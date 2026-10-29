Fiorentina — Atalanta: tarkiblar va jonli matn

·45·Sport
Fiorentina — Atalanta: tarkiblar va jonli matn

Italiya A Seriyasi doirasidagi FiorentinaAtalanta uchrashuvi 30 oktyabr, 00:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Fiorentina boshlang‘ich tarkibi: 43. de Xea D., 4. Breshianini M., 3. Dregushin R., 44. Fadjoli N., 20. Ximenes A., 17. Joau Mariu, 30. Mastantuono F., 27. Ndur K., 25. Njiye A., 32. Pellegrino M., 33. Veri.

Fiorentina bosh murabbiyi: Vanoli P.

Atalanta boshlang‘ich tarkibi: 29. Karnesekki M., 47. Bernaskoni L., 17. De Ketelare Sh., 13. Ederson, 99. Elmas E., 70. Gaetano G., 31. Kristensen T., 90. Krstovich N., 40. Obrich R., 59. Zalevski N., 77. Dzappakosta D.

Atalanta bosh murabbiyi: Sarri M.

Jonli reportaj JONLI
29
Sher Ndur (Fiorentina) jarima maydonchasi tashqarisidan zarba berdi. To‘p past trayektoriya bo‘yicha darvoza markazi tomon yo‘naldi, ammo Marko Karnezekki xavfni osonlik bilan bartaraf etdi.
29
Marko Breshianini deyarli qulay vaziyatga chiqib borayotgan edi, ammo Joau Mariu (Fiorentina) jarima maydoni ichidan oshirgan to‘pni himoyachilardan biri to‘sib qoldi.
28
Sharl De Ketelare (Atalanta) yana bir bor himoya chizig‘ini yorib o‘tuvchi pas berishga urindi, ammo raqib himoyasi hushyor va to‘pni ilib oldi.
26
Sharl De Ketelare (Atalanta) yaqqol ofsayd holatida qoldi va yon hakam bayroqchasini ko‘tardi.
25
Davide Dzappakosta (Atalanta) darvoza tomon olg‘a intilmoqda, ammo himoyachi o‘z vaqtida qaytib, to‘pni olib qo‘ydi.
24
Joau Mariu (Fiorentina) to‘pni juda noqulay tarzda tepdi. U uzoq masofadan volle zarbasini amalga oshirdi, ammo to‘p tribunalarga qarab uchib ketdi.
24
Nikolo Fadjoli (Fiorentina) o‘yin sur’atini oshirish uchun burchak zarbasini qisqa uzatma bilan amalga oshirishga qaror qildi.
23
Mateo Pellegrinoga (Fiorentina) yo‘llangan uzun pas to‘sib qolindi. Burchak zarbasi. Fiorentinada imkoniyat bo‘ladi.
22
Sharl De Ketelare (Atalanta) to‘pni uzatdi, ammo u jamoadoshlaridan birortasiga yetib bormadi.
21
Franko Mastantuono (Fiorentina) raqiblarini aldab o‘tishga urindi, ammo himoyachi to‘pni olib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi.
19
To‘p jarima maydonchasi markazida Elif Elmas (Atalanta) oyog‘iga kelib tushdi, u tepaga qarab zarba berdi, ammo himoyachi ajoyib tarzda to‘pni qaytarib qoldi.
19
Janluka Gaetano (Atalanta) ajoyib uzatma bilan Nikola Zalevskini topdi, ammo ikkinchisi zarba berish uchun yetarlicha bo‘sh joy yarata olmadi.
17
Mateo Pellegrino (Fiorentina) qoidabuzarlik uchun jazolandi. Federiko La Penna vaziyatni yaqqol ko‘rib turdi va hushtagini chaldi.
17
To‘pga egalik qilish ko‘rsatkichi – 69:31.
15
Burchak zarbasidan so‘ng to‘p Nikolo Fadjoliga (Fiorentina) kelib tushdi, u darhol uzoq masofadan zarba yo‘lladi. Biroq, u to‘pni noaniq tepdi va u darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi.
15
Franko Mastantuono (Fiorentina) tomonidan amalga oshirilgan xavfli burchak zarbasi himoyachilar tomonidan bartaraf etildi.
15
Franko Mastantuono (Fiorentina) burchak zarbasini amalga oshirib, to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatdi, ammo raqib himoyasi shay holatda edi va to‘pni uzoqlashtirdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va yana burchak zarbasi belgilandi. Fiorentina raqib darvozasi oldida xavfli vaziyat yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
14
To‘p jarima maydonchasi bo‘ylab Franko Mastantuonoga (Fiorentina) uzatildi va unda darvozani ishg‘ol qilish imkoniyati paydo bo‘ldi. U to‘pni darvozabonning o‘ng tomonidagi ustun yonidan darvozaga yo‘llamoqchi bo‘ldi, ammo Marko Karnezekki ajoyib seyv bilan bunga yo‘l qo‘ymadi. Fiorentina burchak zarbasini ishlab oldi. Raqib yana bir xavfli hujumga duch keladi.
13
Elif Elmas (Atalanta) Charlz De Ketelareni topmoqchi bo‘ldi, ammo uzatmaga kuchli zarba berib yubordi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Fiorentina darvozasidan zarba belgilandi.
12🟨
Eljif Elmas (Atalanta) o‘yin qoidasini buzdi va hakam unga haqli ravishda sariq kartochka ko‘rsatdi.
12
Lorenso Bernaskoni (Atalanta) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo raqib himoyachilari to‘pni xavfli hududdan uzoqlashtirishdi.
10
Joau Mariu (Fiorentina) jarima maydonchasi tashqarisidan to‘pni kuchli zarb bilan darvozaga yo‘lladi, ammo uning urinishi himoyachi tomonidan to‘sib qolindi.
10
Franko Mastantuono (Fiorentina) yaxshi harakat qildi, ammo uzatma noaniq bo‘lgani sababli sheriklarini topa olmadi.
9
Joau Mariu (Fiorentina) burchak zarbasini jarima maydonchasiga uzatish o‘rniga, uni qisqa masofada o‘ynab berdi.
8
Marko Breshianini (Fiorentina) oldinga o‘tishga urinmoqda, ammo raqib o‘yinchisi to‘pni uzoqlashtirdi. Endi Fiorentina burchak zarbasini amalga oshiradi.
7
To‘p jarima maydonchasi tashqarisida Alexandro Ximenesga (Fiorentina) kelib tushdi. U darhol darvoza tomon zarba berdi, ammo to‘p darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi.
7
Marko Breshianini (Fiorentina) jarima maydoni tashqarisidan sherigiga so‘nggi uzatmani amalga oshirmoqchi bo‘ldi, ammo himoyachilardan biri to‘pni xavfsiz joyga uzoqlashtirdi.
6
Fiorentina to‘pni nazorat qilmoqda, ular qisqa paslar orqali hujum qilish uchun qulay imkoniyat kutishmoqda.
5
Juda yaqin! Mateo Pellegrino (Fiorentina) jarima maydonchasi tashqarisidan darvozaga zarba berdi, ammo to‘p chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
4🔁
Jorjo Skalvini maydonga tushmoqda, Tomas Kristensen (Atalanta) jarohat olgani sababli o‘yinni davom ettira olmasligini zaxira o‘rindig‘iga ishora qildi.
4
Marko Breshianini (Fiorentina) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo Marko Karnezekki o‘z darvozasidan chiqib, to‘pni egallab oldi.
3
Aliu Njiye (Fiorentina) bo‘sh turgan jamoadoshini ko‘rib qoldi va unga pastdan to‘p uzatishga urindi. Biroq, himoyachilardan biri o‘yinni juda yaxshi o‘qidi va xavfni bartaraf etdi.
2
O‘yin hozircha to‘xtatildi, Tomas Kristensen (Atalanta) jarohat oldi va maydonga shifokorlar kirib kelishi kerak.
2
Aliu Njiye (Fiorentina) to‘pni Marko Breshianiniga uzatdi, ammo u jarima maydonchasi ichida raqibini aldab o‘ta olmadi.
1
Boshladik, bugungi o‘yin ayni damda boshlanyapti.
00:47
O‘yinni Atalanta boshlab beradi.
00:45
Bugungi o‘yinni Federiko La Penna boshqarib boradi.
00:45
Ushbu uchrashuv tafsilotlarida o‘yin boshlanishi arafasida jamoalarning tarkiblari bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
00:45
Xurmatli muxlislar, jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz! Boshlang‘ich tarkiblar tez orada e’lon qilinadi, shunday ekan, joylashib oling va o‘yin zavqidan bahramand bo‘lishga tayyor turing.
FiorentinaAtalantaItaliya A Seriyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Inter» 91 va 97-daqiqalarda gol urib, «Fiorentina» ustidan irodali g‘alabaga erishdi«Inter» 91 va 97-daqiqalarda gol urib, «Fiorentina» ustidan irodali g‘alabaga erishdi25 oktabr 19:31Inter — Fiorentina: tarkiblar va jonli matnInter — Fiorentina: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 15:34Atalanta — Frozinone: tarkiblar va jonli matnAtalanta — Frozinone: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 18:04Fiorentina — Komo: tarkiblar va jonli matnFiorentina — Komo: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 17:10Milan — Atalanta: tarkiblar va jonli matnMilan — Atalanta: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 20:04Ayaks — Atalanta: tarkiblar va jonli matnAyaks — Atalanta: tarkiblar va jonli matn22 oktabr 23:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi