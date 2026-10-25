Ramazon Temirov — Lone Kavana jangida tezkor final: Nokaut qanday yuz berdi? (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O'zbekistonlik sportchi Ramazon Temirov o'ta yengil vazn toifasidagi reyting jangida britaniyalik Lone Kavanaga qarshi bahs olib bordi.
- Birinchi raundning so'nggi soniyalarida raqibining kuchli zarbalar seriyasini qabul qilib olgan Temirov muvozanatni yo'qotdi va hakam jangni to'xtatishga majbur bo'ldi.
- Natijada Lone Kavana nokaut evaziga g'alaba qozonib, divizionning yuqori beshligi sari yo'lini osonlashtirdi.
Aralash jang san’ati ixlosmandlari katta qiziqish bilan kuzatgan navbatdagi muhim to‘qnashuvda o‘zbekistonlik taniqli sportchi Ramazon Temirov hamda britaniyalik xavfli nokautchi Lone Kavana to‘qnash keldi.
O‘ta yengil vazn toifasida yuqori o‘rinlar uchun kechgan reyting bahsi dastlabki soniyalardan ochiq va keskin zarbalar almashinuvi ostida boshlangan bo‘lsa-da, kutilmaganda 1-raundning so‘nggi daqiqalarida muddatidan oldin o‘z yechimini topdi.
Hal qiluvchi lahza: 1-raundning so‘nggi soniyalari
Ikki sportchi ham jang avvalidan kuchli pressing va tezkor kombinatsiyalarni ishga soldi:
Shiddatli boshlanish: Temirov odatdagidek faol harakat qilib, raqibini masofadan qarshi olishga va bosim o‘tkazishga intildi;
Kavananing sovuqqon qarshi hujumi: Britaniyalik jangchi himoyada bexato harakat qilib, raqibning ochiq qolgan nuqtasini poyladi va 1-raund yakuniga yaqin qolganda aniq hamda kuchli zarbalar seriyasini yo‘lladi;
Nokaut qayd etildi: Qabul qilib olingan og‘ir zarbalardan so‘ng hamyurtimiz muvozanatni yo‘qotdi va hakam aralashib, jangni to‘xtatishga majbur bo‘ldi — Lone Kavananing g‘alabasi nokaut bilan qayd etildi.
Bu mag‘lubiyat diviziondagi holatga qanday ta’sir qiladi?
Ushbu to‘qnashuv har ikkala sportchining istiqboli uchun juda katta ahamiyatga ega edi:
Kavananing yuqorilashi: Britaniyalik sportchi reytingdagi raqibini muddatidan avval taslim etib, divizionning yuqori beshligi sari yo‘lini sezilarli darajada osonlashtirdi;
Temirov uchun saboq: Faoliyati davomida ko‘plab yorqin g‘alabalarni qo‘lga kiritgan Ramazon uchun bu mag‘lubiyat xatolar ustida ishlash, taktik intizomni kuchaytirish va oktagonga yanada kuchliroq qaytish uchun muhim saboq bo‘ladi.
Izohlar 0
…