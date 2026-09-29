Yangi Toshkentda 500 o‘rinli shaxmat saroyi quriladi

·1·Sport
Yangi Toshkentda 500 o‘rinli shaxmat saroyi quriladi

Samarqanddagi tarixiy g‘alabadan so‘ng O‘zbekistonda shaxmatni rivojlantirish bo‘yicha yanada katta rejalar ma’lum qilindi. «Ko‘ksaroy» qarorgohida 46-Butunjahon shaxmat olimpiadasi g‘oliblarini taqdirlash marosimida Prezident Shavkat Mirziyoyev Yangi Toshkentda 500 o‘rinli zamonaviy shaxmat saroyi qurishni taklif qildi.

Yangi majmua faqat shaxmat o‘ynash uchun mo‘ljallangan zaldan iborat bo‘lmaydi. Unda yotoqxona va sport maydonchalari ham tashkil etilishi rejalashtirilmoqda. Shu bilan birga, mamlakatning turli hududlarida yosh shaxmatchilarni tayyorlash tizimini kengaytirishga qaratilgan yangi loyihalar ham belgilanmoqda.

Yangi Toshkentda shaxmat uchun katta majmua paydo bo‘ladi

Taklif etilayotgan shaxmat saroyi 500 o‘ringa mo‘ljallanadi.

Majmuada shaxmat mashg‘ulotlari va musobaqalarini o‘tkazish imkoniyati bilan bir qatorda sportchilarning tayyorgarligi uchun zarur infratuzilma yaratilishi ko‘zda tutilgan.

Jumladan, loyihada:

  • zamonaviy shaxmat o‘yin zali;

  • sportchilar uchun yotoqxona;

  • sport maydonchalari;

  • shaxmatchilarni tayyorlash va mashg‘ulot o‘tkazish uchun zarur infratuzilma

bo‘lishi rejalashtirilmoqda.

Bu tashabbus O‘zbekistonda shaxmatni faqat musobaqalar darajasida emas, balki ommaviy va tizimli ravishda rivojlantirishga qaratilgan rejalarning bir qismi sifatida taqdim etildi.

Yangi Toshkentda 500 o‘rinli shaxmat saroyi quriladi

Toshkent xalqaro shaxmat akademiyasi hududlarga chiqadi

Shaxmatni rivojlantirish faqat poytaxt bilan cheklanib qolmaydi.

Taqdim etilgan ma’lumotlarga ko‘ra, Toshkent xalqaro shaxmat akademiyasining Samarqand, Xorazm va Farg‘onada filiallari ochiladi.

Bu esa iqtidorli yoshlarni hududlarning o‘zida aniqlash va ularning professional tayyorgarligini yo‘lga qo‘yish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilishi rejalashtirilmoqda.

Akademiya doirasida yana bir muhim yo‘nalish — yuqori toifali shaxmat murabbiylarini tayyorlash tizimini yo‘lga qo‘yish.

Shunday qilib, e’tibor faqat kuchli shaxmatchilarni yetishtirishga emas, balki ularni tayyorlaydigan malakali mutaxassislar safini kengaytirishga ham qaratilmoqda.

1500 reytingdan yuqori shaxmatchilarga yangi imkoniyat

Yangi tashabbuslar orasida shaxmatchilarning xususiy klublardagi mashg‘ulotlarini qo‘llab-quvvatlash mexanizmi ham bor.

Rejaga ko‘ra, FIDE reytingi 1500 balldan yuqori bo‘lgan shaxmatchilarning xususiy klublardagi mashg‘ulot xarajatlarining 50 foizi davlat tomonidan qoplanishi nazarda tutilmoqda.

Bu mexanizm shaxmat bilan jiddiy shug‘ullanayotgan sportchilar uchun qo‘shimcha tayyorgarlik imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan.

Ayniqsa, professional darajaga intilayotgan yoshlar uchun muntazam mashg‘ulot va kuchli mutaxassislar bilan ishlash muhim ahamiyatga ega.

O‘zbekistonda «Grand Chess» turniri o‘tkaziladi

Mamlakat shaxmatchilarining xalqaro tajribasini oshirish uchun yana bir yo‘nalish — O‘zbekistonning o‘zida nufuzli musobaqalarni ko‘paytirish.

Shu maqsadda «O‘zbekiston Grand Chess» milliy brendi ostida xalqaro turnirlarni muntazam tashkil etish rejalashtirilmoqda.

Bu orqali mahalliy shaxmatchilar kuchli xorijiy raqiblar bilan bellashish uchun har safar chet elga chiqishi shart bo‘lmaydi.

O‘zbekistonning o‘zida xalqaro darajadagi musobaqalarning ko‘payishi esa mahalliy shaxmatchilarning tajribasini oshirish va yangi avlod vakillarining katta turnir muhitiga moslashishiga xizmat qilishi ko‘zda tutilmoqda.

Yangi Toshkentda 500 o‘rinli shaxmat saroyi quriladi

Samarqanddagi chempionlik yangi bosqichni boshladi

O‘zbekiston shaxmatining bugungi natijalari mazkur rejalarning asosiy fonida turibdi.

Samarqandda o‘tkazilgan 46-Butunjahon shaxmat olimpiadasida O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi chempion bo‘ldi.

Jamoa tarkibida Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindorov, Nodirbek Yoqubboyev, Muhiddin Madaminov va Shamsiddin Vohidov kabi shaxmatchilar mamlakat nomini yana bir bor jahon miqyosida baland ko‘tardi.

Tarixiy natijadan keyin chempionlar davlat tomonidan ham munosib rag‘batlantirildi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev olimpiyada g‘oliblariga 200 ming AQSH dollari, Volkswagen avtomobili va uy-joy berilganini ma’lum qildi.

Murabbiylar ham pul mukofotlari va avtomobillar bilan taqdirlandi.

Endi asosiy maqsad — chempionlar avlodini ko‘paytirish

Samarqanddagi g‘alaba O‘zbekiston shaxmati uchun muhim natija bo‘ldi. Biroq bu muvaffaqiyatdan keyingi vazifa yanada kengroq — mamlakatda shaxmatning barqaror va uzoq muddatli rivojlanish tizimini shakllantirish.

Yangi Toshkentdagi 500 o‘rinli shaxmat saroyi, hududlardagi akademiya filiallari, murabbiylar tayyorlash tizimi, xususiy klublardagi mashg‘ulotlarni qo‘llab-quvvatlash va «O‘zbekiston Grand Chess» turniri — shu maqsadga qaratilgan tashabbuslar sifatida ko‘rilmoqda.

Bugun Samarqandda chempionlikni nishonlayotgan shaxmatchilar ertaga yangi avlod vakillari uchun namunaga aylanishi mumkin.

Eng muhimi, shaxmatdagi bitta tarixiy g‘alaba bilan cheklanib qolmasdan, O‘zbekistonda yangi chempionlar maktabini yaratish maqsadi qo‘yilmoqda.

Shavkat Mirziyoyev46-Butunjahon shaxmat olimpiadasiToshkent xalqaro shaxmat akademiyasiO‘zbekiston Grand Chess
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

200 ming dollar, uy va Volkswagen: O‘zbekiston shaxmatchilariga katta mukofot berilmoqda200 ming dollar, uy va Volkswagen: O‘zbekiston shaxmatchilariga katta mukofot berilmoqdaBugun 20:19O‘zbek shaxmatining mutlaq triumfi: Abdusattorovda oltin, Yoqubboyev va Sindarovda medallarO‘zbek shaxmatining mutlaq triumfi: Abdusattorovda oltin, Yoqubboyev va Sindarovda medallarBugun 17:04Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdiNakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdiBugun 08:59Shaxmat olimpiadasi qahramonlari yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirlandiShaxmat olimpiadasi qahramonlari yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirlandiKecha 22:04Javohir Sindorov FIDE mukofotining ilk sohibiga aylandiJavohir Sindorov FIDE mukofotining ilk sohibiga aylandiKecha 15:24"Qo‘shaloq oltin": Nodirbek Abdusattorov 1-taxtada dunyoning eng yaxshisi deb tan olindi!"Qo‘shaloq oltin": Nodirbek Abdusattorov 1-taxtada dunyoning eng yaxshisi deb tan olindi!27 sentabr 21:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi