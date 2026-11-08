A Seriyada 11-tur bahslari: “Milan” va “Atalanta” safarda muhim g‘alabalarga erishdi

·40·Sport
A Seriyada 11-tur bahslari: “Milan” va “Atalanta” safarda muhim g‘alabalarga erishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiya A Seriyasining 11-turida «Milan» va «Atalanta» klublari safar o‘yinlarida g‘alaba qozonib, muhim ochkolarni qo‘lga kiritdi.
  • «Milan»
  • Genuya shahrida «Jenoa»ni Sisse va Kristian Pulishichning gollari evaziga 2:1 hisobida mag‘lub etdi.
  • «Atalanta» esa «Monsa» maydonida Krstovichning 49-daqiqada kiritgan yagona goli bilan 1:0 hisobidagi g‘alabani rasmiylashtirdi.

Italiya A Seriyasining 11-turidan o‘rin olgan navbatdagi uchrashuvlar yakunlandi. Turning muhim bahslarida chempionlik poygasiga qo‘shilgan «Milan» Genuya safarida «Jenoa»ni 2:1 hisobida taslim etgan bo‘lsa, Bergamoning «Atalanta» klubi safarda «Monsa» ustidan 1:0 hisobida minimal g‘alabani rasmiylashtirdi.

Genuyadagi tezkor gollar va asabiy final: «Jenoa» — «Milan» 1:2

«Milan» dastlabki daqiqalardanoq kuchli bosim o‘tkazib, o‘yin taqdirini dastlabki yigirma daqiqalikdayoq hal qildi:

  • Sissedan tezkor gol: 13-daqiqada Sisse raqib darvozasini ishg‘ol qilib, milanliklarni oldinga olib chiqdi — 0:1;

  • Pulishichdan ustunlik: 19-daqiqada Kristian Pulishich hisobdagi farqni oshirib, jamoasining ustunligini mustahkamladi — 0:2;

  • So‘nggi daqiqalardagi intriga: Mezbonlar 88-daqiqada Ellertsson tomonidan urilgan gol evaziga hisobni qisqartirib, so‘nggi soniyalarda bosim o‘tkazdi, biroq «Milan» himoyasi g‘alabani saqlab qoldi.

Bergamoliklarning muhim safar g‘alabasi: «Monsa» — «Atalanta» 0:1

Kuchlilar qatoriga qaytishga intilayotgan «Atalanta» autsayder «Monsa» maydonida sovuqqonlik bilan harakat qildi:

  • Krstovichdan yagona zarba: Ikkinchi bo‘lim boshida, 49-daqiqada Krstovich tomonidan kiritilgan yagona to‘p uchrashuv taqdirini hal etdi va bergamoliklarga qimmatli uch ochko taqdim etdi.

O‘yin qaydnomalari va tarkiblar

  • «Jenoa» — «Milan» 1:2

    Gollar: Ellertsson (88) — Sisse (13), Pulishich (19).

    «Milan»: Menyan, Xila, de Vinter, Diavara (Terrachchano, 62), Moreyra, Modrich, Rabio, Musa (Estupinan, 87), Pulishich (Yashari, 79), Sisse (Hatchinson, 61), Ramush.

  • «Monsa» — «Atalanta» 0:1

    Gol: Krstovich (49).

    «Atalanta»: Karnezekki, Zappakosta, Skalvini, Kolashinas (Obrich, 80), Bernaskoni, Ederson, Pashalich, Elmaz (Rou, 75), de Ketelare, Zalevski, Krstovich (Kessie, 83).

Turnir jadvalidagi holat

Mazkur uchrashuvlardan keyin jamoalarning jadvaldagi o‘rni quyidagicha ko‘rinish oldi:

O‘rin

Jamoa

O‘yin

Ochko

Holat / Maqsad

4

«Milan»

11

24

Peshqadamlar izidan kuchli to‘rtlikda

12

«Atalanta»

11

14

G‘alaba evaziga jadval o‘rtasiga ko‘tarildi

13

«Jenoa»

11

13

O‘z maydonidagi mag‘lubiyatdan keyin 13-o‘rinda

18

«Monsa»

11

7

Xavfli zonada qolmoqda

Italiya A SeriyasiMilanAtalantaJenoa
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milan — Atalanta: tarkiblar va jonli matnMilan — Atalanta: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 20:04Bergamodagi tarsaki: “Atalanta” o‘z maydonida “Parma”ga 0:3 hisobida taslim bo‘ldiBergamodagi tarsaki: “Atalanta” o‘z maydonida “Parma”ga 0:3 hisobida taslim bo‘ldi3 noyabr 07:04Atalanta — Parma: tarkiblar va jonli matnAtalanta — Parma: tarkiblar va jonli matn2 noyabr 23:47Fiorentina — Atalanta: tarkiblar va jonli matnFiorentina — Atalanta: tarkiblar va jonli matn29 oktabr 23:47Lechche — Jenoa: tarkiblar va jonli matnLechche — Jenoa: tarkiblar va jonli matn1 noyabr 21:05Atalanta — Frozinone: tarkiblar va jonli matnAtalanta — Frozinone: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 18:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi