Kylian Mbappe Jahon chempionatlari tarixidagi rekordni yangiladi
Fransiya terma jamoasi sardori Kylian Mbappe futbol olamida navbatdagi tarixiy natijani qayd etdi. Angliyaga qarshi kechgan uchinchi oʻrin uchun bahsda dubl qayd etgan hujumchi, Jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarlar roʻyxatida peshqadamlikni qoʻlga oldi. Real Madrid yulduzi hisobidagi gollar soni 22 taga yetib, u Lionel Messi tomonidan oʻrnatilgan rekordni yangilashga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Biroq, bu muvaffaqiyat Mbappe uchun toʻliq quvonch keltirmadi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Fransiya terma jamoasining 4:6 hisobidagi magʻlubiyati va final oʻrniga bronza medali uchun kurashishga majbur boʻlgani futbolchining kayfiyatiga salbiy taʼsir koʻrsatgan. Shaxsiy natijalardan koʻra jamoaviy gʻalaba muhimligini taʼkidlagan hujumchi, tarixiy rekorddan koʻra finalda oʻynashni afzal koʻrishini yashirib oʻtirmadi.
Messi rekordni qaytarib olishi mumkinmi?Mbappe oʻzining peshqadamligi uzoq davom etmasligini yaxshi anglab turibdi. Gap shundaki, Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi hisobida 21 ta gol mavjud va u ertaga Ispaniyaga qarshi boʻlib oʻtadigan final uchrashuvida maydonga tushadi. Mbappe sobiq jamoadoshining imkoniyatlarini yuqori baholab, u rekordni tezda qaytarib olishiga ishonch bildirdi.
"Leo har doim gol uradi. Ertaga u albatta toʻp kiritadi, bunga shubham yoʻq", — deya taʼkidladi Mbappe Fox Sports nashriga bergan intervyusida. Hozirda 2026-yilgi turnirning "Oltin butsa"si uchun poygada ham Mbappe 10 ta gol bilan yetakchilik qilmoqda. Messi esa 8 ta gol bilan uni taʼriflamoqda. Agar argentinalik yulduz finalda oʻzini koʻrsata olmasa, Mbappe tarixdagi ikki bor ushbu sovringa ega chiqqan ilk futbolchiga aylanishi mumkin.
Fransiyalik hujumchining samaradorligi zamonaviy futbol uchun misli koʻrilmagan hodisadir. U bitta turnirda 8 tadan koʻp gol urishga muvaffaq boʻlgan Just Fontaine, Eusebio va Ronaldo kabi afsonalar safiga qoʻshildi. Shunga qaramay, Fransiya lageridagi umumiy muhit biroz ogʻir, chunki jamoaning himoyadagi oʻyini koʻplab tanqidlarga sabab boʻlmoqda.
Xususan, Milan yarim himoyachisi Adrien Rabiot Angliyaga qarshi bahsdagi birinchi boʻlimni "sharmandalik" deb atadi. Uning fikricha, jamoa uchinchi oʻrin uchun bahsda yetarli darajada professionallik koʻrsata olmagan. Mbappening shaxsiy rekordi esa ushbu muvaffaqiyatsiz fonida biroz soyada qolib ketdi. Endilikda butun dunyo nigohi Lionel Messi Mbappening yangi rekordiga qanday javob qaytarishiga qaratilgan.
…