Kylian Mbappe Jahon chempionatlari tarixidagi rekordni yangiladi

·48·Sport
Kylian Mbappe Jahon chempionatlari tarixidagi rekordni yangiladi

Fransiya terma jamoasi sardori Kylian Mbappe futbol olamida navbatdagi tarixiy natijani qayd etdi. Angliyaga qarshi kechgan uchinchi oʻrin uchun bahsda dubl qayd etgan hujumchi, Jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarlar roʻyxatida peshqadamlikni qoʻlga oldi. Real Madrid yulduzi hisobidagi gollar soni 22 taga yetib, u Lionel Messi tomonidan oʻrnatilgan rekordni yangilashga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Biroq, bu muvaffaqiyat Mbappe uchun toʻliq quvonch keltirmadi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Fransiya terma jamoasining 4:6 hisobidagi magʻlubiyati va final oʻrniga bronza medali uchun kurashishga majbur boʻlgani futbolchining kayfiyatiga salbiy taʼsir koʻrsatgan. Shaxsiy natijalardan koʻra jamoaviy gʻalaba muhimligini taʼkidlagan hujumchi, tarixiy rekorddan koʻra finalda oʻynashni afzal koʻrishini yashirib oʻtirmadi.

Messi rekordni qaytarib olishi mumkinmi?

Mbappe oʻzining peshqadamligi uzoq davom etmasligini yaxshi anglab turibdi. Gap shundaki, Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi hisobida 21 ta gol mavjud va u ertaga Ispaniyaga qarshi boʻlib oʻtadigan final uchrashuvida maydonga tushadi. Mbappe sobiq jamoadoshining imkoniyatlarini yuqori baholab, u rekordni tezda qaytarib olishiga ishonch bildirdi.

"Leo har doim gol uradi. Ertaga u albatta toʻp kiritadi, bunga shubham yoʻq", — deya taʼkidladi Mbappe Fox Sports nashriga bergan intervyusida. Hozirda 2026-yilgi turnirning "Oltin butsa"si uchun poygada ham Mbappe 10 ta gol bilan yetakchilik qilmoqda. Messi esa 8 ta gol bilan uni taʼriflamoqda. Agar argentinalik yulduz finalda oʻzini koʻrsata olmasa, Mbappe tarixdagi ikki bor ushbu sovringa ega chiqqan ilk futbolchiga aylanishi mumkin.

Fransiyalik hujumchining samaradorligi zamonaviy futbol uchun misli koʻrilmagan hodisadir. U bitta turnirda 8 tadan koʻp gol urishga muvaffaq boʻlgan Just Fontaine, Eusebio va Ronaldo kabi afsonalar safiga qoʻshildi. Shunga qaramay, Fransiya lageridagi umumiy muhit biroz ogʻir, chunki jamoaning himoyadagi oʻyini koʻplab tanqidlarga sabab boʻlmoqda.

Xususan, Milan yarim himoyachisi Adrien Rabiot Angliyaga qarshi bahsdagi birinchi boʻlimni "sharmandalik" deb atadi. Uning fikricha, jamoa uchinchi oʻrin uchun bahsda yetarli darajada professionallik koʻrsata olmagan. Mbappening shaxsiy rekordi esa ushbu muvaffaqiyatsiz fonida biroz soyada qolib ketdi. Endilikda butun dunyo nigohi Lionel Messi Mbappening yangi rekordiga qanday javob qaytarishiga qaratilgan.

Kylian MbappeLionel MessiJahon ChempionatiFutbol YangiliklariRekord
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Fransiya - Angliya 4:6 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Fransiya - Angliya 4:6 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 15:01Messiga «Oltin to‘p» finaldan oldin berib qo‘yildimi?Messiga «Oltin to‘p» finaldan oldin berib qo‘yildimi?Bugun, 13:38Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?Bugun, 13:21Brunu Fernandesh uchun 42 mln funt: «Galatasaroy»ni nima to‘xtatmoqda?Brunu Fernandesh uchun 42 mln funt: «Galatasaroy»ni nima to‘xtatmoqda?Bugun, 13:17Michael Olise Pelening rekordini yangiladi, ammo alamli magʻlubiyatdan soʻng koʻzyosh toʻkdiMichael Olise Pelening rekordini yangiladi, ammo alamli magʻlubiyatdan soʻng koʻzyosh toʻkdiBugun, 13:16Lionel Messi xayrlashuvga ishora qildi: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan bayonotLionel Messi xayrlashuvga ishora qildi: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan bayonotBugun, 13:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi