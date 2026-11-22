UFC'da yangi intriga: Ramazon Temirov va Kiodji Xoriguchi o‘rtasidagi ehtimoliy jang...
O‘zbekistonlik UFC jangchisi Ramazon Temirov Asu Almabayevni mag‘lub etgan yaponiyalik tajribali sportchi Kiodji Xoriguchiga qarshi jang o‘tkazish istagini bildirdi.
Jangchi o‘zining rasmiy Instagram sahifasidagi storida Kiodji Xoriguchining oktagondagi chiqishi va intervyu lavhasi aks etgan videokadrni bo‘lishib, promoushenga to‘g‘ridan to‘g‘ri murojaat yo‘lladi.
Ijtimoiy tarmoqdagi murojaat tafsilotlari
Skrinshotda ko‘rinib turganidek, Ramazon Temirov ushbu lavhaga ufconparamount va ufc sahifalarini belgilab, quyidagicha yozuv qoldirgan:
«UFC, men tayyorman! Keling, shu raqibga qarshi ajoyib jang o‘tkazamiz», — deya murojaat qildi Temirov.
Shuningdek, u muxlislarining faolligiga ham ishora qilib, o‘zbek tilida: «Xalqim shu videoga meni belgilab ketishyapti», deya qo‘shimcha qilgan. Videolavhaning o‘zida esa Xoriguchining mikrofon orqali gapirayotgan kadrlari va UFC on Paramount+ logotipi aks etgan.
Jihat / Detal
Ma’lumot
Jangga chorlagan sportchi
Ramazon Temirov (O‘zbekiston, UFC jangchisi)
Chorlov yo‘llangan raqib
Kiodji Xoriguchi (Yaponiya; Asu Almabayevni mag‘lub etgan)
Murojaat platformasi
Instagram stori (
Asosiy messej
Tayyorlik bayonoti va tomoshabop jang tashkil etish taklifi
Nima uchun bu jang qiziqarli ko‘rinmoqda?
Kiodji Xoriguchining Asu Almabayev ustidan qozongan g‘alabasidan so‘ng yaponiyalik jangchi atrofidagi qiziqish yanada ortdi. Ramazon Temirovning ushbu raqibni tanlashi esa oktagonda yuqori sur’at, texnika va keskin to‘qnashuvga boy bellashuv kutishga asos beradi. Endi barcha e’tibor UFC vakillari va raqib tomonining munosabatiga qaratilgan.
Sizningcha, Ramazon Temirov va Kiodji Xoriguchi o‘rtasidagi jang tashkil etilsa, ushbu to‘qnashuvda kimning imkoniyati yuqoriroq bo‘ladi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…