Olimpiada olovi Samarqand sari yo‘l oldi: Anand muqaddas mash’alani Sindarovga topshirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Hindistonda bo'lib o'tgan Butunjahon shaxmat Olimpiadasi Mash'ala estafetasi marosimida FIDE prezidenti vazifasini bajaruvchi Vishvanatan Anand va Hindiston shaxmat federatsiyasi prezidenti Nitin Narang Olimpiada olovini O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Javohir Sindarovga topshirdi.
- Ushbu muqaddas olov endilikda Samarqandda bo'lib o'tadigan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasiga yo'l oladi.
Jahon shaxmat xaritasida Yangi O‘zbekistonning buyuk g‘alabalari va yuksak nufuzini tasdiqlovchi yana bir unutilmas, tarixiy voqelik yuz berdi. Shaxmat vatani sanalgan Hindistonda Butunjahon shaxmat Olimpiadasining an’anaviy Mash’ala estafetasi marosimi misli ko‘rilmagan tantanavor ruhda bo‘lib o‘tdi. Mazkur nufuzli tadbirda Xalqaro shaxmat federatsiyasi (FIDE) prezidenti vazifasini bajaruvchi, 5 karra jahon chempioni, afsonaviy grossmeyster Vishvanatan Anand hamda Hindiston shaxmat federatsiyasi prezidenti Nitin Narang Olimpiada olovini olib keluvchi bosh ramziy mash’alani O‘zbekiston terma jamoasi a’zosi, iste’dodli grossmeysterimiz Javohir Sindarovga rasman va tantanali ravishda topshirishdi.
Ushbu muqaddas olov endilikda butun dunyo aql gimnastikasi ustalarini birlashtiradigan, ko‘hna va hamisha navqiron Samarqand shahrida bo‘lib o‘tadigan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasiga qarab yo‘l oladi. Xo‘sh, Samarqand mezbonlik qiladigan ushbu global sport anjumani nimasi bilan tarixga kiradi, o‘zbek shaxmat maktabining navbatdagi oltin da’vogarligi qay darajada kuchli va dunyo aql egalarining Samarqanddagi uchrashuvi xalqaro hamjamiyatga qanday yangi nafas bag‘ishlaydi?
Afsonalar ehtiromi va olovning topshirilishi: Hindistondagi tantana
An’anaviy Mash’ala estafetasi marosimining eng hayajonli lahzalari:
Vishvanatan Anandning shaxsiy ehtiromi: Jahon shaxmatining tirik afsonasi va FIDE rahbari vazifasini bajaruvchi Vishvanatan Anand Olimpiada olovini shaxsan o‘zi o‘zbek yosh grossmeysteri qo‘liga topshirdi;
Nitin Narangning ishtiroki: Hindiston shaxmat federatsiyasi rahbari Nitin Narang marosimda ishtirok etib, O‘zbekistonning global shaxmat rivojiga qo‘shayotgan beqiyos hissasini e’tirof etdi;
Ishonch ramzi Javohir Sindarov: 44-Shaxmat Olimpiadasida oltin medalni qo‘lga kiritib, mamlakatimiz sharafini himoya qilgan Javohir Sindarovga ushbu missiya topshirilgani o‘zbek sportining yuksak maqomidan darak beradi;
Estafetaning start olishi: Ramziy olov rasmiy tartibda O‘zbekiston zaminiga — Buyuk ipak yo‘lining markazi bo‘lgan Samarqandga yetib borish uchun safarga chiqdi.
Samarqand-2026: 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi chorlovi
Ko‘hna shahar dunyoning yuzlab mamlakatlaridan keladigan minglab aql egalarini kutib oladi:
Tarixiy mezbonlik: O‘zbekiston o‘z tarixida ilk bor shaxmat bo‘yicha eng nufuzli va ko‘lamli terma jamoalar bahsiga mezbonlik qiladi;
Dunyo nigohi Samarqandda: 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida jahonning 200 ga yaqin davlatidan eng sara grossmeysterlar va ekspertlar doska atrofida jam bo‘ladi;
Infratuzilma va yuksak tayyorgarlik: Samarqandning sayyohlik markazi va yangi kongress zallari xalqaro shaxmat elitasi uchun eng yuqori qulaylikdagi maydonlarni shay holatga keltirgan;
Turizm va madaniyat targ‘iboti: Musobaqa O‘zbekistonning boy tarixiy merosi, madaniyati va sayyohlik salohiyatini butun dunyoga keng targ‘ib qilishda ulkan platforma vazifasini bajaradi.
O‘zbek shaxmatining oltin avlodi va chempionlik ambitsiyalari
Yurtimiz shaxmatchilari o‘z uylarida ham faqat mutlaq chempionlikni maqsad qilmoqda:
Chennay-2022 qahramonligining davomi: Hindistonning Chennay shahrida Butunjahon shaxmat Olimpiadasida bosh kubokni boshi uzra baland ko‘targan yigitlarimiz endilikda o‘z yurtimizda chempionlik unvonini himoya qilishga kirishadi;
Nodirbek, Javohir va Nodirbek uchligi: Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindarov, Nodirbek Yaqubboyev va Shamsiddin Vohidov kabi yuksak salohiyatli grossmeysterlarimiz dunyo reytinglarida yuqori pog‘onalarni egallab, favorit sifatida maydonga chiqadi;
Shaxmat mamlakati maqomi: Davlat darajasida yaratilgan tizimli sharoitlar va yosh iqtidorlarning yutuqlari O‘zbekistonni jahon shaxmatining yetakchi markazlaridan biriga aylantirib ulgurdi.
Javohir Sindarov qo‘lida lovullab turgan Olimpiada mash’alasi butun o‘zbek xalqining faxri, milliy sportimiz qudrati va Samarqandda kutilayotgan olamshumul aql jangining muborak xabarchisi bo‘lib xizmat qiladi.
Sizningcha, Samarqand shahrida bo‘lib o‘tadigan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida hamyurtlarimiz o‘z yurtimizda chempionlik shohsupasini yana bir bor zabt etib, oltin medallarni saqlab qola oladimi? Javohir Sindarovning ushbu tarixiy mash’alani qabul qilib olishiga qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek shaxmatining ushbu ulug‘vor tarixiy lahzalariga bag‘ishlangan maqolani barcha do‘stlaringiz, yaqinlaringiz va shaxmat ixlosmandlariga faxr bilan ulashing!
Izohlar 0
…