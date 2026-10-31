Milan — Inter: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi Milan — Inter uchrashuvi 1 noyabr, 00:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Milan boshlang‘ich tarkibi: 16. Menyan M., 5. De Vinter K., 13. Diavara S., 34. Xila M., 14. Modrich L., 22. Moreyra D., 80. Musa Yu., 31. Pavlovich S., 11. Pulishich K., 12. Rabo A., 9. Ramush G.
Milan bosh murabbiyi: Amorim R.
Inter boshlang‘ich tarkibi: 1. Martines J., 25. Akandji M., 23. Barella N., 95. Bastoni A., 31. Bissek Y., 20. Chalxanoglu X., 30. Karlos Augusto, 17. Diuf A., 99. Spens D., 8. Suchich P., 9. Tyuram M.
Inter bosh murabbiyi: Kivu K.
Jonli reportaj2-1 JONLI
36
Diyego Moreyra (AS Milan) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, bu yomon qaror emasdi, ammo u o‘z maqsadiga erisha olmadi, chunki sheriklaridan hech biri to‘pga yetib kela olmadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Inter to‘pni yon chiziqdan o‘yinga kiritadi.
34
Inter burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ldi, ammo himoyachi to‘pni maydondan uzoqlashtirdi.
33
Jed Spens (Inter) uzatilgan to‘pni qabul qilib oldi va darvoza tomon xavfli zarba yo‘lladi. Mayk Menyan ajoyib seyv bilan to‘pni qaytarishga muvaffaq bo‘ldi! Inter burchak zarbasi ishlaydi.
31
Endi Diuf (Inter) aniq uzatmani qabul qilib olgach, jarima maydonchasi tashqarisidan zarba yo‘lladi. Mayk Menyan darvozaning pastki o‘ng burchagiga kirib ketayotgan to‘pni ajoyib seyv bilan qaytardi.
30
Marko Guida hushtagini chaldi va Straxinya Pavlovich (Milan) raqibiga nisbatan qoidabuzarlik qilgani uchun jarima zarbasini belgiladi. Inter jarima zarbasini amalga oshiradi.
27
Himoyachi tomonidan amalga oshirilgan yaxshi qaytarish Inter uchun burchak zarbasidan hech qanday naf chiqmasligini anglatadi.
25
Inter burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilarning ishonchli harakati tufayli gol urish imkoniyati yo‘qqa chiqdi.
25
Inter burchak zarbasidan gol ura olmadi, Mayk Menyan (Milan) sakrab to‘pni egallab oldi. Inter raqibni burchak zarbasi berishga majbur qildi.
24
Hakan Chalxanog‘lu (Inter) jarima maydonchasi tashqarisida pastlab kelgan to‘pni qabul qilib oldi va darvozaning yuqori burchagiga kuchli zarba yo‘lladi. Mayk Menyan refleks evaziga to‘pni qaytarib qoldi. Haqiqatan ham ajoyib darvozabonlik mahorati. Hakam burchak zarbasini ko‘rsatdi. Bu Inter foydasiga burchak zarbasi.
22
Gol! Burchakdan uzatilgan to‘pni Manuel Akandji boshi bilan darvoza tomon yo‘naltirdi, Alessandro Bastoni (Inter) esa to‘pni darvoza to‘riga joylab qo‘ydi. 2:1.
22
Inter uchun burchak zarbasi belgilanadi.
22
Markus Tyuram (Inter) oldinga o‘tishga urinmoqda, ammo raqib himoyachisi to‘pni uzoqlashtirdi. Hakam hushtagini chaldi, Inter burchak zarbasini amalga oshiradi.
19
Karlos Augusto (Inter) jarima zarbasidan uzatilgan ajoyib to‘pni qabul qilib oldi va jarima maydonchasi yaqinidan boshi bilan darvozani ishg‘ol qilmoqchi bo‘ldi. Uning zarbasiga aniqlik yetishmadi va to‘p darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Milan darvozasidan darvoza zarbasi belgilandi.
19
Inter jamoasiga maydonning yon tomonidan jarima zarbasi belgilandi va bu nuqtadan jarima maydonchasi ichiga to‘p uzatilishi ehtimoli yuqori.
18
Luka Modrich (AS Milan) jarima maydonchasi tashqarisidan darvoza tomon zarba yo‘lladi, ammo to‘p o‘z jamoadoshiga tegib qaytdi.
18
Diyego Moreyra (Milan) uzoq masofaga to‘pni uzatdi, ammo u sheriklariga yetib borishi uchun kuch yetarli bo‘lmadi va himoyachilardan biri tomonidan to‘sib qolindi.
16
Markus Tyuram (Inter) oxirgi himoyachi ortiga o‘tishda vaqtni to‘g‘ri hisoblay olmadi va yon hakam vaziyatni to‘liq kuzatib, o‘yindan tashqari holatni qayd etib, to‘g‘ri qaror qabul qildi.
15
Luka Modrich (Milan) qoidabuzarlik uchun jazolandi. Marko Guida vaziyatni aniq ko‘rib turdi va hushtagini chaldi.
12
Yann Bissek (Inter) burchak zarbasidan so‘ng jarima maydonchasi ichida sakrab, to‘pni boshi bilan darvoza to‘ri tomon yo‘lladi, ammo darvozabon ajoyib seyv ijro etib, gol urishiga yo‘l qo‘ymadi.
12
Inter burchak zarbasini amalga oshiradi.
10
Diyego Moreyra burchak zarbasidan to‘pni markazga uzatdi va jarima maydonchasi ichida Adriyen Raboni (Milan) topdi. U zarba yo‘lladi va to‘pni darvozaning pastki o‘ng burchagiga joylab qo‘ydi. Qanday ajoyib zarba. 2:0.
10
Bosh hakam va uning yordamchilaridan biri «Milan» foydasiga burchak zarbasi belgilanganini ishora qilishdi.
10
Diyego Moreyra (Milan) jarima maydonchasiga yorib kirdi va aniq uzatilgan uzun pasga yetib keldi, ammo himoyachilardan biri to‘pni maydondan chiqarib yubordi. Hakam burchak zarbasini ko‘rsatdi va Milan burchakdan to‘pni o‘yinga kiritadi.
9
Inter jarima maydonchasiga to‘pni uzatish o‘rniga burchak zarbasini qisqa masofaga amalga oshirdi.
7
Diyego Moreyra (Milan) darvoza tomon yugurdi, ammo himoyachi o‘z vaqtida qaytib, to‘pni olib qo‘ydi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Inter to‘pni yon chiziqdan o‘yinga kiritadi.
4
Gol! Diyego Moreyra jarima maydonchasi ichiga Kristian Pulishichga (Milan) ajoyib uzatma berdi va u yaqin masofadan boshi bilan darvozaning chap pastki burchagini aniq nishonga oldi. 1:0.
3
Nikolo Barella (Inter) oldinga uzun pas uzatdi, ammo to‘pga kuchli zarb berib yubordi va vaziyat boy berildi.
1
Ana xolos, bugungi o‘yin ayni damda boshlanyapti.
00:49
Nihoyat o‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi! O‘yinni Milan jamoasi boshlab beradi.
00:45
Marko Guida ushbu o‘yin uchun bosh hakam etib tayinlandi.
00:45
Biz endi boshlang‘ich tarkiblarni bilib oldik. Ularni ushbu o‘yinning tafsilotlarida topishingiz mumkin.
00:45
Barcha futbol muxlislariga salom, biz sizga ushbu uchrashuvning jonli sharhini taqdim etish uchun shu yerdamiz va eng qiziqarli hamda muhim vaziyatlarni yoritib boramiz. Biz hech narsani o‘tkazib yubormasligingizga kafolat beramiz, shunchaki bemalol o‘tiring va zavq oling.
Izohlar 0
…