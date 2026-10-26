Shaxmat tarixidagi mo‘jiza: Buyuk Britaniyalik 11 yoshli qiz 38 yillik rekordni yangiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Buyuk britaniyalik 11 yoshli Bodxana Sivanandan shaxmat tarixidagi eng yosh ayol xalqaro master unvoniga sazovor bo'ldi.
- Chernogoriyada o'tgan Yevropa klublar kubogida shvetsiyalik Viktoriya Yoxanssonni mag'lub etgan sportchi 38 yillik rekordni yangiladi.
- Ushbu natija bilan u xalqaro masterlik talablarini bajargan shaxmatchilarning global ro'yxatida yettinchi o'rinni egalladi.
Jahon shaxmat tarixida yangi sahifa ochildi: Buyuk Britaniyalik 11 yoshli Bodxana Sivanandan qariyb to‘rt o‘n yillik rekordni yangilab, shaxmat tarixidagi eng yosh ayol xalqaro master (WIM / International Master normasi) unvoniga sazovor bo‘ldi.
Ushbu mislsiz muvaffaqiyat Chernogoriyada bo‘lib o‘tgan nufuzli Yevropa klublar kubogi bahslarida qayd etilib, xalqaro shaxmat hamjamiyati va sport nashrlari diqqat markaziga tushdi.
Hal qiluvchi bahs va tarixiy g‘alaba
Yosh iste’dodning rekord o‘rnatishida hal qiluvchi tur bahsi muhim ahamiyat kasb etdi:
Shvetsiyalik raqib ustidan g‘alaba: Bodxana Chernogoriya mezbonlik qilgan Yevropa klublar kubogining so‘nggi hal qiluvchi raundida tajribali shvetsiyalik shaxmatchi Viktoriya Yoxanssonni mag‘lubiyatga uchratdi;
38 yillik natija ortda qoldi: Qo‘lga kiritilgan ushbu ochkolar evaziga 11 yoshli sportchi ayollar o‘rtasida 38 yildan beri buzilmay kelayotgan yosh bo‘yicha rekordni yangiladi;
Dunyo bo‘yicha yettinchi ko‘rsatkich: Umumiy hisobda (ham erkaklar, ham ayollar o‘rtasidagi tarixda) xalqaro masterlik talablarini eng yosh bajargan shaxmatchilarning umumiy global ro‘yxatida Sivanandan faxrli yettinchi o‘rinni egalladi.
Global shaxmatda yangi era boshlanishi
Bodxana Sivanandanning ushbu muvaffaqiyati zamonaviy shaxmatda avlodlar almashinuvi va yoshlarning shiddatli yurishi yanada tezlashganini ko‘rsatmoqda:
Intellektual fenomen: Mutaxassislar 11 yoshda bunday darajadagi normativni bajarish va kattalar o‘rtasidagi klublar kubogida barqaror o‘yin namoyish etishni noyob hodisa sifatida baholamoqda;
Keyingi maqsad — grossmeysterlik: Ekspertlar fikricha, bunday shiddat bilan harakatlanayotgan yosh iste’dod yaqin kelajakda shaxmat tarixidagi eng yosh ayol grossmeysterlik maqomini ham qo‘lga kiritish imkoniyatiga ega.
Izohlar 0
…