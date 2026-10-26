Shaxmat tarixidagi mo‘jiza: Buyuk Britaniyalik 11 yoshli qiz 38 yillik rekordni yangiladi

·55·Sport
Shaxmat tarixidagi mo‘jiza: Buyuk Britaniyalik 11 yoshli qiz 38 yillik rekordni yangiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Buyuk britaniyalik 11 yoshli Bodxana Sivanandan shaxmat tarixidagi eng yosh ayol xalqaro master unvoniga sazovor bo'ldi.
  • Chernogoriyada o'tgan Yevropa klublar kubogida shvetsiyalik Viktoriya Yoxanssonni mag'lub etgan sportchi 38 yillik rekordni yangiladi.
  • Ushbu natija bilan u xalqaro masterlik talablarini bajargan shaxmatchilarning global ro'yxatida yettinchi o'rinni egalladi.

Jahon shaxmat tarixida yangi sahifa ochildi: Buyuk Britaniyalik 11 yoshli Bodxana Sivanandan qariyb to‘rt o‘n yillik rekordni yangilab, shaxmat tarixidagi eng yosh ayol xalqaro master (WIM / International Master normasi) unvoniga sazovor bo‘ldi.

Ushbu mislsiz muvaffaqiyat Chernogoriyada bo‘lib o‘tgan nufuzli Yevropa klublar kubogi bahslarida qayd etilib, xalqaro shaxmat hamjamiyati va sport nashrlari diqqat markaziga tushdi.

Hal qiluvchi bahs va tarixiy g‘alaba

Yosh iste’dodning rekord o‘rnatishida hal qiluvchi tur bahsi muhim ahamiyat kasb etdi:

  • Shvetsiyalik raqib ustidan g‘alaba: Bodxana Chernogoriya mezbonlik qilgan Yevropa klublar kubogining so‘nggi hal qiluvchi raundida tajribali shvetsiyalik shaxmatchi Viktoriya Yoxanssonni mag‘lubiyatga uchratdi;

  • 38 yillik natija ortda qoldi: Qo‘lga kiritilgan ushbu ochkolar evaziga 11 yoshli sportchi ayollar o‘rtasida 38 yildan beri buzilmay kelayotgan yosh bo‘yicha rekordni yangiladi;

  • Dunyo bo‘yicha yettinchi ko‘rsatkich: Umumiy hisobda (ham erkaklar, ham ayollar o‘rtasidagi tarixda) xalqaro masterlik talablarini eng yosh bajargan shaxmatchilarning umumiy global ro‘yxatida Sivanandan faxrli yettinchi o‘rinni egalladi.

Global shaxmatda yangi era boshlanishi

Bodxana Sivanandanning ushbu muvaffaqiyati zamonaviy shaxmatda avlodlar almashinuvi va yoshlarning shiddatli yurishi yanada tezlashganini ko‘rsatmoqda:

  • Intellektual fenomen: Mutaxassislar 11 yoshda bunday darajadagi normativni bajarish va kattalar o‘rtasidagi klublar kubogida barqaror o‘yin namoyish etishni noyob hodisa sifatida baholamoqda;

  • Keyingi maqsad — grossmeysterlik: Ekspertlar fikricha, bunday shiddat bilan harakatlanayotgan yosh iste’dod yaqin kelajakda shaxmat tarixidagi eng yosh ayol grossmeysterlik maqomini ham qo‘lga kiritish imkoniyatiga ega.

Bodxana SivanandanYevropa klublar kubogiXalqaro shaxmat ustasiShaxmat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bodxana Sivanandan shaxmat tarixidagi 38 yillik rekordni yangiladiBodxana Sivanandan shaxmat tarixidagi 38 yillik rekordni yangiladiKecha 14:19Olimpiada olovi Samarqand sari yo‘l oldi: Anand muqaddas mash’alani Sindarovga topshirdiOlimpiada olovi Samarqand sari yo‘l oldi: Anand muqaddas mash’alani Sindarovga topshirdi15 sentabr 07:49«O‘g‘il ko‘rsam, ismini Nodirbek qo‘yaman»: Angliyalik mashhur grossmeysterning shov-shuvli iqrori«O‘g‘il ko‘rsam, ismini Nodirbek qo‘yaman»: Angliyalik mashhur grossmeysterning shov-shuvli iqrori23 sentabr 22:42Yangi Toshkentda 500 o‘rinli shaxmat saroyi quriladiYangi Toshkentda 500 o‘rinli shaxmat saroyi quriladi29 sentabr 21:06Jahon shaxmatida mo‘jiza: Javohir Sindarov va Nodirbek Abdusattorov tarixiy reytingdaJahon shaxmatida mo‘jiza: Javohir Sindarov va Nodirbek Abdusattorov tarixiy reytingda23 oktabr 09:25Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdiNakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi29 sentabr 08:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi