Yangi Toshkentda 500 o‘rinli shaxmat saroyi quriladi
Samarqanddagi tarixiy g‘alabadan so‘ng O‘zbekistonda shaxmatni rivojlantirish bo‘yicha yanada katta rejalar ma’lum qilindi. «Ko‘ksaroy» qarorgohida 46-Butunjahon shaxmat olimpiadasi g‘oliblarini taqdirlash marosimida Prezident Shavkat Mirziyoyev Yangi Toshkentda 500 o‘rinli zamonaviy shaxmat saroyi qurishni taklif qildi.
Yangi majmua faqat shaxmat o‘ynash uchun mo‘ljallangan zaldan iborat bo‘lmaydi. Unda yotoqxona va sport maydonchalari ham tashkil etilishi rejalashtirilmoqda. Shu bilan birga, mamlakatning turli hududlarida yosh shaxmatchilarni tayyorlash tizimini kengaytirishga qaratilgan yangi loyihalar ham belgilanmoqda.
Yangi Toshkentda shaxmat uchun katta majmua paydo bo‘ladi
Taklif etilayotgan shaxmat saroyi 500 o‘ringa mo‘ljallanadi.
Majmuada shaxmat mashg‘ulotlari va musobaqalarini o‘tkazish imkoniyati bilan bir qatorda sportchilarning tayyorgarligi uchun zarur infratuzilma yaratilishi ko‘zda tutilgan.
Jumladan, loyihada:
zamonaviy shaxmat o‘yin zali;
sportchilar uchun yotoqxona;
sport maydonchalari;
shaxmatchilarni tayyorlash va mashg‘ulot o‘tkazish uchun zarur infratuzilma
bo‘lishi rejalashtirilmoqda.
Bu tashabbus O‘zbekistonda shaxmatni faqat musobaqalar darajasida emas, balki ommaviy va tizimli ravishda rivojlantirishga qaratilgan rejalarning bir qismi sifatida taqdim etildi.
Toshkent xalqaro shaxmat akademiyasi hududlarga chiqadi
Shaxmatni rivojlantirish faqat poytaxt bilan cheklanib qolmaydi.
Taqdim etilgan ma’lumotlarga ko‘ra, Toshkent xalqaro shaxmat akademiyasining Samarqand, Xorazm va Farg‘onada filiallari ochiladi.
Bu esa iqtidorli yoshlarni hududlarning o‘zida aniqlash va ularning professional tayyorgarligini yo‘lga qo‘yish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilishi rejalashtirilmoqda.
Akademiya doirasida yana bir muhim yo‘nalish — yuqori toifali shaxmat murabbiylarini tayyorlash tizimini yo‘lga qo‘yish.
Shunday qilib, e’tibor faqat kuchli shaxmatchilarni yetishtirishga emas, balki ularni tayyorlaydigan malakali mutaxassislar safini kengaytirishga ham qaratilmoqda.
1500 reytingdan yuqori shaxmatchilarga yangi imkoniyat
Yangi tashabbuslar orasida shaxmatchilarning xususiy klublardagi mashg‘ulotlarini qo‘llab-quvvatlash mexanizmi ham bor.
Rejaga ko‘ra, FIDE reytingi 1500 balldan yuqori bo‘lgan shaxmatchilarning xususiy klublardagi mashg‘ulot xarajatlarining 50 foizi davlat tomonidan qoplanishi nazarda tutilmoqda.
Bu mexanizm shaxmat bilan jiddiy shug‘ullanayotgan sportchilar uchun qo‘shimcha tayyorgarlik imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan.
Ayniqsa, professional darajaga intilayotgan yoshlar uchun muntazam mashg‘ulot va kuchli mutaxassislar bilan ishlash muhim ahamiyatga ega.
O‘zbekistonda «Grand Chess» turniri o‘tkaziladi
Mamlakat shaxmatchilarining xalqaro tajribasini oshirish uchun yana bir yo‘nalish — O‘zbekistonning o‘zida nufuzli musobaqalarni ko‘paytirish.
Shu maqsadda «O‘zbekiston Grand Chess» milliy brendi ostida xalqaro turnirlarni muntazam tashkil etish rejalashtirilmoqda.
Bu orqali mahalliy shaxmatchilar kuchli xorijiy raqiblar bilan bellashish uchun har safar chet elga chiqishi shart bo‘lmaydi.
O‘zbekistonning o‘zida xalqaro darajadagi musobaqalarning ko‘payishi esa mahalliy shaxmatchilarning tajribasini oshirish va yangi avlod vakillarining katta turnir muhitiga moslashishiga xizmat qilishi ko‘zda tutilmoqda.
Samarqanddagi chempionlik yangi bosqichni boshladi
O‘zbekiston shaxmatining bugungi natijalari mazkur rejalarning asosiy fonida turibdi.
Samarqandda o‘tkazilgan 46-Butunjahon shaxmat olimpiadasida O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi chempion bo‘ldi.
Jamoa tarkibida Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindorov, Nodirbek Yoqubboyev, Muhiddin Madaminov va Shamsiddin Vohidov kabi shaxmatchilar mamlakat nomini yana bir bor jahon miqyosida baland ko‘tardi.
Tarixiy natijadan keyin chempionlar davlat tomonidan ham munosib rag‘batlantirildi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev olimpiyada g‘oliblariga 200 ming AQSH dollari, Volkswagen avtomobili va uy-joy berilganini ma’lum qildi.
Murabbiylar ham pul mukofotlari va avtomobillar bilan taqdirlandi.
Endi asosiy maqsad — chempionlar avlodini ko‘paytirish
Samarqanddagi g‘alaba O‘zbekiston shaxmati uchun muhim natija bo‘ldi. Biroq bu muvaffaqiyatdan keyingi vazifa yanada kengroq — mamlakatda shaxmatning barqaror va uzoq muddatli rivojlanish tizimini shakllantirish.
Yangi Toshkentdagi 500 o‘rinli shaxmat saroyi, hududlardagi akademiya filiallari, murabbiylar tayyorlash tizimi, xususiy klublardagi mashg‘ulotlarni qo‘llab-quvvatlash va «O‘zbekiston Grand Chess» turniri — shu maqsadga qaratilgan tashabbuslar sifatida ko‘rilmoqda.
Bugun Samarqandda chempionlikni nishonlayotgan shaxmatchilar ertaga yangi avlod vakillari uchun namunaga aylanishi mumkin.
Eng muhimi, shaxmatdagi bitta tarixiy g‘alaba bilan cheklanib qolmasdan, O‘zbekistonda yangi chempionlar maktabini yaratish maqsadi qo‘yilmoqda.
Izohlar 0
…