Temirov — Almabayev ehtimoliy bahsi: so‘nggi janglari, rekordi va 2027 yilgi rejalar
Qozog‘istonlik UFC jangchisi Asu Almabayev (24–4) birinchi marta Qozog‘istonda o‘tkazilishi kutilayotgan turnir doirasida o‘zbekistonlik sportchi Ramazon Temirov (20–4) bilan oktagonga chiqishi mumkin. Bu haqda Sports.kz xabar bermoqda.
Ma’lumotlarga ko‘ra, tashkilotchilar ikki jangchi o‘rtasidagi to‘qnashuvni Qozog‘istonda o‘tkazilishi rejalashtirilayotgan UFC turniri dasturiga kiritish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda. Mazkur musobaqa 2027 yil 1 may kuniga dastlabki reja sifatida belgilangan, biroq jang hozircha rasman tasdiqlanmagan.
Bekor qilingan bahs tarixi va so‘nggi natijalar
Eslatib o‘tamiz, Almabayev va Temirov 2025 yil 26 iyul kuni Abu-Dabida (BAA) bo‘lib o‘tishi kerak bo‘lgan UFC turnirida bahslashishi lozim edi. Biroq o‘zbekistonlik jangchining doping namunasida taqiqlangan modda aniqlangandan so‘ng ushbu jang bekor qilingan. O‘shanda Temirov musbat natijani infeksiyani davolash uchun qabul qilingan dori vositasi bilan izohlagan, keyinchalik antidoping agentligi CSAD namunada trimetazidin topilganini tasdiqlab, sportchini bir yilga diskvalifikatsiya qilgan edi.
Ko‘rsatkich
Asu Almabayev
Ramazon Temirov
Davlat
Qozog‘iston
O‘zbekiston
Rekord
24–4
20–4
Oxirgi jangi
21 noyabr, Doha (Qatar)
24 oktyabr, Abu-Dabi (BAA), UFC 333
Oxirgi jang natijasi
Kyodzi Xorigutiga (37–6) hakamlar qarori bilan yutqazgan
Loner Kavanaga (11–2) 1-raundda texnik nokaut bilan yutqazgan
Almatidagi turnir va mintaqaviy rejalar
UFC'ning Qozog‘istonda ilk turniri o‘tkazilishi muhokama qilinayotgan bir pallada Almabayev — Temirov jangini qayta kun tartibiga olib chiqish g‘oyasi yana dolzarb bo‘ldi. «Vestnik MMA» telegram-kanali ma’lumotiga ko‘ra, promoushen musobaqani 2027 yil 1 may kuni Almati shahrida o‘tkazish variantlarini o‘rganmoqda. Shu bilan birga, sana va manzil bo‘yicha yakuniy qaror hali rasman e’lon qilingani yo‘q.
Sizningcha, Asu Almabayev va Ramazon Temirov o‘rtasidagi jang tashkil etilsa, oktagonda kimning imkoniyati yuqoriroq bo‘ladi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…