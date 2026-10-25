Ramazon Temirov — Lone Kavana jangida tezkor final: Nokaut qanday yuz berdi? (video)

·97·Sport
Ramazon Temirov — Lone Kavana jangida tezkor final: Nokaut qanday yuz berdi? (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O'zbekistonlik sportchi Ramazon Temirov o'ta yengil vazn toifasidagi reyting jangida britaniyalik Lone Kavanaga qarshi bahs olib bordi.
  • Birinchi raundning so'nggi soniyalarida raqibining kuchli zarbalar seriyasini qabul qilib olgan Temirov muvozanatni yo'qotdi va hakam jangni to'xtatishga majbur bo'ldi.
  • Natijada Lone Kavana nokaut evaziga g'alaba qozonib, divizionning yuqori beshligi sari yo'lini osonlashtirdi.

Aralash jang san’ati ixlosmandlari katta qiziqish bilan kuzatgan navbatdagi muhim to‘qnashuvda o‘zbekistonlik taniqli sportchi Ramazon Temirov hamda britaniyalik xavfli nokautchi Lone Kavana to‘qnash keldi.

O‘ta yengil vazn toifasida yuqori o‘rinlar uchun kechgan reyting bahsi dastlabki soniyalardan ochiq va keskin zarbalar almashinuvi ostida boshlangan bo‘lsa-da, kutilmaganda 1-raundning so‘nggi daqiqalarida muddatidan oldin o‘z yechimini topdi.

Hal qiluvchi lahza: 1-raundning so‘nggi soniyalari

Ikki sportchi ham jang avvalidan kuchli pressing va tezkor kombinatsiyalarni ishga soldi:

  • Shiddatli boshlanish: Temirov odatdagidek faol harakat qilib, raqibini masofadan qarshi olishga va bosim o‘tkazishga intildi;

  • Kavananing sovuqqon qarshi hujumi: Britaniyalik jangchi himoyada bexato harakat qilib, raqibning ochiq qolgan nuqtasini poyladi va 1-raund yakuniga yaqin qolganda aniq hamda kuchli zarbalar seriyasini yo‘lladi;

  • Nokaut qayd etildi: Qabul qilib olingan og‘ir zarbalardan so‘ng hamyurtimiz muvozanatni yo‘qotdi va hakam aralashib, jangni to‘xtatishga majbur bo‘ldi — Lone Kavananing g‘alabasi nokaut bilan qayd etildi.

Bu mag‘lubiyat diviziondagi holatga qanday ta’sir qiladi?

Ushbu to‘qnashuv har ikkala sportchining istiqboli uchun juda katta ahamiyatga ega edi:

  • Kavananing yuqorilashi: Britaniyalik sportchi reytingdagi raqibini muddatidan avval taslim etib, divizionning yuqori beshligi sari yo‘lini sezilarli darajada osonlashtirdi;

  • Temirov uchun saboq: Faoliyati davomida ko‘plab yorqin g‘alabalarni qo‘lga kiritgan Ramazon uchun bu mag‘lubiyat xatolar ustida ishlash, taktik intizomni kuchaytirish va oktagonga yanada kuchliroq qaytish uchun muhim saboq bo‘ladi.

Ramazon TemirovLone KavanaMMAAralash jang san’ati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ramazon Temirov britaniyalik Kavanaga qarshi jangda texnik nokautga uchradiRamazon Temirov britaniyalik Kavanaga qarshi jangda texnik nokautga uchradiBugun 08:05Volkanovski Yevloyevni nokaut qildi, Yan trilogiyani yutdi (UFC 333'ning barcha natijalari)Volkanovski Yevloyevni nokaut qildi, Yan trilogiyani yutdi (UFC 333'ning barcha natijalari)Bugun 08:16UFC 333: Ramazon Temirov Abu-Dabida oktagonga ko‘tariladi — to‘liq kard va vaqtlarUFC 333: Ramazon Temirov Abu-Dabida oktagonga ko‘tariladi — to‘liq kard va vaqtlarKecha 17:11“Temirov — haqiqiy maxluq, uning dahshatli kuch bor”: Dastin Pore bo‘lajak jang haqida“Temirov — haqiqiy maxluq, uning dahshatli kuch bor”: Dastin Pore bo‘lajak jang haqida23 oktabr 09:49UFC 333 da olovli to‘qnashuv: Loner Kavana o‘zbek nokautchisiga qarshi jang haqida gapirdiUFC 333 da olovli to‘qnashuv: Loner Kavana o‘zbek nokautchisiga qarshi jang haqida gapirdi23 oktabr 09:37«Da’vogarning nokauti!»: Ramazon Temirov Stiv Erseg bilan to‘qnashuv sirlarini ochdi«Da’vogarning nokauti!»: Ramazon Temirov Stiv Erseg bilan to‘qnashuv sirlarini ochdi19 sentabr 19:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi