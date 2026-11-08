A Seriyada 11-tur bahslari: “Milan” va “Atalanta” safarda muhim g‘alabalarga erishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiya A Seriyasining 11-turida «Milan» va «Atalanta» klublari safar o‘yinlarida g‘alaba qozonib, muhim ochkolarni qo‘lga kiritdi.
- «Milan»
- Genuya shahrida «Jenoa»ni Sisse va Kristian Pulishichning gollari evaziga 2:1 hisobida mag‘lub etdi.
- «Atalanta» esa «Monsa» maydonida Krstovichning 49-daqiqada kiritgan yagona goli bilan 1:0 hisobidagi g‘alabani rasmiylashtirdi.
Italiya A Seriyasining 11-turidan o‘rin olgan navbatdagi uchrashuvlar yakunlandi. Turning muhim bahslarida chempionlik poygasiga qo‘shilgan «Milan» Genuya safarida «Jenoa»ni 2:1 hisobida taslim etgan bo‘lsa, Bergamoning «Atalanta» klubi safarda «Monsa» ustidan 1:0 hisobida minimal g‘alabani rasmiylashtirdi.
Genuyadagi tezkor gollar va asabiy final: «Jenoa» — «Milan» 1:2
«Milan» dastlabki daqiqalardanoq kuchli bosim o‘tkazib, o‘yin taqdirini dastlabki yigirma daqiqalikdayoq hal qildi:
Sissedan tezkor gol: 13-daqiqada Sisse raqib darvozasini ishg‘ol qilib, milanliklarni oldinga olib chiqdi — 0:1;
Pulishichdan ustunlik: 19-daqiqada Kristian Pulishich hisobdagi farqni oshirib, jamoasining ustunligini mustahkamladi — 0:2;
So‘nggi daqiqalardagi intriga: Mezbonlar 88-daqiqada Ellertsson tomonidan urilgan gol evaziga hisobni qisqartirib, so‘nggi soniyalarda bosim o‘tkazdi, biroq «Milan» himoyasi g‘alabani saqlab qoldi.
Bergamoliklarning muhim safar g‘alabasi: «Monsa» — «Atalanta» 0:1
Kuchlilar qatoriga qaytishga intilayotgan «Atalanta» autsayder «Monsa» maydonida sovuqqonlik bilan harakat qildi:
Krstovichdan yagona zarba: Ikkinchi bo‘lim boshida, 49-daqiqada Krstovich tomonidan kiritilgan yagona to‘p uchrashuv taqdirini hal etdi va bergamoliklarga qimmatli uch ochko taqdim etdi.
O‘yin qaydnomalari va tarkiblar
«Jenoa» — «Milan» 1:2
Gollar: Ellertsson (88) — Sisse (13), Pulishich (19).
«Milan»: Menyan, Xila, de Vinter, Diavara (Terrachchano, 62), Moreyra, Modrich, Rabio, Musa (Estupinan, 87), Pulishich (Yashari, 79), Sisse (Hatchinson, 61), Ramush.
«Monsa» — «Atalanta» 0:1
Gol: Krstovich (49).
«Atalanta»: Karnezekki, Zappakosta, Skalvini, Kolashinas (Obrich, 80), Bernaskoni, Ederson, Pashalich, Elmaz (Rou, 75), de Ketelare, Zalevski, Krstovich (Kessie, 83).
Turnir jadvalidagi holat
Mazkur uchrashuvlardan keyin jamoalarning jadvaldagi o‘rni quyidagicha ko‘rinish oldi:
O‘rin
Jamoa
O‘yin
Ochko
Holat / Maqsad
4
«Milan»
11
24
Peshqadamlar izidan kuchli to‘rtlikda
12
«Atalanta»
11
14
G‘alaba evaziga jadval o‘rtasiga ko‘tarildi
13
«Jenoa»
11
13
O‘z maydonidagi mag‘lubiyatdan keyin 13-o‘rinda
18
«Monsa»
11
7
Xavfli zonada qolmoqda
Izohlar 0
…