Fiorentina — Atalanta: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi Fiorentina — Atalanta uchrashuvi 30 oktyabr, 00:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Fiorentina boshlang‘ich tarkibi: 43. de Xea D., 4. Breshianini M., 3. Dregushin R., 44. Fadjoli N., 20. Ximenes A., 17. Joau Mariu, 30. Mastantuono F., 27. Ndur K., 25. Njiye A., 32. Pellegrino M., 33. Veri.
Fiorentina bosh murabbiyi: Vanoli P.
Atalanta boshlang‘ich tarkibi: 29. Karnesekki M., 47. Bernaskoni L., 17. De Ketelare Sh., 13. Ederson, 99. Elmas E., 70. Gaetano G., 31. Kristensen T., 90. Krstovich N., 40. Obrich R., 59. Zalevski N., 77. Dzappakosta D.
Atalanta bosh murabbiyi: Sarri M.
Jonli reportaj JONLI
29
Sher Ndur (Fiorentina) jarima maydonchasi tashqarisidan zarba berdi. To‘p past trayektoriya bo‘yicha darvoza markazi tomon yo‘naldi, ammo Marko Karnezekki xavfni osonlik bilan bartaraf etdi.
29
Marko Breshianini deyarli qulay vaziyatga chiqib borayotgan edi, ammo Joau Mariu (Fiorentina) jarima maydoni ichidan oshirgan to‘pni himoyachilardan biri to‘sib qoldi.
28
Sharl De Ketelare (Atalanta) yana bir bor himoya chizig‘ini yorib o‘tuvchi pas berishga urindi, ammo raqib himoyasi hushyor va to‘pni ilib oldi.
26
Sharl De Ketelare (Atalanta) yaqqol ofsayd holatida qoldi va yon hakam bayroqchasini ko‘tardi.
25
Davide Dzappakosta (Atalanta) darvoza tomon olg‘a intilmoqda, ammo himoyachi o‘z vaqtida qaytib, to‘pni olib qo‘ydi.
24
Joau Mariu (Fiorentina) to‘pni juda noqulay tarzda tepdi. U uzoq masofadan volle zarbasini amalga oshirdi, ammo to‘p tribunalarga qarab uchib ketdi.
24
Nikolo Fadjoli (Fiorentina) o‘yin sur’atini oshirish uchun burchak zarbasini qisqa uzatma bilan amalga oshirishga qaror qildi.
23
Mateo Pellegrinoga (Fiorentina) yo‘llangan uzun pas to‘sib qolindi. Burchak zarbasi. Fiorentinada imkoniyat bo‘ladi.
22
Sharl De Ketelare (Atalanta) to‘pni uzatdi, ammo u jamoadoshlaridan birortasiga yetib bormadi.
21
Franko Mastantuono (Fiorentina) raqiblarini aldab o‘tishga urindi, ammo himoyachi to‘pni olib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi.
19
To‘p jarima maydonchasi markazida Elif Elmas (Atalanta) oyog‘iga kelib tushdi, u tepaga qarab zarba berdi, ammo himoyachi ajoyib tarzda to‘pni qaytarib qoldi.
19
Janluka Gaetano (Atalanta) ajoyib uzatma bilan Nikola Zalevskini topdi, ammo ikkinchisi zarba berish uchun yetarlicha bo‘sh joy yarata olmadi.
17
Mateo Pellegrino (Fiorentina) qoidabuzarlik uchun jazolandi. Federiko La Penna vaziyatni yaqqol ko‘rib turdi va hushtagini chaldi.
17
To‘pga egalik qilish ko‘rsatkichi – 69:31.
15
Burchak zarbasidan so‘ng to‘p Nikolo Fadjoliga (Fiorentina) kelib tushdi, u darhol uzoq masofadan zarba yo‘lladi. Biroq, u to‘pni noaniq tepdi va u darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi.
15
Franko Mastantuono (Fiorentina) tomonidan amalga oshirilgan xavfli burchak zarbasi himoyachilar tomonidan bartaraf etildi.
15
Franko Mastantuono (Fiorentina) burchak zarbasini amalga oshirib, to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatdi, ammo raqib himoyasi shay holatda edi va to‘pni uzoqlashtirdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va yana burchak zarbasi belgilandi. Fiorentina raqib darvozasi oldida xavfli vaziyat yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
14
To‘p jarima maydonchasi bo‘ylab Franko Mastantuonoga (Fiorentina) uzatildi va unda darvozani ishg‘ol qilish imkoniyati paydo bo‘ldi. U to‘pni darvozabonning o‘ng tomonidagi ustun yonidan darvozaga yo‘llamoqchi bo‘ldi, ammo Marko Karnezekki ajoyib seyv bilan bunga yo‘l qo‘ymadi. Fiorentina burchak zarbasini ishlab oldi. Raqib yana bir xavfli hujumga duch keladi.
13
Elif Elmas (Atalanta) Charlz De Ketelareni topmoqchi bo‘ldi, ammo uzatmaga kuchli zarba berib yubordi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Fiorentina darvozasidan zarba belgilandi.
12
Eljif Elmas (Atalanta) o‘yin qoidasini buzdi va hakam unga haqli ravishda sariq kartochka ko‘rsatdi.
12
Lorenso Bernaskoni (Atalanta) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo raqib himoyachilari to‘pni xavfli hududdan uzoqlashtirishdi.
10
Joau Mariu (Fiorentina) jarima maydonchasi tashqarisidan to‘pni kuchli zarb bilan darvozaga yo‘lladi, ammo uning urinishi himoyachi tomonidan to‘sib qolindi.
10
Franko Mastantuono (Fiorentina) yaxshi harakat qildi, ammo uzatma noaniq bo‘lgani sababli sheriklarini topa olmadi.
9
Joau Mariu (Fiorentina) burchak zarbasini jarima maydonchasiga uzatish o‘rniga, uni qisqa masofada o‘ynab berdi.
8
Marko Breshianini (Fiorentina) oldinga o‘tishga urinmoqda, ammo raqib o‘yinchisi to‘pni uzoqlashtirdi. Endi Fiorentina burchak zarbasini amalga oshiradi.
7
To‘p jarima maydonchasi tashqarisida Alexandro Ximenesga (Fiorentina) kelib tushdi. U darhol darvoza tomon zarba berdi, ammo to‘p darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi.
7
Marko Breshianini (Fiorentina) jarima maydoni tashqarisidan sherigiga so‘nggi uzatmani amalga oshirmoqchi bo‘ldi, ammo himoyachilardan biri to‘pni xavfsiz joyga uzoqlashtirdi.
6
Fiorentina to‘pni nazorat qilmoqda, ular qisqa paslar orqali hujum qilish uchun qulay imkoniyat kutishmoqda.
5
Juda yaqin! Mateo Pellegrino (Fiorentina) jarima maydonchasi tashqarisidan darvozaga zarba berdi, ammo to‘p chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
4
Jorjo Skalvini maydonga tushmoqda, Tomas Kristensen (Atalanta) jarohat olgani sababli o‘yinni davom ettira olmasligini zaxira o‘rindig‘iga ishora qildi.
4
Marko Breshianini (Fiorentina) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo Marko Karnezekki o‘z darvozasidan chiqib, to‘pni egallab oldi.
3
Aliu Njiye (Fiorentina) bo‘sh turgan jamoadoshini ko‘rib qoldi va unga pastdan to‘p uzatishga urindi. Biroq, himoyachilardan biri o‘yinni juda yaxshi o‘qidi va xavfni bartaraf etdi.
2
O‘yin hozircha to‘xtatildi, Tomas Kristensen (Atalanta) jarohat oldi va maydonga shifokorlar kirib kelishi kerak.
2
Aliu Njiye (Fiorentina) to‘pni Marko Breshianiniga uzatdi, ammo u jarima maydonchasi ichida raqibini aldab o‘ta olmadi.
1
Boshladik, bugungi o‘yin ayni damda boshlanyapti.
00:47
O‘yinni Atalanta boshlab beradi.
00:45
Bugungi o‘yinni Federiko La Penna boshqarib boradi.
00:45
Ushbu uchrashuv tafsilotlarida o‘yin boshlanishi arafasida jamoalarning tarkiblari bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
00:45
Xurmatli muxlislar, jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz! Boshlang‘ich tarkiblar tez orada e’lon qilinadi, shunday ekan, joylashib oling va o‘yin zavqidan bahramand bo‘lishga tayyor turing.
Izohlar 0
…