustozining g‘alabasi: Ayollar futboli bo‘yicha yilning eng yaxshi murabbiyi sovrini «Barselona» klubi ustozi Pere Romeuga topshirildi;
Ispan futbolining to‘liq hukmronligi: Erkaklar va ayollar murabbiyligi bo‘yicha har ikki mukofotning ispaniyalik mutaxassislarga topshirilishi mamlakat murabbiylik maktabining jahon sahnasidagi ulkan mavqeyini yana bir bor namoyon etdi.
«Oltin to‘p-2026»: Yilning eng yaxshi murabbiylari
Nominatsiya
G‘olib murabbiy
Jamoasi
Eng katta yutug‘i
Yilning eng yaxshi erkaklar murabbiyi
Luis de la Fuente
Ispaniya milliy jamoasi
2026 yilgi Jahon chempionati g‘olibi
Yilning eng yaxshi ayollar murabbiyi
Pere Romeu
«Barselona» ayollar jamoasi
Mavsum davomidagi sovrinlar va barqarorlik
Ortda qolgan nomzodlar
L. Enrike, M. Arteta, U. Emeri, V. Kompani
—
Turli klublar bilan erishilgan natijalar
Marosim manzili
«Palladium» teatri, London
—
2026 yil 26 oktyabr
Izohlar 0
…